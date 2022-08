El Ayuntamiento justifica la tala de árboles en Arabial por el estado "de pudrimiento" de los ejemplares

El Ayuntamiento de Granada ha salido al paso de las críticas recibidas en los últimos días por la tala masiva de árboles que está llevando a cabo en la calle Arabial. La polémica ya había tenido recorrido en los últimos días, pero el detonante definitivo fue el encadenamiento de un activista a uno de los troncos cortados en esta arteria de la capital.

La cuenta oficial de Twitter del Consistorio ha publicado un hilo con dos vídeos en los que un funcionario municipal de la Inspección Técnica de Obras justifica la intervención por el estado de "pudrimiento" de los ejemplares. Los documentos audiovisuales se apoyan en imágenes que demostrarían dicha situación de deterioro y, además de la aclaración técnica, desvelan la intención del Ayuntamiento de replantar la vía con nuevas especies más adecuadas a la fisonomía urbana del entorno.

"En todo el tramo de la calle Arabial que va desde el Camino de Purchil hasta el río y Doctor Otero hay 62 árboles. El estado de estos árboles es bastante deficiente porque, a lo largo de los años, se han sometido a una serie de podas bastante drásticas, sobre todo los que están frente a la fachada de edificios. Esas podas han generado pudriciones, que se van comiendo la madera, y la resistencia y estabilidad del árbol merma mucho", detalla el funcionario, cuya identidad no trasciende en ningún momento.

🗣 Un funcionario municipal de la Inspección Técnica de Obras explica la situación de los árboles en la calle Arabial con las obras de @JuntaGranada. pic.twitter.com/UsrpLWe2Fy — Ayuntamiento de Granada (@aytogr) August 25, 2022

El experto reconoce que dichos árboles "ya se encuentran al final de su ciclo vital" y aporta dos ejemplos recientes para tratar de acreditar el riesgo que comportan para la seguridad de los viandantes: "Hemos tenido episodios continuos en la calle Arabial de caída de ramas y caída de ejemplares. Sin ir más lejos, hace tres semanas los Bomberos tuvieron que ir al Colegio San Isidoro porque la rama de un árbol de la misma especie que estos, un olmo, se había desgajado y caído a la vía pública. Estaba justo en la tapia que separa el patio de la vía pública". "Está pasando continuamente. Esta semana, un camión de obra dio un pequeño toque a una rama y se desgajó. Se vio que estaba podrida por dentro. Toda la parte central del tronco estaba podrida. La parte exterior no porque es la parte viva, pero la parte muerta, el duramen, estaba totalmente podrido", abunda.

Para el funcionario municipal "lo peligroso son las ramas aunque el tronco esté perfectamente". "No tiene sentido tener árboles que sean solo un palo, dejando un tronco. Interesa un árbol con toda su estructura", razona el funcionario en un momento del vídeo en el que se intuye que podría haber sido cuestionado sobre la posibilidad de cortar las ramas y dejar el árbol. En una línea que claramente coincide con la de la decisión tomada por el equipo de Gobierno, el técnico hace gestos sobre el tronco hueco de uno de los ejemplares para explicar la problemática. "Ahí está el que luego el árbol se quiebre por aquí [señala el espacio hueco que deja el interior del tronco]. Por ahí entra humedad y, al entrar humedad, el hongo va avanzando. Este es un punto clave [señala una parte exterior del tronco]", enfatiza al tiempo que otra persona no identificada le pregunta cuánto puede pesar cada una de estas ramas. "Cerca de 100 kilos", acierta a estimar. "Eso te cae y te mata", enfatiza el primero.

"De eliminar 62 árboles a plantar 95"

Ante las críticas recibidas, el Ayuntamiento, en boca del técnico municipal que aparece en el vídeo, saca pecho: "El proyecto de la calle Arabial se entregó a la Junta de Andalucía en septiembre de 2020. Se pasaba de eliminar 62 árboles en esta fase inicial, porque estaban mal, a plantar 95". El funcionario especifica, además, que entonces "no se permitía la construcción de orejas en los aparcamientos". Las orejas son los espacios sobresalientes de la acera que, a modo de isletas, invaden una zona de estacionamiento para plantar un árbol.

La narración aborda en ese momento la intención del Ayuntamiento de aprovechar el cambio para adecuar el tipo de árbol a las características urbanas de Arabial. En ese sentido, desvela los planes de plantar ejemplares "de porte piramidal". Es decir, que crecerán y serán bastante altos, pero sin llegar a invadir las fachadas de los bloques colindantes: "Los árboles van a estar a en torno metro y medio más separados de la fachada. Y eso unido a que serán de porte distinto a los que hay, que son olmos de porte muy grande. Esta es la razón por la que están continuamente machacados por las podas. Vamos a tener un arbolado idóneo para este tipo de espacio en esa calle".

Seguidamente, explica cómo la planificación arbórea variará en las distintas calles aledañas a este sector de Arabial en función de sus características. Así, en la acera del García Lorca, la ausencia de sombra propicia "un arbolado de más porte". "Allí va a ser otra especie distinta, almeces, que son de porte similar a los olmos", afirma. "En el tramo entre el Parque Rafael Fernández Piñar y el Camino de Purchil ya se introdujo la posibilidad de introducir orejas en los aparcamientos. Eso ha sido una buena noticia porque, con esa situación se da más prioridad al árbol que al coche. Podemos invadir, aunque sea muy poco, la zona de aparcamientos para meter un árbol. Nos permite separarnos de fachada y árboles existentes y nos permite plantar más árboles", añade al hilo de lo anterior.

Entre los viales afectados por las obras, calles como la prolongación del Camino de Purchil hasta La Redonda o Virgen Blanca, que rodea desde la rotonda de la Circunvalación toda la manzana del Centro O2 Wellness Neptuno para penetrar hasta Camino de Ronda. "En la acera que va desde Camino de Purchil hasta Virgen Blanca había en torno a 12 árboles y se va a pasar a tener 23. Y de porte grande. Virgen Blanca no tenía previsto arbolado y se está valorando, junto con la Junta de Andalucía, el plantar más árboles. En torno a entre tres y cinco. Dependerá del espacio porque es una calle de tamaño reducido. Y ocurre lo mismo con la prolongación de Camino de Purchil hasta Camino de Ronda. No venían previstos árboles y se van a plantar diez", finaliza.

Reacciones de activistas y de la concejal Elisa Cabrerizo

Una de los primeros en reaccionar al hilo de Twitter del Ayuntamiento ha sido el usuario '@Terra_levis_sit', la cuenta desde la que se dio el aviso del encadenamiento a uno de los árboles en Arabial. "El mayor y mejor argumento de que los árboles no están enfermos es que los están talando todos. Sin distinciones. Por cierto, los árboles también se curan y se tratan. Para evitar talar 40 o 50 años de tiempo acumulado en cada uno. Los que estáis poniendo que no compensan árboles de 40 o 50 años, habría que poner uno por cada año de los cortados al menos‼️‼️ Y por cierto, autóctonos. No exóticos. No tenéis ni idea de árboles ni de calidad de vida. Mucho menos de resiliencia ni de renaturalizaciones", ha dicho.

También ha reaccionado la concejala del Grupo Municipal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Granada, Elisa Cabrerizo, quien ha agradecido la explicación municipal, pero ha exigido que cada ejemplar tenga un informe fitosanitario que explique su tala. "Tendrá que haber un informe que explique la modificación de la memoria inicial para talar más árboles de los previstos", ha argumentado. Cabrerizo ha solicitado la confección, en algún momento, de "un diseño consensuado entre Urbanismo, Medio Ambiente, Parques y Jardines. Seguramente estamos de acuerdo que estos diseños urbanísticos van contra las tendencias actuales".

Respecto a la plantación de nuevos ejemplares, Cabrerizo ha considerado que "muchos árboles jóvenes distanciados 15 metros o más no darán el servicio a la salud que dan los que están ahora. En algún momento el diseño urbanístico de esta ciudad tendrá que pasar por no anteponer las plazas de aparcamiento y el coche a la arboleda". Lo que ha provocado la réplica del usuario '@SBigotudo': "¿Cómo que anteponer las plazas de aparcamiento? Si no están dejando ni una".

Jacobo Calvo, alcalde en funciones, responde a la polémica

A preguntas de los periodistas, Jacobo Calvo asegura que ejecutar esta operación, en el marco de un proyecto de remodelación de la Junta y el Ayuntamiento en compensación por las obras del metro, es "muy duro", si bien está basada en "argumentos claramente objetivos" y en decisiones que están "garantizando la seguridad" de la ciudadanía, en referencia al estado de los árboles.

Ha señalado que, con las nuevas plantaciones, se va a "duplicar la superficie de arbolado" y también, en términos generales, la de "acerado", a la par que se ha mostrado abierto a mantener reuniones con "quien haga falta", tras las críticas de colectivos ciudadanos, que han encontrado el apoyo del Grupo de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Granada.