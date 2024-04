Pablo Pin: "Es una pena que se ponga en riesgo nuestro trabajo por 18 tiros libres"

Resignación y frustración ante un arbitraje que siempre perjudica a los mismo. No ha sido el mejor partido del Covirán Granada, de hecho su rival ha sido muy superior durante gran parte del encuentro, sin embargo, los 18 tiros libres concedidos a los lucenses en la segunda mitad son un factor determinante. Pablo Pin ha vuelta a señalar las decisiones de los colegiados como trascendentales en la derrota rojinegra, aunque también puntualiza los diversos errores que sus jugadores han cometido a lo largo de todo el encuentro, así como la falta de intensidad en la defensa que ha acabado decantando el encuentro.

Valoración del partido: "El partido, en general, nuestra entrada ha sido muy buena en los primeros cinco minutos. Estábamos trabajando bien, jugando con bastante nivel físico. A partir del primer tiempo muerto hemos dejado de defender, en quince minutos nos han metido 40 puntos. No hemos estado nada bien en defensa. Cuando dejas coger confianza a los jugadores estos te las meten. Si recibes canasta en cada jugada no puedes jugar con ritmo, nos costaba mucho anotar. Lo que ha marcado mucha parte del partido ha sido ese nivel defensivo. Hemos hablado de cambiar eso, de ser más sólidos a nivel defensivo. En la segunda parte hemos estado mejor en defensa, pero algún fallo nuestro puntual, como unas pérdidas al final, una falta en medio campo sin ningún sentido. También que en la segunda parte nos han tirado 18 tiros libres. Hemos competido, hemos estado cerca y tenido tiro para ganar. Una pena que se ponga el riesgo el trabajo de mucha gente con 18 tiros libres. A seguir jugando juntos, confianza y aun queda mucho por jugar. Tenemos que encarar los partidos que nos quedan con la máxima ambición

¿Por qué no se ha hecho la falta en la última jugada?: "Los jugadores están a 200 pulsaciones, a veces se equivocan toman una mala decisión y no hacen falta. 40 segundos antes se ha hecho una falta en medio campo que a lo mejor no se hubiese pitado. Los jugadores están al 100%, pero se equivocan como cualquier persona. Son errores puntuales, hay otros que se deberían poner más el foco".

Siempre con opciones de ganar: "Se han dado muchas circunstancias. Nos han metido dos tiros a tablero, punteados. Hay una posesión, nos despistamos un segundo y nos meten un triple. Están por encima de todos sus porcentajes habituales. Han jugado muy bien, pero han anotado 16 puntos de tiro libre en la segunda parte. Algún día me gustaría que me pasase a mí".

Vaso medio lleno o medio vacío: "Esto siempre pasa, nos tenemos que aislar de todo el ruido. Nuestro análisis tiene que ser más profundo y tenemos que seguir peleando. No te regalan nada, algunas veces lo contrario. Tenemos que seguir peleando, si hubiésemos ganado estábamos casi al 90% salvados. Entiendo que la gente vea las cosas negativas. Nosotros tenemos que aislarnos de eso. Focalizar en seguir trabajando al máximo para los tres partidos en una semana, sobre todo las dos últimas jornadas que se juegan en menos de 48 horas".