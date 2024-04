Reflexiones tras la Semana Santa

Aunque ha pasado casi un mes, es bueno pararse unos minutos a reflexionar sobre la Semana Santa. Este es un período cargado de significado para millones de personas en todo el mundo. Desde tiempos inmemoriales, esta celebración ha servido como un momento de reflexión, devoción y renovación espiritual para aquellos que siguen la fe cristiana. Sin embargo, más allá de sus connotaciones religiosas, este singular tiempo, también ofrece una oportunidad única para la contemplación filosófica y la reflexión sobre temas fundamentales de la existencia humana.

Al llegar al final de este período sagrado para los cristianos, es propicio detenerse y examinar los diferentes aspectos que lo caracterizan, así como explorar las lecciones que podemos extraer. Desde la pasión y el sacrificio hasta la esperanza y la redención, estos temas fundamentales son universales y trascienden las fronteras religiosas, hablando directamente a la condición humana en su totalidad.

Cierto es que, al margen de interpretaciones de carácter folclórico más o menos erróneas o acertadas, según el punto de vista de cada uno, no deja de ser para los auténticos creyentes una semana de paréntesis muy especial y a la vez de empuje en la fe.

El núcleo de la Semana Santa es el Triduo Pascual, conmemoración de la pasión, muerte de Jesucristo en la cruz y su resurrección. Este evento central está impregnado de un profundo simbolismo que va más allá de su contexto religioso. La pasión de Cristo representa el sufrimiento humano en su forma más extrema, pero también encarna la capacidad de resistencia y sacrificio en aras de un bien mayor.

Este que les escribe, que se declara cristiano convencido, opina que en un mundo donde el individualismo y el egoísmo a menudo prevalecen, la noción de sacrificio por los demás puede parecer ajena o incluso despreciada. Sin embargo, la historia de la crucifixión nos recuerda que el sacrificio personal puede ser el camino hacia la redención y la transformación. Nos desafía a reflexionar sobre qué estamos dispuestos a sacrificar por nuestros valores más profundos y por el bienestar de los demás.

Desgraciadamente, y como suele ocurrir con tantas otras trascendentes conmemoraciones religiosas, esa reflexión muchas veces se diluye a lo largo del tiempo cual azucarillo en una taza de café. Y eso es precisamente lo que debemos de evitar.

Aunque con la crucifixión parece que todo está perdido, que la muerte ha vencido, la resurrección de Jesús al tercer día simboliza la esperanza y la promesa de la salvación, de la redención, de la liberación. Este acto de renacimiento no solo marca el final de un período de sufrimiento, sino que también abre las puertas a nuevas posibilidades y oportunidades. La historia de la resurrección nos enseña que, incluso cuando todo parece perdido, siempre hay espacio para la esperanza y la renovación. Nos desafía a mirar más allá de nuestras circunstancias inmediatas y a mantener la fe en un futuro mejor.

En un mundo lleno de distracciones y ruido constante, esta pausa en el calendario nos brinda la oportunidad de desconectar del bullicio de la vida cotidiana y conectarnos con nosotros mismos a un nivel más profundo.

La reflexión y la contemplación son prácticas fundamentales en la búsqueda del autoconocimiento y la sabiduría. Al tomarnos el tiempo para examinar nuestras acciones, valores y creencias, podemos encontrar claridad y dirección en nuestras vidas. La Semana Santa nos anima a hacer una pausa y a mirar hacia adentro, explorando las profundidades de nuestra alma y confrontando nuestras verdades más profundas.

Las ceremonias y procesiones que marcan este período son ocasiones para reunirse como comunidad, compartiendo experiencias y fortaleciendo lazos. En un mundo cada vez más fragmentado y polarizado, la importancia de la comunidad y la solidaridad nunca ha sido más relevante.

Como conclusión personal y en última instancia, la Semana Santa es mucho más que una serie de eventos religiosos. Es un tiempo de renovación espiritual que invita a personas de todas las creencias a reflexionar sobre los temas fundamentales de la vida y la humanidad.

Al llegar al final de este período sagrado nos despedimos con un renovado sentido de propósito y determinación, listos para enfrentar los desafíos que nos esperan con la misma fortaleza que nos enseñó la historia de la Semana Santa. En este sentido, este periodo litúrgico no es solo un evento en el calendario, sino un viaje espiritual continuo que nos recuerda siempre la profundidad y la belleza del ser humano así como la importancia de cuidar y apoyar a los demás, especialmente a aquellos que están en necesidad.

Y llegados a este punto les quiero transmitir íntegramente unos hermosos versos de la escritora chilena Gabriela Mistral. Desde pequeña se acercó a la Biblia convirtiéndose en un referente para su vida y su obra.

En este profundo poema la escritora expone la auténtica esencia de la imagen de Jesús. Como se puede deducir de estos versos, un Cristo al que solo encontraremos en los más desamparados, sin necesidad de imágenes.

“-¿De qué quiere Usted la imagen? Preguntó el imaginero: Tenemos santos de pino, hay imágenes de yeso, mire este Cristo yacente, madera de puro cedro, depende de quién la encarga, una familia o un templo, o si el único objetivo es ponerla en un museo.

-Déjeme, pues, que le explique, lo que de verdad deseo:

Yo necesito una imagen de Jesús El Galileo, que refleje su fracaso intentando un mundo nuevo, que conmueva las conciencias y cambie los pensamientos, yo no la quiero encerrada en iglesias y conventos, ni en casa de una familia para presidir sus rezos, no es para llevarla en andas cargada por costaleros, yo quiero una imagen viva de un Jesús Hombre sufriendo, que ilumine a quien la mire el corazón y el cerebro. Que den ganas de bajarlo de su cruz y del tormento, y quien contemple esa imagen no quede mirando un muerto, ni que con ojos de artista solo contemple un objeto, ante el que exclame admirado ¡Qué torturado más bello!.

-Perdóneme si le digo, responde el imaginero, que aquí no hallará seguro la imagen del Nazareno. Vaya a buscarla en las calles, entre las gentes sin techo, en hospicios y hospitales donde haya gente muriendo, en los centros de acogida en que abandonan a viejos, en el pueblo marginado, entre los niños hambrientos, en mujeres maltratadas, en personas sin empleo. Pero la imagen de Cristo no la busque en los museos, no la busque en las estatuas ni en los altares y templos. Ni siga en las procesiones los pasos del Nazareno, no la busque de madera, de bronce de piedra o yeso.

Mejor busque entre los pobres su imagen de carne y hueso”