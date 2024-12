Joaquín Carmona: "Intentamos que Nívar no sea un pueblo dormitorio y que la nueva población se integre"

El alcalde de Nívar, Joaquín Carmona, es el sexto protagonista del serial de entrevistas del proyecto editorial ‘Nuevos líderes para nuevos territorios’ en el que se tratan las nuevas necesidades, retos y oportunidades de la provincia de Granada dando voz a los protagonistas de cada municipio. Nívar ha experimentado un aumento importante de población en los últimos años y se sitúa entre los diez primeros municipios que registran una subida de la población, que se ha “doblado en los últimos años”, como destaca el alcalde, quien asegura que intentan que “no sea un pueblo dormitorio” y que la nueva población, especialmente de “parejas jóvenes que viven en la urbanización La Alfaguara”, se integre en el municipio. Joaquín Carmona repasa los proyectos que se desarrollan en el municipio y aborda la necesidad de reformar el polideportivo y de contar con más “líneas de autobuses” ya que ahora mismo "no son suficientes para cubrir las necesidades de la población".

Pregunta (P). ¿Cómo está siendo su etapa como alcalde de Nívar? Antes fue teniente de alcalde y concejal de Deportes durante dos mandatos y en 2023 ya dio el paso para ser el candidato del Grupo Independiente de Nívar y ganó las elecciones en el municipio.

R: Sí, exactamente. Hicimos el grupo hace ya como nueve años. Somos independientes, no pertenecemos a ningún grupo político, simplemente somos gente a la que nos gusta trabajar por el pueblo y demás. Yo iba como número tres, he estado de concejal de Deportes, entre otras cosas. También he sido concejal de Igualdad, de Bienestar Social y alguna cosilla más, aparte de teniente de alcalde. Y al ser número tres, en la última legislatura ya las dos personas que iban delante de mí, el alcalde y el primer teniente de alcalde, decidieron que no querían continuar porque son cargos que queman bastante en el pueblo. Y me propusieron dar el paso e ir encabezando la lista. Lo acepté y la verdad es que estoy bastante contento.

P. En su opinión, ¿cree que beneficia o perjudica ser alcalde de un municipio gobernado por un partido independiente a la hora de negociar con otras administraciones?

R: Voy a intentar ser lo más diplomático posible, pero no tenemos las puertas abiertas en la misma medida que si perteneciéramos a un partido de los más grandes, al PP o al PSOE, porque, al final, ellos están en contacto directo y en el tema de recibir información y demás, siempre somos los últimos en enterarnos de las cosas y ese hándicap sí que lo tenemos los grupos independientes.

Por otro lado, estamos súper contentos porque no dependemos de nadie, tomamos las decisiones conforme vamos queriendo. Tenemos opinión propia, no vamos siguiendo las directrices de nadie. Estamos súper contentos y no creemos que eso lo vayamos a cambiar.

P. ¿En qué diría que ha cambiado Nívar desde que es alcalde del municipio?

R: Pues la verdad es que no ha cambiado mucho porque más o menos estamos siguiendo la misma línea que seguíamos antes y es un pueblo pequeño, supertranquilo, en el que se está muy a gusto, es muy acogedor y no tenemos demasiados problemas vecinales. Y es verdad que estamos siguiendo más o menos la misma línea y que no ha cambiado mucho. En los últimos ocho o nueve años, desde que entramos nosotros, pues es verdad que hemos fomentado mucho la práctica del deporte, el colegio ha crecido bastante y estamos apostando mucho por seguir en esa línea.

P. Lo que ha aumentado también en Nívar en los últimos años es la población: se sitúa entre los diez primeros municipios que registran una subida de la población. ¿Qué medidas están desarrollando para esto y para combatir la despoblación?

R: Hace como 15 ó 16 años se construyó una urbanización bastante grande que prácticamente dobló el número de viviendas del pueblo. Y a esa urbanización se fueron a vivir parejas relativamente jóvenes y es verdad que están teniendo bastantes niños. Debido a esa urbanización y a esas parejas jóvenes es por lo que hemos tenido el crecimiento de la población. Y después es verdad que se están fomentando mucho las actividades. Intentamos que no sea un pueblo dormitorio, que esa gente esté integrada en el pueblo. Estamos bastante contentos porque se están integrando bastante bien. La población prácticamente se ha doblado en estos últimos 15 años y es debido a esto. Y la verdad es que sí, que estamos bastante contentos de que esto esté pasando.

P. Nívar va a recibir dos millones de euros para el impulso económico mediante la Estrategia Leader 2023/27 para desarrollar proyectos de emprendimiento en sectores como el agroalimentario, el turismo innovador y los servicios a la ciudadanía. ¿Tienen ya definido a qué proyectos se destinará estos fondos?

R: No, ahora mismo no están definidos. Es verdad que hace poco salió la línea esta, que aparte de para empresas está también para entidades públicas. Y tenemos clara la línea que vamos a seguir, pero los proyectos concretos no los tenemos todavía definidos. Estamos trabajando junto con las entidades que se encargan de gestionar estos fondos para ver a qué se destinan y cómo se pueden aprovechar bien estos recursos.

P. ¿Qué otros proyectos tiene a corto plazo, más inmediatos para Nívar?

R: Ahora mismo, el más importante que tenemos, que era proyecto estrella nuestro en la legislatura, es la reforma del polideportivo. Porque ahora mismo tenemos bastantes niños y más personas haciendo deporte. Nada más que en la escuela deportiva tenemos unas 120 personas. También tenemos las escuelas de pádel, gente haciendo gimnasia, haciendo yoga, haciendo muchas actividades. Y las instalaciones deportivas que tenemos son bastante deficientes. Entonces, el proyecto estrella nuestro es reformar estas instalaciones deportivas y que sean unas instalaciones acordes al año en el que estamos y a la población que tenemos haciendo deporte.

Después tenemos también algunas infraestructuras que están sin acabar. Tenemos un proyecto de biblioteca, salón de actos y escuela de adultos que está a medio hacer y queremos acabarlo y que se quede listo también esta legislatura. Y una rotonda de acceso al pueblo, que es verdad que es bastante problemática y junto con Diputación estamos trabajando también para que la rotonda que une Nívar con Cogollos se haga y evite un poco los problemas de tráfico que estamos teniendo. Esos son los tres proyectos más importantes.

P. Y ahora, alcalde, vamos a escuchar dos preguntas que quieren hacerle dos vecinos de Nívar:

(Audio): Nicole, vecina de Nívar: “Formo parte del grupo de vecinos de la Asociación Alfaguara, pero soy una vecina más de Nívar y estoy aquí rodeada de otros vecinos que nos hemos concentrado para pedir un transporte sostenible y justo para Nívar, pero también para otros pueblos periféricos. Entendiendo que eso va en línea de la Agenda 2030 y es un derecho del ciudadano, estamos viendo que mucha gente vulnerable y ciudadanos mayores, jóvenes, adolescentes se están quedando fuera sin cobertura suficiente. Incluso algunos, gran parte, sin conexión ninguna, llevan esperando desde hace 20 años autobús. Quería preguntar, ¿qué es lo que hace el ayuntamiento con respecto a este tema? ¿Qué actividades tiene planteadas? O si hay alguna asociación ya entre pueblos periféricos. ¿Y con qué apoyo cuenta por parte del Consorcio? Porque los vecinos necesitamos un transporte ya.

R: Esto es una reivindicación que se lleva haciendo bastante tiempo por parte de esta urbanización que os comentaba antes, la urbanización Alfaguara, que está un poco más desconectada que el resto del pueblo y la reivindicación que hace es que creemos que las líneas de autobuses que hay ahora mismo en el pueblo no son suficientes para cubrir las necesidades que tiene la población. Sobre todo eso, jóvenes, gente más mayor que ya no tiene coche o que no lo ha tenido y es verdad que tenemos bastantes deficiencias. Hemos tenido bastantes reuniones con el Consorcio de Transporte, incluso para algunas nos han acompañado vecinos del pueblo y de la urbanización también, y lo que se les está pidiendo es eso, que haya más frecuencia de autobuses e incluso que se unan con el resto del pueblo con proyectos lanzaderas de minibús o alguna solución que nos brinden que pueda cubrir las necesidades. Sabemos que no es fácil, porque por parte del Consorcio es verdad que no nos han dado todavía solución porque es un tema que vale bastante dinero y que no es fácil para ellos el darnos solución, pero sí que hay un proyecto piloto que se está llevando a cabo en el resto de Andalucía también y que el Consorcio de Transporte quiere implantarlo con nosotros. Y en eso es en lo que estamos trabajando, a ver si con ese proyecto de una lanzadera o un minibús podemos cubrir las necesidades que tenemos y que, ahora mismo, no están siendo cubiertas para la población de todo el pueblo.

Es una de las principales reivindicaciones que tenemos. Cuando hizo la pregunta esta vecina fue en una manifestación que hubo, y que la acompañamos nosotros también, en la calle Joaquina Eguaras, y en la que trasladamos la necesidad que tenemos en el pueblo por la deficiencia de horario de autobuses.

P. Vamos a escuchar la siguiente pregunta:

(Audio): Pilar, presidenta de la Asociación de Mujeres de Nívar: Como alcalde, ¿cómo afronta las críticas que recibe?.

R: La verdad es que las críticas yo siempre las cojo como algo positivo. Es un pueblo muy pequeño y ya sabemos que, al final, estamos en el foco de todo el mundo. Quitando las personales, las que hacen referencia a nuestra gestión siempre las vemos como positivas. Al menos yo no percibo que estemos teniendo críticas fuertes ni que nos puedan llegar a afectar, todo lo contrario. Cuando algún vecino viene a exponernos algún tema o demás, lo vemos como algo positivo. Nos reunimos absolutamente con todo el que nos pide cita o cualquier persona que viene allí a hacernos cualquier sugerencia y lo tomamos como eso, como sugerencias para que el pueblo vaya mejor. Y esa es la forma que tenemos de encajar las críticas.

P. ¿Qué necesidades cree que tiene Nívar y en las que tiene que trabajar como alcalde para mejorar? Me comentaba antes las carreteras de acceso.

R: Sí, lo que te he comentado antes sobre los proyectos. Ahora mismo lo que más necesitamos son las instalaciones deportivas, porque tenemos mucha gente haciendo deporte y son muy deficientes. Hace poco estuvimos con el diputado de Deportes, con Eric, que estuvo visitándolas. Es verdad que ahora han salido los Planes de inversiones en instalaciones deportivas. Nos hemos quedado fuera por muy poco este año. Creemos que el año que viene entraremos en este plan y con otras subvenciones e incluso haciendo aportaciones de fondos propios. En esta legislatura, vamos a hacer una reforma importante y es la mayor necesidad que vemos.

Aparte de eso, algunos accesos al pueblo y demás que son importantes, pero no los vemos tan importantes como los otros. Y después, el salón de actos que está ahora mismo en construcción, porque no tenemos ahora mismo ningún espacio cerrado en el que podamos juntar a gente para celebraciones, para entregas de premios, cosas así y que siempre cuando hace mal tiempo tenemos que pedir la iglesia para meternos allí. Y aunque estamos supercontentos con la atención que nos da el párroco, que nos cede las instalaciones siempre que se las pedimos sin problema, pero hay otro tipo de instalaciones que queremos tener y de hecho están ya en obra y esperamos que el año que viene estén finalizadas también..

P. En el municipio realizan talleres para tejer ganchillo que tienen gran aceptación y participación por parte de muchas vecinas ¿no? ¿Qué otras tradiciones o actividades destacadas realizan en Nívar?

R: Sí, lo del taller este de ganchillo vimos que en otros pueblos se tejía ganchillo enganchado en aros de hula hoop y se proyectaba una sombra bastante bonita. Y aparte de la sombra que da, que en el suelo se veía preciosa. Se lo trasladamos a la Asociación de Mujeres, aunque algunas de ellas mismas también son partícipes de la iniciativa y ha tenido una aceptación increíble. Se han tejido sobre 500 aros de hula hoop, han tenido un trabajo espectacular. Yo intenté tejer uno y casi acabo con contracturas en la espalda, porque es bastante difícil, aunque ellas lo hacen como si nada. Y ahora mismo tenemos puesto un toldo en un mirador que tenemos que da a Granada y a Sierra Nevada y la verdad que se ve chulísimo eso. Se ve muy bonito. Y ha tenido una participación espectacular. La verdad es que estamos muy contentos con la Asociación de Mujeres, sobre todo porque son gente que participan en cualquier cosa que les decimos. Participan y son un motor muy importante en el pueblo.

P. ¿Y qué otras tradiciones hay en Nívar y están fomentando desde el Ayuntamiento?

R: Las tradiciones más importantes que tenemos son el Día de la Cruz, que tenemos una semana cultural con prácticamente 15 días que se dedican a actividades que rodean al Día de la Cruz. Se hace un concurso de cruces y una romería a la sierra. Y después tenemos las fiestas populares, que tenemos 10 días de fiesta en los cuales participa todo el pueblo en todas las actividades que hacemos, tanto deportivas como lúdicas.

Después, la gente es muy creyente del Cristo de la Salud y vienen de muchos pueblos. Son días en los que se multiplica la población del pueblo y en los que participa todo el mundo en las actividades que se proponen. Incluso ya te digo, este año hemos tenido 10 días de fiesta, que cuando lo dices parece increíble porque parece una feria bastante importante, pero es que tenemos participación de todos, gente que vive fuera y se pide las vacaciones para volver en estos días, que son días que unen mucho a la población del pueblo.

P. ¿Y qué proyectos a largo plazo tiene para Nívar?

R: Pues los que os he comentado antes. Ahora mismo, a largo plazo, lo que tenemos y el más importante, aunque sea pesado diciéndolo, es la reforma del polideportivo. Y ese es el que tenemos ahí un poco a más a largo plazo, porque es un proyecto que económicamente es bastante importante y no sabemos si lo tendremos acabado en la legislatura por la entidad económica que tiene y si no, tendrá que dejarse para acabarlo un pelín más a largo plazo.

P. Por último, ¿qué ventajas diría que tiene vivir en un municipio como Nívar?

R: La mayor que le veo es la cercanía que tiene a Granada. Yo ahora mismo he tardado 20 minutillos en bajar aquí, con lo cual, somos un pueblo de la periferia, pero después vivimos con una tranquilidad increíble. Estamos justo a los pies de la Sierra de Huétor, en un entorno supersaludable. Tenemos rutas de senderismo, rutas de bicicleta, para pasear, correr. Es un ambiente muy sano. Es un pueblo pequeño en el que, ahora mismo, entre la población no tenemos prácticamente ningún problema de robo ni de nada. Es bastante seguro. Pero, aparte, tenemos la ventaja de que estamos de Kinépolis a 10 minutillos, con lo cual, si nos hace falta cualquier servicio, estamos muy cerca. Tenemos la ventaja de estar bien comunicados y, sin embargo, de ser todavía un pueblo tranquilo, en el que nuestros niños van solos andando al colegio, van solos a las actividades o andando por la calle. Y eso es una ventaja que creemos que es muy importante.