Nena Daconte repasa este viernes sus grandes éxitos en el Festival Tendencias de Salobreña

Nena Daconte, el proyecto musical de la cantante Mai Meneses, actúa este viernes, a las 22:00 horas, en el Paseo de Las Flores de Salobreña, a las faldas del Castillo Árabe del municipio, donde presentará su más reciente trabajo sin olvidarse de sus éxitos, en el marco de la 32 edición del Festival Tendencias.

La cantante y compositora regresa con su álbum 'Casi perfecto', reivindicando su pasado más pop rock con canciones bonitas y auténticas, llenas de melodías pegadizas y estribillos pop, a las que el productor Dani Alcober, conocido por discos como el 'Devil Came to Me' de la banda ya desaparecida Dover, "ha vestido con el más sencillo y directo pop rock de los 90". Un disco editado por el sello independiente más reconocido de nuestro país, Subterfuge Records, claro exponente de grupos de éxito dentro de las más rotunda independencia musical.

La artista vuelve a los escenarios para dar lo mejor de sí misma. 'Casi perfecto', cuyas canciones se encuentran ya entre las más escuchadas en España, se presenta en directo y el Festival Tendencias de Salobreña será su escaparate idóneo.