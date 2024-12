Lola Índigo tranquiliza a sus fans por su concierto en el Bernabéu: "Todo va salir bien, como siempre"

La cantante granadina Lola Índigo había anunciado hace dos días las fechas de tres nuevos conciertos para el verano 2025: Madrid, Barcelona y Sevilla. Empezando por Madrid, en el Santiago Bernabéu, el evento ha tomado un giro inesperado. Apenas unas horas después del anuncio de esta nueva fecha, que se pospuso del 22 de marzo al 14 de junio del 2025, el Real Madrid publicó un comunicado en el que informó que en estos momentos, el club "no está en disposición de asegurar ninguna fecha para la celebración de conciertos en el estadio" hasta que no se realicen las pruebas que garanticen que los promotores de los conciertos "estarán en condiciones de cumplir con la normativa, una vez implementadas las medidas puestas en marcha en coordinación con las administraciones públicas". Añaden que tanto ellos como la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento trabajan activamente para que se respete la convivencia con el vecindario y el entorno.

Lola Índigo estuvo este martes por la noche en el programa 'La Revuelta' junto a David Broncano y ahí explicó los motivos. "Como todos sabéis, el Bernabéu está en un proceso judicial por lo del ruido", empezó la granadina mientras confesaba que estaba un poco nerviosa y que se enteró "como todo el mundo", a través del comunicado. "Lo que dicen realmente no es nada nuevo, es que hasta que no se terminen las obras en el Bernabéu, no va a haber ningún concierto, que eso ya lo sabíamos todos", continuó la artista. Enfatizó que no es "nada nuevo" y que no se podrá garantizar los conciertos hasta que no se terminen las obras.

La fecha del concierto de Lola Índigo en el Bernabéu, el 14 de junio del 2025, aparenta seguir en pie según lo que deja entender Lola Índigo: "Nosotros tenemos una fecha, entonces tanto mi equipo y nosotros, como el Bernabéu estamos trabajando para que, con una convivencia guay, se pueda realizar el concierto". Continuó explicando que el Bernabéu se encargarán de la obra y el equipo de la artista se ocupará de la sonorización para que no moleste a los vecinos y, disculpándose de antemano con Universal, lanza un llamamiento a los vecinos: "Si hay algún vecino que quiera ir al concierto, yo, personalmente, los invito". Bajo petición de David Broncano, Lola Índigo también mandó un mensaje a sus fans: "No os preocupéis, que va a salir todo bien, como siempre, porque siempre sale todo bien".

Lola Índigo: "Yo soy del Madrid por Vini"

La polémica sobre si habrá o no concierto continuó y Broncano le preguntó a la artista si tenía relación con algún futbolista. Sin pensárselo, Lola Índigo mencionó a Vinicius y no dudó en defenderlo ante el comentario del presentador que le lanza la 'pullita' de que este año el ganador del balón de oro ha sido Rodri. "Eso es una cosa en la que yo no puedo entrar, para mí el mejor del mundo es Vinicius". Broncano continuó preguntándole si no le 'ha dado un toque' para tener más información sobre lo del estadio, a lo que la granadina bromeó diciendo que el jugador "se entera menos" que ella. El presentador se sorprendió de la amistad que tienen los dos, a lo que Lola Índigo le respondió que es un "amigo 'supportive'" y que estuvo presente en su presentación de disco. Añadió que ella "no tenía ni puta idea del fútbol", pero que es del Madrid por 'Vini', porque "hay que apoyar a los amigos".