El ADSL pasa a la historia: Telefónica cierra todas sus centrales de cobre

Justo cuando coincide el Centenario de la fundación de Telefónica, la histórica empresa de telecomunicaciones anunció para este viernes 19 de abril el cierre de todas las centrales de cobre. Este paso supone el fin de un proceso de transformación para dar el salto definitivo a la fibra, tal y como ha anunciado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

En cambio, son muchas las zonas rurales que se ven afectadas por la extinción de la tecnología fija. Este hecho hace que se planteen alternativas que garanticen el acceso a Internet de los ciudadanos. Se trata de un derecho que se recoge en la legislación española, concretamente en el artículo 81 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Para ello, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha aprobado una resolución para dar conexión al 100% de las zonas más remotas y poco pobladas de España. De momento, estos lugares afectados pueden tomar nota sobre las opciones más viables para disponer de conexión a Internet.

Vía satélite con Hispasat

El Gobierno de España ha firmado un contrato con la empresa Hispasat para dar servicio de Internet a las zonas rurales. Esta acción se contempla dentro del programa UNICO Demanda Rural. Su finalidad es garantizar la conectividad a un precio razonable hasta finales de 2027, mientras la fibra se expande por el país.

El precio será de 35 euros al mes. Los usuarios se librarán de pagar el alta y la instalación, pues dispondrán de ayudas de hasta 600 euros para gastos. La velocidad de descarga será de 100 Mbps.

Tecnología 4G y 5G

La conexión a Internet vía móvil cuenta con amplias ventajas para los usuarios. Entre ellas encontramos una mayor latencia que la conexión vía satélite, no necesidad de instalación y permisividad en la movilidad para transportar la conexión donde haya cobertura.

Los operadores ofrecen tarifas específicas como alternativa al ADSL. Estas consisten en una tarjeta SIM 4G o 5G que se introduce en el router wifi y permite conectarse a Internet. No obstante, esta vía también tiene sus inconvenientes, la velocidad de navegación es menos estable que la fibra. Además, si no se dispone de cobertura móvil esta opción no es recomendable.

WiMax

Esta tecnología es ideal para entornos donde no hay instalaciones de cable. Consiste en un método de transmisión de datos a través de las ondas de radio sin necesidad de cable. Estas señales llegan a los hogares a través de la antena. Es importante disponer de un repetidor próximo para poder enviar la señal. Por ello, es conveniente contactar con una empresa específica que ofrezca este servicio.

La antena debe estar orientada directamente al sitio desde donde se le está enviando la conexión. Así, se evitan los obstáculos que impidan la visión directa, de modo que en ocasiones puede ser necesario instalar puntos de conexión intermedios.

Un tecnología cada vez menos arraigada

En los últimos años, eran menos los hogares que seguían teniendo conexión ADSL. A finales de 2023 todavía dependían de esta tecnología un 10%. De cada 10 accesos de cobre, 9 serán reemplazados por fibra. Sin embargo, quedan miles de hogares que a partir de hoy viernes 19 de abril dejarán de tener ADSL, sin disponer aún de una conexión de fibra.