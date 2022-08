Un activista se encadena a un árbol en Arabial en protesta contra la tala en esa calle

Un individuo se ha encadenado a un olmo en la mañana de este jueves en Arabial en protesta contra la tala de árboles llevada a cabo en dicha calle. El varón, que se ha inmovilizado desde las 10:30 horas, ha confirmado que se quejaba debido a que la eliminación de estos seres vivos "no ayuda a luchar contra el cambio climático", lo que hace que se entre "en una emergencia climática gravísima". Dicha persona ha abogado por cuidar los recursos forestales que hay en la ciudad, aunque ha razonado que desde "el Ayuntamiento y la Junta solo miran para otro lado y parecen que repudian todo lo vegetal".

Ha afirmado que desde el Consorcio "no se informa de las ejecuciones de las talas", lo que ha derivado en grandes quejas de "algunos vecinos de Ronda y Arabial", que han notificado la eliminación de los árboles al encadenado, que no ha estado más de dos horas amarrado a un árbol tras llegar cuerpos de seguridad y advertirle de que podría cometer un delito: "La Policía me ha comentado que podría incurrir en una falta según la ley Mordaza, y me ha dicho que me fuera porque me podía caer una grave multa y podría incurrir en un delito".

El hombre ha avisado de que diferentes "personas expertas, como ingenieros forestales y una botánica experta en árboles, dicen que los olmos eran sanos", por lo que no entendía que arrasaran con todo los árboles de la calle Arabial. A su vez, este ha confirmado que "cada vez que nos enteremos de una situación así vamos a venir. La gente quiere bajar y protestar".

La versión que se ha dado desde el Ayuntamiento es totalmente distinta a la expresada por el protagonista. Han manifestado que la mayoría de olmos se encontraban podridos, sobre todo en el tronco, lo que ha conllevado a que se tome la decisión de cortarlos y sanear la zona.