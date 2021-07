Cuatro alcaldes en cinco años en el inestable Ayuntamiento de Granada

Granada tendrá nuevo alcalde el próximo miércoles 7 de julio, fecha en la que se ha fijado el pleno de investidura tal y como ha acordado el actual regidor en funciones, José Antonio Huertas, tras la renuncia de Luis Salvador. Será el cuarto alcalde de Granada en cinco años. La inestabilidad en el Ayuntamiento de Granada tuvo su origen en las elecciones de 2015. Desde entonces, tres alcaldes han ocupado el sillón, ahora en julio lo hará un cuarto, y hasta ese momento solamente lo había hecho uno en 13 años, José Torres Hurtado. El popular fue alcalde de Granada desde 2003 hasta 2016. En las elecciones de 2015 ya no logró la mayoría absoluta y tuvo que pactar con Ciudadanos para continuar con el bastón de mando. En aquella negociación fue clave Luis Salvador, quien tras varias semanas de negociaciones a dos bandas entre PSOE y PP decidió finalmente apoyar al PP a cambio de que Torres Hurtado dejara la alcaldía en noviembre de 2015, tras las elecciones generales. No fue así y el popular se mantuvo como alcalde hasta que se destapó la ‘Operación Nazarí’.

Torres Hurtado fue detenido el 13 de abril de 2016 y también la concejala de Urbanismo, Isabel Nieto. Luis Salvador había pedido anteriormente la dimisión de Nieto para seguir dando sus votos en el pleno al gobierno del PP, pero fue tras estas detenciones cuando el líder de Ciudadanos retiró su apoyo a los populares. Los partidos de la oposición comenzaron a movilizarse para buscar una moción de censura, aunque Torres Hurtado presentó su dimisión, con la condición de que renunciara también Sebastián Pérez. Entonces, los grupos de la oposición se unieron para sacar al PP del gobierno municipal y el socialista Paco Cuenca fue el alcaldable. El PSOE necesitaba el apoyo de Ciudadanos en la sesión de investidura para que Cuenca consiguiera el bastón de mando y Luis Salvador puso una condición para ello: la dimisión del diputado provincial de Deportes, Mariano Lorente, que estaba investigado en un caso de prevaricación. El PP, por su parte, propuso como candidata a la alcaldía a Rocío Díaz y quiso volver a pactar con Ciudadanos para formar gobierno. Pero eso no sucedió, ya que Lorente dimitió, como exigió Luis Salvador, y Ciudadanos ratificó su apoyo a los socialistas. Paco Cuenca se convirtió en el nuevo alcalde de Granada.

El socialista fue alcalde de Granada entre 2016 y 2019. Fue un mandato complicado, con solo ocho concejales de 27, y sin apoyos, lo que provocó que no se pudieran aprobar los presupuestos municipales durante esos tres años de gobierno. Paco Cuenca ganó después las elecciones municipales de 2019. El socialista se impuso a Luis Salvador, que regresó a Granada para ser el candidato de Ciudadanos tras quedarse sin escaño en el Congreso, y a Sebastián Pérez, que fue el candidato del PP a pesar de que ya había militantes que lo rechazaban. Pero Cuenca no consiguió la mayoría para poder gobernar ni tampoco fue suficiente el apoyo de los partidos de la izquierda, que se presentaron con dos marcas distintas; por un lado, Vamos Granada, y por otro, Podemos- IU Granada.

Todo apuntaba a que el PP, con el apoyo de Ciudadanos y de Vox, que entró en el Ayuntamiento con tres concejales, gobernaría quitándole la mayoría absoluta a la izquierda. Pero, para sorpresa de todos, el alcalde de Granada fue Luis Salvador, pese a que Ciudadanos solo había conseguido cuatro concejales. Salvador se convirtió en el tercer alcalde de Granada en tres años tras un pacto entre las direcciones nacionales y regionales del PP y Ciudadanos. El PP ‘obligó’ a Sebastián Pérez a renunciar a ser alcalde de la ciudad para conformar un gobierno conjunto con Ciudadanos. El popular aseguró que acordó un pacto de alternancia en la alcaldía bajo la fórmula del ‘2+2’, mediante el cual, Salvador sería alcalde dos años y Pérez, otros dos.

Cuando justo se cumplían dos años del inicio del mandato de Luis Salvador, Sebastián Pérez dio una rueda de prensa para exigir que se cumpliera ese pacto de alternancia en la alcaldía y anunció que dejaba el PP, porque no se quedaba donde no le querían, por lo que pasó a ser concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Granada. Esto provocó una crisis en el gobierno municipal que finalmente ha hecho que se produzca la renuncia de Luis Salvador como alcalde, pero antes ha habido muchos episodios.

Este pasado jueves, Luis Salvador comunicó su renuncia voluntaria y dejó claro que no dimite ni cede ante el “chantaje” realizado por el PP con la colaboración de los exconcejales de su partido Manuel Olivares y Lucía Garrido. El pasado 8 de junio, Luis Salvador se quedó con el apoyo de un solo concejal de Ciudadanos, José Antonio Huertas, después de que los concejales del PP abandonaran el equipo de gobierno y también los otros dos concejales de Ciudadanos, Manuel Olivares y Lucía Garrido, a los que Salvador ha calificado de “tránsfugas”. Después de la renuncia de los concejales del PP y de los dos de Ciudadanos, el PSOE inició su ‘carrera’ para recuperar la Alcaldía y dio un plazo de 72 horas a Luis Salvador para que dimitiera o buscaría la moción de censura. Salvador no dimitió y el PSOE comenzó una ronda de contactos con los grupos para recabar las firmas necesarias y con una propuesta: 40 medidas para “rescatar Granada”. Por otro lado, Podemos IU-Granada estaba abierto a sentarse a hablar con quien fuese necesario para ayudar a la ciudad a resolver la crisis municipal, mientras que Vox propuso cortar por lo sano y convocar elecciones en la capital, una idea que no apoyaron Ciudadanos ni PP. El alcalde ha insistido en pedir a los concejales del PP que volvieran a sus responsabilidades en el equipo de gobierno local, pero los populares descartaban esta opción si el regidor no renunciaba. Finalmente, Luis Salvador ha renunciado.

El miércoles 7 de julio, el salón de plenos del Ayuntamiento de Granada acogerá el Pleno de investidura del nuevo alcalde de Granada. Luis Salvador aseguró que votará por la lista más votada para “dar estabilidad a Granada”, lo que acerca al gobierno municipal al PSOE. Podemos IU- Granada también anunció que votará a la lista más votada, como ya hizo en junio de 2019, mientras que Vox tratará de evitar que sea la izquierda quien gobierne. El PP, por su parte, anunció que dará “batalla” mientras ésta continúe aún “por librarse” y que acudirá al próximo pleno de investidura con un candidato que “sume 12 votos”. “Los otros dos –hasta 14– tendrán que elegir”, dijo el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Granada, César Díaz, en referencia a Luis Salvador y José Antonio Huertas. Además, indicó que Granada no puede estar dirigida por “el peor PSOE de la historia y por una persona que pronto podría propiciar inestabilidad”- en referencia a la investigación judicial a Paco Cuenca-. César Díaz indicó también que si hace dos años, el PP fue “generoso” y propició que Luis Salvador fuera alcalde de la ciudad, espera que ahora Ciudadanos sea “generoso con el PP”.

Por último, Paco Cuenca pidió a los grupos “altura de miras” para apoyar un Gobierno municipal liderado por el PSOE porque “es la lista más votada”. El socialista dijo que en el Pleno de investidura va a haber dos opciones: “volver a los líos y la inestabilidad o se produce un paso determinante hacia la confianza y hacia un equipo de Gobierno liderado y ejercido por la lista más votada”.

Cómo se elige al nuevo alcalde de Granada

Los grupos políticos municipales acudirán al Pleno de investidura del nuevo alcalde de Granada del próximo 7 de julio con un candidato para conseguir el bastón de mando. Puede ser el mismo que fue en las elecciones municipales o el número 2 de la lista si ha habido alguna renuncia, como en el caso del PP o de Ciudadanos.

En la sesión intervendrán los portavoces de los grupos municipales y, posteriormente, se celebrará la votación. El nuevo alcalde de Granada será el candidato que consiga 14 votos o más. Pero si ninguno de los alcaldables consigue este número de votos, el alcalde será el líder de la lista más votada en las últimas elecciones municipales. En este caso, sería el candidato del PSOE, Francisco Cuenca.