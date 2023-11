El Granada va saltando últimamente de tormenta en tormenta. Del relevo en la dirección deportiva de la semana pasada, a una posible alineación indebida en Copa que presumiblemente le costará la descalificación en los despachos este jueves, y todo sin resolver la compleja situación que atraviesa en Liga. De vuelta al campeonato doméstico, y a la espera de conocer su destino en el torneo del KO, el conjunto rojiblanco viaja este domingo (16:15 horas) a Mestalla para tratar de evitar la mascletá. Espera un Valencia bisoño, plagado de jóvenes prometedores que parchean una planificación pobre en la entidad ché, pero solvente hasta el momento. Inevitablemente, los ojos se posan ya sobre Paco López, a pesar de que el club insiste públicamente en su respaldo. El desastre copero le deja en una posición difícil, pero motiva una "rabia" que desea aprovechar.

La última derrota en Liga, frente al Villarreal, volvió a mostrar a un Granada capaz durante buena parte del encuentro, pero insistente en sus errores. Una desconexión de diez minutos provocó tal destrozo que la ya habitual reacción posterior no dio para sumar ni siquiera un punto. Es el cuento de nunca acabar para el cuadro nazarí, al que todo se le vuelven pulgas en lo que va de campaña. Su entrenador nunca ha escondido la realidad que acecha a todo el que desempeña su cargo en el mundo del fútbol. Hasta ahora, el club le ha respaldado, tal vez en un intento de hallar la estabilidad necesaria para que prospere un proyecto deportivo, e incluso barrió en cotas más altas antes que tocar al valenciano. Pero la Copa puede pasar factura. No es descabellado señalar que el técnico se la juega en la que fue su casa durante una campaña, la que dirigió al filial ché, tiempo suficiente para cultivar el cariño valenciano.

En Mestalla saben bien lo que es vivir en una inestabilidad similar. El club es una montaña rusa desde que pertenece a Peter Lim y lleva ya varios años alejado de Europa, con lo que sus hinchas están que trinan. En esta campaña, un escaso mercado estival ha otorgado la responsabilidad de llevar el barco a buen puerto a varios grumetes talentosos, con el principal objetivo de evitar sobresaltos. Los chavales, no obstante, han firmado un comienzo liguero notable, que a más de uno ha sorprendido. Han desvelado un potencial llamativo y una capacidad resolutiva que mantiene al equipo en una posición tranquila en la tabla, aun sin la regularidad que permite asaltar estratos más elevados.

Los de Rubén Baraja practican un fútbol atractivo, con el recién fichado Pepelu a los mandos. Constituyen un grupo equilibrado que, sin marcar demasiado, rentabiliza cada gol y se permite alguna alegría mayor, como golear al Atlético de Madrid. Javi Guerra acompaña con llegada en la medular, flanqueados por Fran Pérez y Diego López, dos canteranos que dan de qué hablar, aunque su hombre determinante, Hugo Duro, es seria duda. El delantero, pichichi del equipo con cinco dianas, salió lesionado de San Mamés y, aunque este viernes entrenó con vistas a la cita ante el Granada, no está clara su participación. El técnico no puede contar tampoco con Alberto Marí, lesionado, por lo que, en caso de que el goleador no llegue al duelo, Yaremchuk se postula como recambio. "Valoraremos", expuso el preparador sin descartar al atacante, tras lo que resaltó las "individualidades de mucho nivel" en los nazaríes.

"Vamos a encontrar un rival muy peligroso en todos los sentidos. Le hacen goles, pero también hace muchos en casi todos los partidos", describió Baraja al Granada, una definición con la que pretende acabar Paco López, en busca aún del equilibrio que cierre su portería. La controvertida cita de Copa fue su primer encuentro en todo el curso sin encajar, algo que todavía no se ha dado en Liga. Es uno de los aspectos positivos que extrajo de su visita al Arosa, los únicos a los que trata de prestar atención para evitar dispersiones. El técnico rojiblanco no ve ampliada la nómina de futbolistas en la enfermería, aunque reconoció que alguno llega con molestias. Recupera a Gumbau y Lucas Boyé, sancionados frente al Villarreal, con lo que podrá esbozar su once tipo, con alguna duda aún por resolver, principalmente del centro del campo en adelante.

La parcela defensiva parece clara, sin demasiados recursos para innovar. Con André Ferreira de nuevo bajo palos, Ricard aparecería por el flanco diestro y Carlos Neva en funciones de central y lateral zurdo, según el momento del juego. Por dentro, Torrente e Ignasi Miquel continúan sin más alternativas que Víctor Díaz, con lo que mantendrían su posición. A partir de ahí, brotan más interrogantes. Gumbau fondearía de nuevo por delante, con un acompañante por desvelar. Gonzalo Villar viene creciendo, pero acumuló carga entre semana y Sergio Ruiz, más fresco, cuajó una buena actuación frente al Villarreal. Álvaro Carreras, enérgico, permitiría la flexibilidad del esquema rojiblanco ocupando el carril izquierdo.

El pubis de Uzuni va dando un respiro al albanés, que puede descolgarse hacia la orilla diestra para que Bryan se mueva con más libertad, aunque el malagueño parece rendir mejor cuando está cerca de la cal. En cualquier caso, ambos flotarían alrededor de Lucas Boyé, que alumbrará el ataque del Granada. Entre los tres, suman doce dianas, cifras que habitualmente sitúan en una mejor posición en la tabla. De su acierto depende en gran medida que el conjunto rojiblanco regrese con algo positivo de Valencia. No hacerlo sería sinónimo de problemas, más aún.

Alineaciones probables:

Valencia CF: Mamardashvili; Thierry Correia, Gabriel Paulista, Cristhian Mosquera, Gayá; Javi Guerra, Pepelu; Fran Pérez, Amallah, Diego López; y Yaremchuk.

Granada CF: André Ferreira; Ricard, Torrente, Ignasi Miquel, Carlos Neva; Bryan Zaragoza, Sergio Ruiz, Gumbau, Álvaro Carreras; Uzuni y Lucas Boyé.

Árbitro: Víctor García Verdura, del comité catalán.