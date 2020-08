Rutas, flamenco y museos: qué hacer en Granada del 25 al 30 de agosto

A las puertas de cerrar la temporada estival, la actividad cultural en Granada y la provincia no cesa sorteando altas temperaturas y cumpliendo con las medidas sanitarias para ofrecer ocio seguro y de calidad. Durante estos últimos días de este mes de agosto, la agenda viene marcada por representaciones teatrales en diferentes espacios, para niños y para adultos; flamenco de casta, con sello granadino; cine en espacios cerrados y abiertos; visitas guiadas en museos de la ciudad; y rutas al aire libre para conocer lugares emblemáticos y con vistas espectaculares.

Este martes 25 de agosto, a las 22:00 horas, continúa el ciclo de cine familiar ‘CineMa Plaza 2020’ en la Plaza de las Culturas del Centro Cultural CajaGranada, en colaboración con Bankia. Con entrada libre hasta completar el aforo y con todas las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias, se proyecta la película de animación ‘Spider-Man: Un nuevo universo’.

El cine nos convoca en el cine Madrigal de la capital con el estreno de ‘Solo nos queda bailar‘, película no recomendada para menores de 12 años. Bajo la dirección de Levan Akin, el argumenta gira en torno a Merab, el cual lleva ensayando desde que era muy joven en la Compañía Nacional de Danza de Georgia con su pareja de baile, Mary. De repente, su vida da un vuelco cuando aparece el despreocupado y carismático Irakli y se convierte en su rival más poderoso, pero también en su mayor objeto de deseo. En una atmósfera conservadora, Merab se enfrenta a la necesidad de liberarse y arriesgarlo todo en el empeño. Ganadora de premios como los del Cine Europeo, Festival de Valladolid o Festival de Sevilla. Con una duración de 113 minutos, las sesiones previstas son a las 17:00, a las 19:30 y a las 22:00 horas. El precio entre semana es de 4 euros y de 3 euros los miércoles por el día del espectador.

En otro punto, en Almuñécar, la cita es con ‘Los tres tenores: teatro lírico andaluz’. Definen su espectáculo como culto, ameno y divertido, donde se interrelacionan las canciones internacionales de toda la vida, con las arias de ópera de más difícil ejecución, armonizadas por tres voces privilegiadas y en un formato muy espectacular. En el Parque El Majuelo a las 22:00 horas.

Este miércoles 26 de agosto se podrá disfrutar del teatro ‘Wellcome’ de la compañía Piero Partigianoni – Clown Poético, a las 20:30 horas en el Palacio de los Córdova. La obra se basa en las ruinas de un puente, los colores del cielo, un acordeón, la música, la lluvia… Una vagabunda sin tierra, sin paisaje, sin patria, en busca de un lugar donde sea bienvenida. Como casa lleva una maleta y como equipaje una pregunta: “¿Welcome?” Un divertido barrendero, dulce y torpe, sueña con lanzarse de las ruinas de un puente con la esperanza de algún día poder volar.

En otro espacio de la ciudad como es la Huerta de San Vicente. Casa-Museo Federico García Lorca, se proyectará la película ‘Pinocho’, cine clásico de dibujos, que en 1940 obtuvo el ‘Óscar’ por su banda sonora. Será a partir de las 22:00 horas.

El ‘CineMA Plaza’ propone para este miércoles ‘El vicio del poder’ a partir de las 22:00 horas. Explora la historia real sobre cómo Dick Cheney (Christian Bale), un callado burócrata de Washington, acabó convirtiéndose en el hombre más poderoso del mundo como vicepresidente de los Estados Unidos durante el mandato de George W. Bush (Sam Rockwell), con consecuencias en su país y el resto del mundo que aún se dejan sentir hoy en día. En 2018 fue ganadora de premios como el ‘Óscar’ al mejor maquillaje, el ‘Globo de oro’ al mejor actor de comedia o un ‘Bafta’ por mejor montaje.

En el Parque El Majuelo de Almuñécar tendrá lugar el teatro ‘Las Troyanas’ de Elenco teatro, a las 21:00 horas. Basa su obra en describir las múltiples desgracias que sufrieron las mujeres de Troya tras la finalización de la guerra con los griegos.

En cuanto a este jueves 27, el ‘Jazz en la Plaza 2020’ trae al Abdu Salím Quartet, a partir de las 22:00 horas. Abdu Salím vino por primera vez a España en 1975 tomando contacto con grupos como Imán Califato Independiente. En 1983 se estableció emocional y profesionalmente en Sevilla donde desarrolló una intensa y creativa actividad musical, diseminando las ideas musicales de la honda y larga tradición del jazz bajo un lenguaje personal, acrisolado en la herencia del hard bop, la espiritualidad de Coltrane, el deje ronco de Dexter Gordon y el brío de Sonny Rollins. Fue el creador de la primera escuela de jazz de Andalucía, concretamente en la capital andaluza.

El ‘Kine Music Festival’, actividad propuesta por los cines Kinépolis, nos invita a diferentes proyecciones con motivos musicales. Este jueves se estrena en cines ‘DJ Snake: The Concert in Cinema’, una película sobre el concierto que Dj Snake ofreció el pasado mes de febrero en el Paris La Défense Arena, que convirtió al famoso artista y productor francés en el primer DJ en tocar para más de 40.000 personas en un recinto cerrado. Un concierto histórico filmado especialmente para cines de todo el mundo por más de 20 cámaras. Un concierto inolvidable con grandes éxitos como Turn Down For What, Lean On, Magenta Riddim o Taki Taki, Loco Contigo y Let Me Love You. Un evento cinematográfico único con una fabulosa producción y una espectacular puesta en escena que incluye una réplica de 20 metros del emblemático Arco de Triunfo.

El Festival ‘La Caña Flamenca‘, en el Parque El Majuelo de Almuñécar, junta a grandes del flamenco como Marina Heredia, Curro Albayzín y Jaime ‘El Parrón’, para deleite de los asistentes a partir de las 22:00 horas.

El fin de semana comienza este viernes 28 con el Monólogo de ‘Martita de Graná’. Será a las 23:00 horas en el Palacio de Congresos. Bajo el programa de ‘Viva la Vida’, ciclo de conciertos y espectáculos, con un precio de 18 euros. Ya ha colgado el cartel de ‘no hay entradas’.

Aquí comienza la oferta visitas guiadas por lugares emblemáticos de Granada. La primera parada este viernes 28 comienza en la Abadía del Sacromonte y Capilla de San Dionisio, con horario de 11:00 horas a 13:15 horas. Organizadas por ‘Guías de arte’, ofrece una ruta especializada por todos sus rincones. El precio es de 10€ euros el guía y 7 euros el ticket entrada. El pago se realizará en efectivo antes de comenzar la visita con el dinero exacto para evitar devoluciones. Este mismo día, hay otra prevista denominada ‘Mauror, Gomérez, la Churra y Almanzora’, para horario de tarde. Los asistentes se encontrarán a las 20:00 horas en la Plaza Isabel la Católica para realizar esta visita hasta las 22:00 de la noche por los barrios nombrados y los puntos más curiosos de cada uno.

Este sábado 29, podremos elegir entre varias localidades y turismo al aire libre. En Ogíjares, se mezclan humor y magia con la obra infantil ‘El sofá de Sophie’ de la compañía ‘Tuttilifamili’, en el Parque San Sebastián, a las 22:00 horas.

El Monólogo de ‘Martita de Graná’, esta vez se podrá disfrutar en el Parque El Majuelo de Almuñécar, a partir de las 22:30 horas.

En el entorno de Sierra Nevada, una vez, podremos deleitarnos con el ‘Atardecer en el Veleta’. El punto de encuentro es en la Plaza de Andalucía a las 19:00 horas.

El ‘Senderismo bajo las estrellas’ nos trae una ruta en el medio natural con las luces del atardecer e interpretación de estrellas al caer la noche en el Circuito de Fuente Alta o bien saliendo de la Hoya de la Mora. Orientado a grupos de adultos o familias, aprenderán algunas cuestiones básicas de orientación y seguridad en montaña para desenvolverse en el medio natural así como contenidos medioambientales y de interpretación del cielo nocturno. Podrán disfrutar de las luces del atardecer y vivir la inquietud de tener que desenvolverse de noche en un espacio natural. Tiene una duración de 2 horas y media y es imprescindible llevar ropa de mucho abrigo y calzado cómodo de montaña. Será de 20:30 a 23:00 horas.

Para cerrar la semana, este domingo 30 de agosto, ‘Guías de arte’ proponen la ruta de la Casa del Chapiz, Bañuelo y Casa Horno de Oro. De 10:00 a 12:00 horas en modalidad de paseo urbano por cuestas empedradas. El precio es de 10 euros.

Siguiendo la dinámica del día anterior, esta domingo toca el ‘Amanecer en el Veleta’, cita prevista a partir de las 05:45 horas.

Como actividades permanentes para elegir fecha, encontramos las visitas guiadas al Museo patio de los Perfumes, se pueden disfrutar a diario de 10:00 a 20:00 horas. La ruta bajo el nombre ‘Los Secretos del Perfumista’ tiene un precio de 35 euros por persona. La duración es de 1 hora dividida en los siguientes espacios: museo(25 min), el arte de la fabricación de los perfumes desde la antigüedad hasta nuestros días y los perfumes Nazarí en el universo de Granada; patio (10 minutos), en el patio andaluz del palacio del marqués de sàlar, narración del origen del perfume a través del ritual del incienso; salón VIP (25 min), descubrimiento de las materias primas más valiosas y perfumes únicos; y ofrecen la opción composición (30 min), que consiste en la realización de un acorde único en el Comptoir con los ingredientes más valiosos (tiene un precio aparte ya que no se incluye en la ruta general). Se ofrece bebida de bienvenida en el Rincón Botánico. Se recomienda reservar previamente.

El Museo Reino de Granada es otro espacio permanente para visitar en la ciudad, de martes a domingo de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00, situado en Gran Vía, 36. La tarifa normal es de 9 euros; para niños de 12 a 16 y jubilados es de 5 euros y para niños de 6 a 11 y movilidad reducida, 3 euros. Ofrece opciones de la visita general al museo, pasando por las estancias nazarí, judía, cristiana y gitana; espectáculo flamenco; y visitas guiadas.

La compañía Eva Yerbabuena, con su espectáculo ‘Carne y Hueso’ cierra el programa del ciclo ‘Lorca y Granada en los Jardines del Generalife’. Está en cartel hasta este próximo sábado 29 de agosto, y ofrece una actuación formada por baile, cante y guitarra de la forma más íntima y cargada de fuerza, propia de sus artistas protagonistas. Acompañan a la directora y coreógrafa, Eva Yerbabuena, Paco Jarana a la guitarra; al cante Alfredo Tejada, Miguel Ortega y Antonio “El Turry”; y cuenta con la percusión de Antonio Coronel y Rafael Heredia, mientras que el cuerpo de baile está compuesto por Mariano Bernal, Ángel Fariña, Fernando Jiménez y Cristian Lozano.