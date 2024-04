Dirigentes del PSOE se unen a manifestantes en Ferraz para pedir a Sánchez que no dimita

Los ministros socialistas del Gobierno y otros dirigentes del PSOE han salido a la calle Ferraz tras el Comité Federal para unirse al apoyo de los militantes y simpatizantes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre aplausos y gestos de agradecimiento que han compartido con los asistentes. Pasadas las 12:15 horas, los dirigentes han interrumpido sus intervenciones en el Comité Federal del PSOE para salir a la calle con los simpatizantes.

Entre ellos se encontraba el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; la ministra de Ciencia, Diana Morant; el ministro de Política Territorial; Ángel Victor Torres; la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría; el ministro de Agricultura, Luis Planas; el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska; el presidente de Asturias, Adrián Barbón; o el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, entre otros muchos.

El PSOE ha cifrado esta convocatoria en 10.000 personas, que han llegado de todos los puntos del país, a la falta de la cifra oficial que ofrezca la Delegación del Gobierno

"Nos pueden llamar perros porque somos fieles y leales"

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha mostrado su apoyo a Pedro Sánchez durante su intervención en el Comité Federal y ha afirmado que los socialistas están "orgullosos" de que les llamen "pedigüeños, bambis o perros": "Nos pueden llamar perros porque somos fieles y leales".

Lo ha indicado este sábado frente al Comité, reunido para dar apoyo a Sánchez, aunque en un principio había de ratificar precisamente la designación de Ribera como cabeza de lista del PSOE a las elecciones del Paramento Europeo del próximo 9 de junio.

"Está bien que nos llamen pedigüeños, si de lo que se trata es de pedir más cohesión y una Europa más justa, como le pasó a Felipe (González). Somos orgullosos pedigüeños de más justicia. Nos pueden llamar bambis, somos bambis e ingenuos creyentes de los valores, los derechos, las libertades, la cooperación y la paz, como pretendieron insultar a José Luis (Zapatero). Y nos pueden llamar perros porque somos fieles y leales, defensores de los derechos, del futuro de los españoles, de nuestros jóvenes", ha destacado Ribera.

"Basta de mentiras"

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha implorado a Sánchez, que no dimita y ha trasladado el apoyo del partido a su mujer Begoña Gómez a la que se ha intentado "destruir", según ha lanzado.

En su intervención en el Comité Federal, la 'número dos' del partido ha lanzado un mensaje directo a Sánchez: "Pedro quédate, estamos contigo, tenemos que avanzar y seguir empujando este país". "Basta de mentiras, de bulos de violencia verbal, presidente estamos contigo", ha señalado Montero desde la sede del PSOE en Ferraz.

Además, Montero ha lanzado un mensaje de apoyo cerrado a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, después de que la organización Manos Limpias presentase una denuncia contra ella y un juez abriese diligencias de investigación. Esta circunstancia desencadenó que Sánchez se retirase unos días para preguntarse si "merece la pena" seguir como presidente del Gobierno.

"Begoña, compañera, estamos todas contigo", ha afirmado Montero provocando que todos los asistentes al Comité Federal se pusieran en pie y dedicaran una larga ovación.

"Las mujeres de este país sabemos lo que cuesta desarrollar una carrera. Sabemos las renuncias que hacemos en nuestra vida familiar cuando tenemos una responsabilidad. Sabemos que se nos mira siempre con lupa y que se nos exige siempre más", ha señalado Montero antes de añadir: "No queremos que nos vuelvan a arrinconar en las casas. No queremos que se nos anule profesionalmente. No queremos que se nos utilice como diana por parte de sectores machistas que no han entendido nada de lo que significa la igualdad".