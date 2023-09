España busca silenciar el ruido con un triunfo ante Chipre en su retorno a Granada

En el retorno de la selección a Granada, España buscará este martes (20:45 horas) otro paso más de camino a la Eurocopa 2024 recibiendo al rival a priori más asequible del grupo, el combinado nacional de Chipre. Entre el ruido de una Federación que vive días convulsos y una dimisión reciente, los granadinos esperan vivir una gran noche en un encuentro que no debería suponer un problema para los de Luis de la Fuente. Sobre el verde, se esperan variaciones respecto a la abultada victoria en Georgia.

Todavía con el revuelo que ha generado Luis Rubiales durante los últimos días en la retina, la selección española afronta el primer encuentro tras la dimisión del motrileño al frente de la Real Federación Española de Fútbol. Circunstancias que deben estar completamente al margen respecto al encuentro de este martes, que significará el retorno del combinado nacional a Granada y a Los Cármenes dos años y medio después (siete desde que se albergó público por última vez).

Será el noveno encuentro de España en Granada y, curiosamente, el tercero ante Chipre en una ciudad con muy buenos registros (siete victorias y un empate) para la selección. El combinado de Luis de la Fuente, que deja atrás ya la euforia por la Nations League obtenida el pasado mes de junio, afronta ahora la clasificación a la Eurocopa del próximo verano en la que ya ha sufrido un contratiempo ante Escocia. Se trata, por lo tanto, de un encuentro de obligado cumplimiento si no quiere tener que jugarse el pase en las últimas jornadas ante Noruega. Los chipriotas, por su parte, llegan con la intención de estrenar su casillero, todavía a cero tras cuatro derrotas.

Los de Luis de la Fuente se mostraron especialmente inspirados ante Georgia, donde ganaron por 1-7 con un hat-trick de Álvaro Morata y un tanto del ilusionante Lamine Yamal, cuya pronta irrupción le hizo ser el futbolista más joven en anotar con España. Centrando la mirada exclusivamente en el verde, se puede decir que las cosas están funcionando bien en los encuentros de la selección, y ante Chipre no debería ser una excepción. El rival, además, no invita a pensar a otra cosa que no sea la victoria, resultado que siempre se ha dado en Granada siempre que España ha jugado con público en las gradas.

Eso sí, en Georgia no todo fueron buenas noticias. Las lesiones de Marco Asensio y Dani Olmo en el país caucásico obligan a De la Fuente a realizar dos cambios en su convocatoria, dando entrada a Ferran Torres y Yéremi Pino para el encuentro en Granada en detrimento de los dos citados. Las bajas de ambos extremos son sensibles aunque De la Fuente debería subsanarlo sin problemas con las opciones de los recién llegados, de Nico Williams o incluso de Lamine Yamal para partir desde la titularidad en esas posiciones.

En el once inicial de la selección se prevén numerosos cambios respecto a Georgia, tal y como se ha dejado entrever en los entrenamientos previos. Además del obligado cambio por lesión en los extremos, De la Fuente ha testeado a Balde, que podría entrar en el lateral izquierdo en detrimento de Gayà. Mientras, Laporte, que jugó forzado los últimos minutos en el país caucásico, podría descansar y dar entrada a David García o Pau Torres, suplentes el sábado. Sí parece que jugarán de inicio Fabián y Morata, que dieron un gran rendimiento en Tiflis, y el incombustible Rodri, inamovible en la sala de máquinas.

Granada volverá a disfrutar de la selección siete años después

España jugó por última vez en Los Cármenes en 2021, aunque lo hizo sin público en las gradas. Así, los granadinos podrán volver a presenciar al combinado nacional siete años después. La última ocasión en que hubo aforo fue en 2016, en la victoria ante Macedonia del Norte por 4-0 en la que el motrileño y actual jugador del Granada Callejón llego a disputar minutos con la entonces selección de Julen Lopetegui.

Granada siempre ha sido buen feudo para España, que ha obtenido siete victorias y tan solo un empate en el encuentro sin público, encajando tan solo un gol en dicho encuentro. Ante Chipre, además, ya consiguió ganar en Granada en 1971 y 1995, con abultados resultados de 7-0 y 6-0. No se espera un resultado muy distinto para esta ocasión, en la que el público granadino tiene la oportunidad de disfrutar del fútbol de selecciones varios años después.

Los extranjeros, un problema para una isla más pequeña que Granada

La selección chipriota se presenta como la selección más débil de este grupo A, después de acumular cuatro derrotas en cuatro encuentros de clasificación a la Eurocopa. El fútbol de este país siempre ha debido afrontar un gran problema: su liga nacional es una de las que más extranjeros posee en toda Europa (más del 60%), lo que complica el crecimiento de futbolistas locales y por ende, el nivel de su selección. Ante esta tesitura, se opta cada vez más por nacionalizar jugadores que llevan varios años en la isla, como es el actual caso de los futbolistas Joël Mall, Valentin Roberge o Anderson Correia.

A esto hay que sumar el hecho de que se trata de una isla más pequeña que la provincia de Granada y cuya mitad nororiental, separada por un muro, está ocupada por turcos con su sistema de fútbol totalmente independiente, dejando un territorio aún más pequeño y una corta lista de futbolistas para construir una selección. Y es que, en cuanto a nombres, la selección chipriota no destaca por ningún futbolista conocido internacionalmente. Solo un futbolista de los convocados, Grigoris Kastanos (Salernitana de Italia), juega en una liga grande del fútbol europeo. El resto de nombres provienen de competiciones tan variopintas como las de Suiza, Suecia, Escocia, Estados Unidos, Bélgica o Grecia. Dadas las circunstancias, no se espera otro plan que no sea el de defender y cerrar espacios por parte del entrenador Temur Ketsbaia, con el experimentado Kostas Laifis liderando una zaga de cinco defensores con carrileros.

Echando la vista atrás, Chipre ha perdido en las cuatro visitas realizadas a España (dos a Granada) por 7-0, 5-0, 6-0 y 8-0. Sin embargo, si consiguió imponerse a España en 1998 en suelo chipriota por 3-2, una hazaña a la que se agarrará el país insular para soñar en Granada. Uno de los héroes chipriotas aquel día fue Siniša Gogić, padre del actual jugador de la selección Alexander Gogić y que intentará, al menos, realizar algo parecido a lo que un día consiguió su progenitor.

Con todo, no existe otra posibilidad que la victoria para una selección española que podrán disfrutar los granadinos plenamente siete años después en un encuentro ante el rival más débil del grupo para el camino hacia la Eurocopa. Con varias posibles rotaciones sobre el campo, futbolistas y entrenador deberán olvidar el ruido que ha generado Luis Rubiales y la RFEF durante estos días para brindar a los granadinos buen fútbol ante una selección que tiene poco a lo que agarrarse para confiar en sacar algo positivo de Los Cármenes. De la misma manera, se espera un gran ambiente en el estadio tras la venta de entradas con prioridad para socios del Granada CF y desplazados de otras zonas del país para presenciar el partido.

Alineaciones probables:

España: Unai Simón, Carvajal, Pau Torres, Le Normand, Balde; Rodri, Fabián Ruiz, Gavi; Nico Williams, Ferran Torres y Álvaro Morata.

Chipre: Joël Mall; Antoniou, Karo, Laifis, Roberge, Anderson Correia; Kousoulos, Charalampous, Kyriakou; Kastanos y Pittas.