Las tres mejores notas de selectividad en Granada: "Siempre he intentado no crearme expectativas"

Dos años de mucho esfuerzo, días de nervios y unas pocas horas decisivas. Afrontar la selectividad siempre es un reto para los jóvenes, pero bordarla es un prodigio. Antonio Rafael Prieto Ruiz, Julio Fernández Hoces y Lucía López Zafra han sacado las tres mejores notas de Granada en 2022 y ahora pueden elegir el grado que gusten entre todas las opciones existentes. Los tres estudiantes cuentan a GranadaDigital sus sensaciones tras conocer sus extraordinarias calificaciones y hablan sobre otros aspectos como su futuro o sus aficiones.

Dicen que la perfección únicamente existe en los números. Antonio consiguió alcanzarla este jueves con un 14, la máxima nota que se puede sacar en la PEvAU. "La verdad es que ha sido una sorpresa. Había salido bastante contento de los exámenes, aunque es cierto que en los últimos días me entraron muchas dudas sobre si me había ido tan bien en realidad, por lo que no me esperaba para nada el 14", expresa el alumno del Sagrado Corazón, quien señala que sus profesores han sido su principal apoyo. "Algunos se han convertido incluso en mis confidentes y en una ayuda fundamental. Se lo tengo que agradecer profundamente", agrega.

"Siempre he intentado no crearme expectativas"

La primera persona a la que llamó Antonio tras conocer la noticia fue a una amiga con la que se apoyó mutuamente. El estudiante afirma que en este 2022 ha habido "un buen nivel" en selectividad. "Se ha notado bastante en exámenes como el de inglés o el de matemáticas. Mi mayor miedo era el de lengua y literatura. Salí bastante contento aunque sin perspectivas del 10. Siempre he intentado no crearme expectativas por si acaso, ni positivas ni negativas", explica el joven.

Con el 14 en sus manos, Antonio tiene la intención de estudiar medicina. "No he tenido nunca claro a que me gustaría dedicarme porque siempre me ha gustado hacer de todo, pero últimamente me ha llamado mucho la atención esta carrera especialmente por la capacidad de dedicación a los demás", detalla. El futuro estudiante de medicina también se aplica en el conservatorio Ángel Barrios, pues tocar el piano es una de sus aficiones. "También me gusta mucho leer porque me permite aprender, que es lo que más disfruto sin duda", concluye.

Un 13,96 con tranquilidad

Lucía quedó a solo cuatro centésimas del 14 con un 13,96, pero rebosa la misma calma con la que realizó sus exámenes. Esta alumna del Colegio Monaita asegura que no se creía su nota cuando su tutora le llamó para comunicársela. "Yo sabía que había hecho unos exámenes muy buenos, pero las notas tan altas nunca te las esperas", confiesa la adolescente.

"Los exámenes los vi asequibles y ajustados al contenido. Siempre que hacía un examen me sentía muy contenta y me proporcionaba tranquilidad para el siguiente", manifiesta Lucía". Hay pruebas en la vida que siempre crean nervios, como un examen de conducir o el primer test de alcoholemia, que impone aunque uno haya bebido agua. Esta chica, hecha de otra pasta, sintió que tenía todo "bajo control".

Ahora toca decidir con el abanico de opciones repleto. Lucía no tiene del todo claro lo que quiere, pero su principal interés radica en la rama de las empresas que se dedica al análisis de datos. "Puede que estudie el grado en estadística de la Universidad de Granada para más adelante centrarme en esa parte", cierra la discípula del Monaita.

Relajación para afrontar la decisión

Superar las expectativas nunca es sencillo. Julio salió satisfecho de cada control y con la convicción de que iba a superar el 13,5, pero la realidad es que no ha sacado el 14 por 25 milésimas, pues ha obtenido un 13,975. "Esto muy relajado sabiendo que voy a poder acceder a las carreras que me interesan", desgrana el estudiante del Colegio El Carmelo. Sus dos opciones principales son el grado de física y el doble grado de matemáticas y física. Ahora le toca informarse "en profundidad" para tomar una de las alternativas deseadas.

Julio, al igual que Lucía, también entiende que los exámenes se ajustaron a los contenidos. "Con una buena base y esfuerzo a lo largo del curso no había una gran dificultad" apunta. Él sabe ya que "no dejar todo para los últimos días" es clave para cosechar éxitos.

Estos tres estudiantes de matrícula afrontarán en unas semanas su etapa universitaria con la ilusión de nuevos retos y aprendizajes. Granada puede presumir de tres grandes calificaciones en el podio de su selectividad, pero sin duda, el mayor éxito sería poder dar la opción a estos jóvenes de desarrollar su talento en la provincia cuando les toque dar el salto al mundo laboral.