Agustín ‘El Patriarca’ regresa con ‘Hijos de la ruina’

Agustín Rodríguez presenta su nuevo disco ‘Hijos de la ruina’ en el que se mezclan estribillos y ritmos perfectos de pop-rock eterno. El Patriarca, como así se hace llamar porque se siente “El Patriarca de todos los músicos” por todos los años que lleva en la profesión, tiene impronta propia y en ella cabe el blues, los aires aflamencados y un spoken word contemporáneo.

Además, Agustín explica que el título de su nuevo disco tiene un significado especial, en el que une su lado más humano y empático para explicar cómo percibe la situación actual de los músicos que suenan al son de una pandemia. “‘Hijos de la ruina’ es por la situación que estamos pasando los músicos en esta época marcada por el Covid-19, y tiene doble sentido, porque hijos de la ruina somos los músicos y también es un indigente que murió en mi barrio, que aparece en la portada del disco”, comenta. Y con ese gesto añade inspirado “siempre hay una esperanza cuando todo está en el suelo, pero hay momentos oscuros que no entiendo nada, será el amor, será la vida o será la muerte. ¡Ay de mí, qué triste soledad!”.

El Patriarca asegura que “para escribir una canción hay que sentirla, que sean momentos que has vivido, y si no es así no tiene sentido”. Y en eso se basa su música, en sus experiencias. Este rockero con alma poética no puede parar de seguir creando música, versos y nuevos recuerdos, y por eso, el 3 de septiembre tiene una cita con sus fans en la sala Industrial Copera, donde va a presentar su nuevo disco y la historia de El Patriarca, aunque su disco ya está a la venta.

Agustín, que parece haber alcanzado todas sus metas, sueña con colaborar con Niños Mutantes o Lori Meyers. “Sería el colmo de mi carrera. Un reconocimiento”, asegura.