"Los técnicos sanitarios estamos invisibilizados, somos los burros de carga de los hospitales"

Trece años de reivindicaciones y ninguna respuesta. Los Técnicos en Cuidados Auxiliares en Enfermería siguen alzando la voz para obtener el reconocimiento y, por ende, las retribuciones que tanto merecen. Encargados de la mayor parte del cuidado de los pacientes, pasando por su aseo personal, observación continua y, quizás la parte más importante, el apoyo y la compañía diarios para hacer su estancia en el hospital lo más amena posible, los TCAE son prácticamente el último escalafón de una cadena que, sin ellos, se rompería.

La petición principal de este colectivo conformado por unas 14.000 personas en Andalucía es el reconocimiento del nivel C1. Según el Estatuto Marco, los miembros que componen el organigrama o la plantilla de un hospital estaban divididos en grupos, es decir, A, B, C, D y E. Los técnicos se encontraban en el nivel D. Con la reforma del estatuto, la división pasó a ser A1 y A2 para los que contaban con una carrera universitaria, C1 para los técnicos superiores y C2 para los TCAE y resto del personal. Por estudios, los Técnicos en Cuidados Auxiliares en Enfermería deberían estar en el C1, pero años después, esta posición sigue sin ser reconocida y, por lo tanto, no obtienen las retribuciones que la subida de nivel conlleva.

“Colocarnos en el C2 era una medida transitoria, pero así llevamos demasiados años y nada cambia. Dependiendo del nivel en el que te encuentres, el dinero a percibir varía, no solo en el salario base, sino también en los extras por noches o festivos. Estamos perdiendo unos 200 euros mensuales”, explica Cristobal Ajón Acevedo, secretario autonómico de SAE en Andalucía.

El colectivo acumula ya 13 años de manifestaciones y concentraciones, han mandado escritos a todos los organismos involucrados a nivel autonómico y nacional, pero la respuesta sigue siendo la misma, silencio absoluto. La última bala ha sido mandar un escrito al Parlamento Europeo que en septiembre escuchará sus demandas, pero mientras tanto, la situación se mantiene. “En campaña electoral todos nos han dado la razón, ahora habrá que esperar para ver qué hacen. Somos el colectivo invisible de la sanidad, los burros de carga de los hospitales y los que menos reconocimiento tenemos”.

Las Carreras Profesionales, otro muro por derribar

Las reivindicaciones de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería no solo pasan por acceder al nivel C1, si no también por la barrera que se les ha impuesto dentro de las Carreras Profesionales y que no les deja subir de nivel. Las CP están consideradas, dentro del Estatuto Marco de los Trabajadores Sanitarios, como el derecho a progresar, de forma individualizada y como el reconocimiento a su desarrollo profesional en cuanto a experiencia, conocimientos y cumplimiento de unos objetivos. Explicado de otra forma, en función a la formación se accede a un nivel o a otro y a cambio se consigue una retribución extra.

Tal y como explica Francisco Morales Sánchez, secretario de SAE en Granada, “la Carrera Profesional sale en 2006, pero como no había dinero suficiente solo pudieron entrar médicos y enfermeros. En el 2008, que económicamente ya era posible acceder, nos dejan pasar a los demás, pero sin CP, nosotros entramos como ‘Desarrollo Profesional’. En ese año se nos congela en el Nivel 3 cuya retribución es de 92’99 euros y, desde entonces, no podemos seguir subiendo. No nos dan la oportunidad de seguir formándonos para cumplir con los objetivos y acceder a los niveles 4 y 5”.

El colectivo quiere dejar muy claro que si intención en ningún momento es que se le quite dinero al resto de trabajadores, si no que sea algo equitativo y que a todos se les den las mismas oportunidades. “El SAS solo tiene compromiso con médicos y enfermeros, la sanidad son solo ellos. Lo único que queremos es que nos dejen avanzar y se reconozca nuestro trabajo”.

El pasado mes de abril salió a la luz el acuerdo en Mesa Sectorial que suponía el “desbloqueo” de la Carrera Profesional para todas las categorías del SAS. Sin embargo, esta reforma no contentó al colectivo ya que no se reconocía los años trabajados, es decir, no se contempla el acceso directo al nivel 3,4 y 5 para aquellos sanitarios que cuenten con más de 15 años trabajados, pero que no se encuentren en el nivel 2. Con este acuerdo se permite la entrada al segundo escalón, pero se tiene que esperar cinco años para subir un peldaño más.

“La CP la han vendido a bombo y platillo, pero lo único que se da es el nombre. Si no eres propietario de una plaza cobrarás solo 18 euros más y para el que si la tiene se quedará en los 46 euros, a partir de ahí ya no nos dejan subir”. A esto hay que añadir que Andalucía es la comunidad autónoma con las retribuciones más bajas. Hablando del nivel 2, por ejemplo, en Baleares la retribución extra mensual es de 241,67 euros.

Una injusticia tras otra que hace que la sanidad andaluza se resienta. Los hospitales y cualquier centro sanitario debe funcionar como una maquinaria muy bien engrasada. Si uno de los eslabones se resiente, la cadena se romperá y el principal afectado será la ciudadanía, como siempre.