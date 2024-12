'El Camino' de Ibai y Xokas, la serie del momento en Youtube

Ibai Llanos Garatea lo ha vuelto hacer. En pleno final de noviembre, mientras muchos generadores de contenidos está haciendo resúmenes del año o haciendo acciones comerciales de cara a la Navidad, uno de los grandes referentes del mundo digital entre los países de habla hispana ha dado un giro tremendo a las tendencias con la publicación de la serie 'El Camino', en la que junto a 'Xokas' está poniendo patas arriba las redes sociales en esta semana.

El contenido no puede ser más sencillo: Realizar el Camino de Santiago en ocho etapas, partiendo desde la localidad leonesa de Ruitelán hasta la famosa catedral de Santiago de Compostela. Ocho episodios que aún no se han emitido en su totalidad, en los que se cuenta todo lo que sucede en los 170 kilómetros que los dos streamers, más sus dos entrenadores personales y un cámara recorren en todo momento. Según relata el "youtuber" gallego, hay más de 5 horas de brutos grabados en cada una de las etapas "para que no os perdáis nada".

Como era de esperar, las redes sociales se han llenado de post, fotografías y artículos en los que van desgranando la ruta que sigue la comitiva por los caminos gallegos, ya que al saber dónde van a estar ya hay decenas de personas esperando para inmortalizar el paso de Ibai y sus compañeros por cada uno de los mágicos rincones que esconde esta conocida ruta. Algo que pese a asegurar que les encanta, está ralentizando su paso, poniendo en peligro que puedan cumplir con el objetivo de llegar en el momento deseado.

En los primeros capítulos podemos conocer los motivos por los que se atreven a hacer un difícil reto para personas que suelen ser sedentarias, pero que están relatando su cambio físico en sus respectivos canales de Youtube. Sus motivaciones y sus miedos salen reflejados, por lo que el binomio regala momentos íntimos y divertidos durante la travesía. Desde la compra de ropa y calzado, hasta el montaje de una tienda de campaña para pasar la noche en mitad del campo.