La bailaora Eva Esquivel estrena su espectáculo 'Del recuerdo' en el Festival de Cante Flamenco de Ogíjares

La bailaora granadina Eva Esquivel estrena su espectáculo ‘Del recuerdo’ este sábado 27 de agosto en el Festival de Cante Flamenco de Ogíjares. Actuará justo después del pregón, sobre las 21:00 horas, en el Parque San Sebastián, donde ofrecerá un espectáculo creado especialmente para esta cita.

Eva Esquivel ofrece en su espectáculo ‘Del recuerdo’ una “retrospectiva del propio festival”, como cuenta a GranadaDigital. “Es un festival importante, que se hace donde vivo y lo sigo desde siempre. Además, he participado en tres ocasiones. Le tengo un especial cariño. Es un espectáculo haciendo un recuerdo a la trayectoria del festival”, añade.

La bailaora ha tenido en cuenta “a la hora de elegir lo que iba a bailar, los palos que se hacen habitualmente en un festival de cante de estas características”. “Generalmente se hace soleá, seguiriyas, bulerías... He querido que estuvieran ahí presentes en mis bailes. De todas maneras, al final del espectáculo sí quise poner una nota un poco diferente, con algo más actual. Es otro palo y con bata de cola, que quizá no es tan habitual en los festivales, pero me pareció interesante darle un punto de volver a la actualidad, no solo recordando todas las ediciones anteriores, si no volver al flamenco más actual y acabar un poco diferente”, detalla.

En el espectáculo ‘Del recuerdo’ acompañarán a la bailaora Eva Esquivel, el guitarrista Luis Mariano y los cantaores Sergio Gómez ‘El Colorao’ y Alicia Morales. A la percusión estará Chema del Estad. El cuerpo de baile estará formado por Lorena ‘La muñeca’ y Andrea López.

Para Eva Esquivel, es muy “importante” ofrecer este espectáculo en Ogíjares, pueblo en el que reside desde hace ya más de 20 años. “Es un orgullo para mí trabajar en mi pueblo, rodeada de mis vecinos y alumnado que estará por el público también. Estoy muy contenta de poder hacerlo”, asegura la bailaora, que trabaja en la Escuela Municipal de Música y Danza de Ogíjares y tiene “mucha vinculación con el pueblo”.