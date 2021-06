El PSOE da un plazo de 72 horas al alcalde para que dimita o buscará la moción de censura

El PSOE ha puesto este miércoles las cartas sobre la mesa para dar un paso definitivo en la búsqueda de soluciones a la crisis del ‘2+2’. Paco Cuenca, que ha comparecido con todos los concejales socialistas, ha dado un ultimátum a Luis Salvador para que dimita en las próximas 72 horas o iniciará una ronda de contactos para buscar una moción de censura. “O se va o lo echamos”, ha advertido Cuenca, que no descarta formar un gobierno con el PP.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Granada ha mostrado el documento de la moción de censura con las firmas de los diez concejales de su formación. “Si hoy dimite Luis Salvador, en unos 10 días podemos tener otro gobierno”, ha manifestado Paco Cuenca, que hablará con “con todos los grupos que estén dispuestos a sacar adelante a esta ciudad”, aunque ha dejado claro que no será con Vox por “razones obvias”.

El exalcalde de Granada no ha descartado la posibilidad de contar con el apoyo del PP para “echar” a Luis Salvador. “Si tenemos 20 firmas pues mejor”, ha dicho el edil, que a pesar de no descartar escenarios por la “situación inédita” que vive la ciudad, no se ha cortado a la hora de lanzar dardos a la formación popular. Cuenca ha asegurado que el PP es el principal responsable de las circunstancias actuales porque “entregaron a esta ciudad como moneda de cambio”. “El Partido Popular demostró que no le importa absolutamente nada Granada”, ha aseverado.

El mandatario socialista ha criticado la marcha del equipo de gobierno de los concejales del PP, a los que ha criticado por “traicionar a esta ciudad”. Posteriormente, ha señalado que están en juego los fondos de recuperación y la toma de decisiones políticas importantes para la ciudad. “Está en juego la democracia y la confianza en las instituciones”, ha expresado el portavoz.

“Asumimos que tenemos un plus de responsabilidad”, ha declarado Cuenca, que ha adelantado que su grupo se va a sentar con los concejales no adscritos para ver si “les queda respeto por la ciudad”, aunque es consciente de que Olivares está “limitado”.

Preguntado por negociaciones previas, el portavoz del PSOE ha asegurado que no se ha sentado con ningún concejal ajeno a su formación para hablar sobre la posible moción de censura. Por otro lado, ha descartado que se produzcan conversaciones con Ciudadanos en instancias superiores, pues dice que “los intereses de Granada se defienden en Granada”. Respecto a las posibles negociaciones con el PP, Cuenca ha agregado que “nos vamos a sentar porque el interés de la ciudad está por encima de la estrategia partidista del Partido Popular”, al que ha pedido que decida “si va a seguir en la barrera”.

Finalmente, el exalcalde, que no se ha cansado de calificar la situación actual con términos duros como “penosa”, ha vuelto a pedir la dimisión de Salvador para que la ciudad deje de estar “secuestrada”. El PSOE ha lanzado así ya un órdago a la grande para dejar claro que la intención de la formación es que Cuenca vuelva a ser alcalde de Granada.