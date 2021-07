Luis Salvador renuncia a la alcaldía de Granada y abre la puerta a un gobierno del PSOE

El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha comparecido este jueves en el Ayuntamiento para

El mandatario ha iniciado su intervención aclarando que la rueda de prensa era conjunta junto a José Antonio Huertas. “Quisiera empezar recordando que el 8 de junio se dio un precedente inédito en la política española cuando un grupo de personas que formaban parte del equipo de gobierno abandonan el equipo de gobierno y su responsabilidad de gobierno”, ha declarado Salvador, que ha calificado como tránsfugas a los dos ediles de Ciudadanos que se marcharon: Lucía Garrido y Manuel Olivares.

“Se preocuparon de cuadrar que no se pudiera tener una junta de gobierno local. Les daba todo igual con tal de bloquear”, ha aseverado el alcalde, que ha recordado también el episodio vivido en el pleno suspendido la semana pasada. “Haciendo el cuento de la lechera pensaban resolverlo de una manera exprés, pero les sorprendió que hubiera dos personas sensatas y responsables con la ciudad de Granada”, ha relatado el primer edil, que ha apostillado que “solamente les preocupaba cambiar las siglas del sillón de la alcaldía”.

“Se ha visto en el tiempo que les da igual el nombre con tal de que sea del Partido Popular. Me parece una falta de respeto tremenda a la institución”, ha declarado Luis Salvador, que ha defendido su gestión realizada. “Cogimos el timón de la ciudad y conseguimos que los servicios públicos y organismos del Consistorio funcionasen bien. Nadie me ha ido diciendo por la ciudad que ‘me vaya'”, ha expresado el miembro de Ciudadanos. Salvador ha querido dejar claro que han pasado tres semanas y este tiempo entra dentro del plazo que él dio para resolver la crisis institucional.

“Quiero felicitar el trabajo, la responsabilidad y el soportar la presión que ha tenido José Antonio Huertas sin importarte su situación personal. También el de los funcionarios de esta casa”, ha manifestado el primer edil, que ha recalcado que esta crisis no ha sido “originada por nosotros”. “Se planifico desde el Partido Popular con Fran Hervías, Manuel Olivares y Lucía Garrido. Todos al unísono”, ha afirmado.

El alcalde ha mencionado todos los consejos que se han llevado a cabo para Granada. “El haber realizado todos estos consejos ha permitido encarar los próximos con absoluta normalidad”, ha defendido. “Nos seguimos jugando 20 millones de euros que vendrán al Ayuntamiento de Granada”, ha adelantado Salvador. El mandatario ha reiterado la “irresponsabilidad” de abandonar responsabilidades ante la llegada de los plazos para solicitar dinero de los ‘Fondos Next Generation’, pues ha dicho que se hubieran perdido 10 millones de euros si se hubiese detenido la actividad dentro del Consistorio capitalino.

“Empezamos hace dos años y se han dicho muchas tonterías. Solamente un candidato era capaz de sumar los 14 votos necesarios para ser alcalde, y ese era Luis Salvador. Con cualquier otro no se llegaba”, ha manifestado con rotundidad Luis Salvador, que ha señalado que con Sebastián Pérez no se llegaba a la cifra necesaria. El edil ha reiterado que su mandato es legítimo y legal. El alcalde ha dejado claro que no ha recibido “ningún favor” de nadie.

Respecto a su figura, el miembro de Ciudadanos ha dicho que “ser alcalde de Granada, una ciudad que ha determinado tanto y tiene tanto potencial, es tener la necesidad de tener ambición, creer en tu tierra y en tu gente para tener un proyecto que mejore la calidad de la vida de la gente y mejore su posición en España y en el mundo”. El mandatario ha relatado parte de los movimientos acometidos por el equipo de gobierno durante los dos años de mandato.

Salvador ha manifestado que él y José Antonio Huertas fueron las dos personas que acudieron al Ayuntamiento durante el confinamiento para seguir trabajando y “dar la cara” por todos los trabajadores esenciales que no detuvieron su actividad. “Lo hicimos por responsabilidad, no por ser más valientes que nadie”, ha agregado. El alcalde ha defendido la gestión realizada y ha recordado que no ha podido disponer de remanentes para hacer frente con más dinero a la crisis del Covid-19. “Hemos pretendido siempre bajar la deuda y dotar a la ciudad de un presupuesto que no tenía desde 2015”, ha explicado el responsable entre otros aspectos como el pago a proveedores. Salvador también ha presumido del trabajo realizado para perseguir logros culturales, de movilidad, de infraestructuras y otros tantos proyectos relacionados con la ciudad.

Dentro de todo lo destacado, Salvador ha vuelto a destacar los esfuerzos realizados por José Antonio Huertas como concejal de derechos sociales, igualdad y deportes. El edil ha reiterado la importancia de aprovechar los fondos europeos para integrar proyectos en una ciudad sin remanentes en su tesorería.

“Nuestra primera opción era que el PP recuperase sus responsabilidades”, ha declarado el mandatario para retomar el asunto de la crisis institucional. Salvador se ha llegado a mostrar cabreado con las formas del PP y ha vuelto a mencionar la colaboración estrecha de Olivares y Garrido con sus ex socios de gobierno. “Volver a casa con la mochila cargada de los versos sueltos de Sebastián Pérez, Manuel Olivares y Lucía Garrido es demasiado peso”, ha lanzado Salvador, que ha vuelto a apelar a la necesidad de pensar en el presente y futuro de la ciudad.

“En todo este tiempo hemos tenido un excesivo ruido que no permitía ver todo lo que estaba mejorando en la ciudad”, ha manifestado el alcalde, que ha anunciado que “renuncia de forma voluntaria” a la alcaldía de Granada. “Las personas que abandonaron su responsabilidad lo hicieron porque quisieron”, ha reiterado Salvador, que ha apostillado que no pidió a nadie “que se tomará una caña después”. “No hay ningún acuerdo con nadie”, ha aclarado. “Los que dimiten son los que tienen cosas que ocultar. Nosotros podemos mirar a los ojos a los ciudadanos de Granada”.

“Lo que queda es la lista más votada para dar estabilidad a la ciudad”, ha señalado Salvador, que ha dejado caer de esta forma que el regreso de Cuenca a la alcaldía está muy cerca. “Hemos hecho lo que nos correspondía con pena porque ser alcalde de Granada es una de las cosas más bonitas que existe”. “Huertas y yo siempre vamos a sumar con sentido de la responsabilidad”, ha reiterado. “La renuncia no es presa del chantaje, sino para desatrancar este Ayuntamiento”, ha repetido Salvador, que no se ha cansado de decir que va a seguir trabajando para Granada. Este viernes José Antonio Huertas pasará a ser alcalde en funciones. Salvador ha vuelto a agradecer a los trabajadores del Ayuntamiento su labor. También ha tenido palabras de emoción para su familia, momento en el que los trabajadores presentes le han dedicado un aplauso.

Preguntado por una posible presencia suya y de Huertas en un futuro equipo de gobierno del PSOE, ha dejado claro que no entraría dentro de responsabilidades determinadas, pero si “actuará con generosidad”. “No es la idea dejar el Ayuntamiento. En este momento hay muchos compromisos que no se deben retrasar”, ha manifestado Salvador.

Cuestionado por una posible repercusión en la Junta de Andalucía ha señalado que tanto Ciudadanos como PP dejaron claro en su momento que ambas formaciones establecieron un “cortafuegos” para que la situación de Granada no afecte en ningún momento al pacto regional. “Entiendo que la Junta de Andalucía va a seguir funcionando perfectamente. “Quien pondría al PSOE sería el PP”, ha declarado el todavía alcalde de Granada.

Respecto a la posibilidad de Paco Cuenca, ha dicho que no va a meterse en dicha cuestión: “Si no puedes gobernar tienes que garantizar que haya gobierno. Por cuestión de responsabilidad tienes que saber lo que tienes que hacer y cada partido sabrá a quien presenta como candidato”.

“Otro portavoz de otro grupo me contó la estrategia tres meses antes”, ha señalado Salvador, que ha lamentado que el PP no haya mostrado “la misma lealtad” recibida. El mandatario ha hablado de “concejales de primera y un alcalde de segunda” para explicar “lo que he tenido que aguantar en estos dos años”. “Siempre he actuado sin entrar en esas provocaciones”, ha agregado. Salvador ha cerrado su comparecencia repitiendo su intención de seguir trabajando y no alimentar “debates estériles”.