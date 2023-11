La fe rojinegra busca la sorpresa ante un Real Madrid invicto

La cita de este domingo es de esas que permiten recordar por qué se ha peleado tanto para llegar a la ACB y, sobre todo, por qué hay que seguir luchando para mantener el sueño intacto un año más. El Covirán Granada recibirá este 5 de noviembre a uno de los grandes cocos de la competición. El Real Madrid, líder de la ACB y único equipo invicto con siete victorias en su casillero llegará al Palacio de Deportes para seguir agrandando su racha de imbatibilidad. Como rival, un Covirán Granada en busca de su mejor versión.

Los de Pablo Pin deberán afrontar el duelo de este domingo como una nueva oportunidad de seguir creciendo. No hay nada que perder. Duele, pero es la realidad. Lo más probable es que el conjunto dirigido por Chus Mateo se haga con su octava victoria de la temporada. La diferencia la marcará el nivel de oposición y competitividad que los granadinos sepan mostrar sobre la pista. La cuestión no es ganar o perder, la cuestión es seguir creciendo para que, cuando lleguen rivales de la liga de los rojinegros, la gran meta sí sea conseguir el triunfo. El duelo ante el Real Madrid debe plantearse como un trámite que hay que superar con la mejor nota posible y, ojalá que así sea, si suena la campana y se da la gran sorpresa, este 5 noviembre será recordado para siempre.

El optimismo se mantiene intacto, la temporada no ha hecho más que empezar, aunque el Covirán Granada ha sufrido el primer contratiempo en forma de lesión. Precisamente, el pasado viernes Pablo Pin comentaba en rueda de prensa que por fin había podido disfrutar de una semana de entrenamientos con la plantilla completamente sana. Poco ha durado esta buena noticia pues este pasado sábado el club informó que Joe Thomasson no podrá saltar a la pista del Palacio por unas molestias en la rodilla de su pierna derecha. Por el momento se desconoce si existe lesión alguna.

Con la ausencia de Thomasson, jugador imprescindible para, no solo anotar, sino sobre todo levantar al equipo moralmente, serán jugadores como Lluís Costa, Pere Tomás o David Iriarte los que deban llevar la batuta del equipo a nivel mental. Solo ellos, además de Christian Díaz y Germán Martínez saben lo difícil que ha sido llegar a este momento, este partido en el que se podrá mirar de tú a tú a todo un Real Madrid. También será el momento de David Kramer, Cristiano Felicio, Kwan Cheatham e incluso de Yiftach Ziv. Es el momento de demostrar ante todo el mundo de qué pasta está hecho Covirán Granada.

El Real Madrid, líder indiscutible con un algún punto débil

Pensar en derrotar al Real Madrid en estos momentos es casi una utopía. Los blancos son líderes tanto en la ACB como en la Euroliga, sumando catorce partidos consecutivos sin conocer la derrota. Para ser más exactos, en la presente campaña el Real Madrid aun no ha perdido. Solo con ese dato el partido de este domingo se hace un poco más cuesta arriba.

Los triunfos de los de Chus Mateo no han llegado por casualidad. La plantilla madrileña ha sufrido muy pocas variaciones respecto a la del pasado año, pero sí ha incorporado a una pieza que hace todos infinitamente mejores: Facundo Campazzo. El base argentino es el jugador diferencial, ese que brilla tanto en defensa como en ataque, que es capaz de lanzar de tres y con una energía y una dureza en su juego que lo convierte en un jugador letal. Si al argentino se le unen nombres como Sergio Llull, Rudy Fernández, Dzanan Musa, Mario Hezonja o Gaby Dezk y con las dos grandes torres de la competición como son Edy Tavares y Vicent Poirier como guardianes del aro, este Real Madrid está llamado a hacerse con todos los títulos que desee.

Líderes en valoración, en anotación, en asistencias, en mates en tiros de tres y en porcentaje de tiros de dos. Entre los primeros clasificados en el lanzamiento desde la línea de personal o en el porcentaje desde el tiro exterior. Los blancos lideran en casi todas las estadísticas. Casi. Solo tienen un punto débil, los rebotes. El conjunto de Chus Mateo es de los peores equipos de la ACB en rebote ofensivo con una media de nueve balones capturados por encuentro. A nivel defensivo, el Real Madrid se sitúa como el sexto conjunto que más rebotes defensivos captura, por lo tanto será en el plano ofensivo donde el Covirán Granada encuentre una pequeña grieta en la casi inquebrantable coraza blanca.

Los rojinegros deberán esmerarse más que nunca en la defensa y buscar un ritmo de partido muy elevado que les permita no enfrentarse en el cinco contra cinco al Real Madrid. Si esto se produce, los granadinos no tendrán escapatoria. Será un día para correr, defender y anotar todo lo posible desde el tiro exterior. Solo así se podrá plantar cara al Real Madrid. El reto es complicado, de los más difíciles de la temporada probablemente, pero no imposible. No sería la primera ni la última vez que David cae ante Goliat. Quién dice que el Covirán Granada no puede celebrar su Halloween tardío para disfrazarse del Goliat que consigue la hazaña imposible.