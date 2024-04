Chica Sobresalto: "Me hace mucha ilusión ir a Granada y flipo con que la gente decida ir al concierto y no a otro sitio"

Chica Sobresalto es el alter ego de Maialen Gurbindo, una artista que ya ha publicado su tercer disco con su banda, llamado ‘Oráculo’. La pamplonica, que participó en Operación Triunfo 2020, considera que este es “el momento más dulce de la carrera” de Chica Sobresalto, que está inmersa en una gira por salas de todo el país. Este sábado 27 de abril actúa en la Sala Aliatar de Granada y le hace “muchísima ilusión” cantar en la ciudad granadina, donde ofrecerá un concierto que considera que es “un viaje de emociones muy chulo”. Sobre este concierto, sus inicios en la música, lo que supone para ella componer o el buen momento que vive su banda ha hablado en esta entrevista con GranadaDigital.

Pregunta (P): ¿De dónde viene el nombre artístico de Chica Sobresalto?

Respuesta (R): Realmente, quería buscar un nombre que no fuera Maialen porque me presentaba por ahí como Maialen y era bastante horrible, quería buscar un nombre de super heroína y elegí Sobresalto.

P. Muchos la conocen tras su paso por Operación Triunfo en 2020, pero empezó en la música mucho antes pues ya había publicado su disco ‘Sobresalto’ autoeditado, ¿cómo fueron sus inicios en la música?

R: No recuerdo el inicio en la música porque no recuerdo tampoco mi vida sin música, desde pequeña. Sí que con 14-15 años me puse a hacer canciones y con 17 ya estaba subiéndome con la guitarra haciendo muchísimo el ridículo, pero haciendo lo que podía. En 2017, autoeditamos 'Sobresalto' mi banda y yo. Mi intención era sacar otro, pero vi el casting de OT de por medio y dije: esto puede ser como un lanzamiento guay para el disco. Entonces, mi plan era un poco ese: hacer ‘promo’ a las canciones que ya tenía. Muy bonito siempre, creo. Con muchísimas cosas malas, pero siempre me ha compensado, si no, no estaría aquí.

P. ¿Qué supuso su participación en Operación Triunfo?

R: OT es un foco increíble. De repente tienes muchos ojos mirando. Es verdad que también genera mucho vértigo porque tienes muchos ojos mirando para bien y para mal. También es verdad que yo participé en la 'Covid edition' de Operación Triunfo y todo fue un poco distinto. Creo que para mí, en algunas cosas, fue mejor. Tienes de repente una visibilidad increíble, un poder llegar a artistas, productores que antes no podías llegar. Para mí es todo bueno, pese a que tenga muchas cosas malas.

P. Después de su paso por OT publicó ‘Sinapsis’, que fue número 1 de ventas en su semana de lanzamiento, ¿qué supuso esto?

R: Esto fue fortísimo. Es verdad que yo estaba un poco en las nubes y no recuerdo muy bien ni siquiera cómo me sentía. Pero es muy fuerte pasar de que no te escuche absolutamente nadie, de tener que tocar para dos personas a que, de repente, nuestro disco entrara en el top viral de España. Fue bastante fuerte y dices: esto no sé si volverá a ocurrir o no. Pero es verdad que he sido más feliz con menos éxito, pero con los pies más a tierra. Y ahora, de repente, estamos como levantando muchísimo, creciendo muchísimo y creo que la mezcla de los dos es lo que merece la pena.

P. En mayo de 2023 publicó ya su tercer disco, ‘Oráculo’, un disco que entró directamente en el top5 de lista de ventas, ¿qué diferencia a este disco de los dos anteriores?

R: 'Oráculo' siento que es algo que pude pensar más, organizar más y componer de una forma más consciente que el resto. Es muy chulo que las canciones salgan de un lugar que no se sabe cuál es, pero también es muy bonito poder y saber ir a buscarlas. Creo que la diferencia está un poco ahí. Ya habíamos trabajado son Santos y Fluren y ya veníamos con cosas muy hechas desde casa. Eso también ha sido precioso. Creo que ha sido esta la diferencia y que se nota bastante. Yo personalmente lo disfruté mucho más porque estaba más donde quería estar.

P. ¿Compone todas sus canciones?

R: Sí, todas las canciones las hago yo. Es la parte del proceso que más me gusta. A veces comparto con gente, como 'Poquita cosa' que la compuse con Diego Arroyo de Veintiuno o 'La monogamia' que Celia Becks hizo esa parte tan chula. Es verdad que me junto con gente, pero a mí lo que me mueve realmente es hacer canciones.

P. ¿En qué se inspira?

R: No lo sé muy bien. Es verdad que aparece como una idea, un sentimiento o algo, a veces un poco abstracto, que me ronda la cabeza y, de repente, esa cosa se convierte en lo más importante de mi vida y hasta que no lo suelto mediante una canción, no paro. Ahora mismo, por ejemplo, lo que me inspira muchísimo es mi abuela y Extremadura, el pueblo.

P. ¿Cómo es ese proceso de componer? ¿Se le ocurre algo y lo anota o prefiere hacerlo en un estudio?

R: En el estudio no me gusta inventar, me gusta ir como a tiro fijo ya con lo que tengo. Depende, hay momentos en mi casa, donde tenemos un pequeñito estudio, enchufo todo, me pongo a improvisar y ver qué saco luego de ahí. Luego también hay una parte que me dijo Zahara cómo lo hacía ella y creo que es muy buena idea, que es tener por temáticas cosas escritas en las notas del móvil o donde sea y, cada vez que se te ocurre algo, tú puedas ir a la temática exacta. Porque a mí me pasaba que mis canciones hablaban de todo y de nada a veces. Es una mezcla de todo, de una cosa que sale más de la nada y de una cosa que está ya más escrita.

P. Ha trabajado con artistas como Veintiuno o Zahara, ¿cómo se ha sentido?

R: Muy afortunada. Creo que lo que más afortunada me hace sentir es eso, mi banda y haber podido trabajar con gente que admiraba desde hacía tiempo. Los chicos de Veintiuno para mí son mi familia, les debo muchísimo y les agradezco muchísimo. De Zahara soy muy fan desde que tengo 17 años. De repente, poder compartir con gente así tan inteligente, tan buena además como persona y que admiro tanto musicalmente, creo que es una de las cosas más bonitas que me han pasado en la vida.

P. ¿Con qué otros artistas le gustaría hacer una colaboración?

R: Me gustaría muchísimo poder llegar a hacer algo con Leiva en algún momento de mi vida. Me gusta muchísimo desde donde compone Rozalén también. Creo que tenemos una cosa por dentro bastante en común. Me daría igual que no fuera una colaboración o algo así. Lo que me gustaría ver es sus procesos creativos desde dentro. Es lo que más me interesa.

P. Y ahora está inmersa en la gira ‘Plutón’ por salas de toda España.

R: Sí, ojalá no acabara nunca esta gira, sinceramente. Está siendo la más feliz de mi vida. Es verdad que estoy muy cansada y estoy sufriendo por la voz porque hay veces que no te sigue el ritmo y, pese a no recordar desde cuándo no tengo un día de no hacer nada, lo que quiero es agarrarlo fuerte porque no quiero que se acabe. Es precioso ir a cualquier ciudad y que tengas público. Eso es increíble. Eso lo valoro como agua en el desierto. Tengo un equipo ahora mismo que funcionamos muy bien. No quiero que se acabe porque estoy feliz con las canciones, con lo que siento cuando las canto. Estamos, creo, en el momento más dulce de la carrera de Chica Sobresalto.

P. Este sábado 27 de abril actúa en la Sala Aliatar de Granada para presentar su disco ‘Oráculo’, ¿qué ofrecerá en ese concierto?

R: Me hace mucha ilusión ir a Granada, allí teloneé a Nixon, una banda amiga también, hace chorrocientos años y creo que no he vuelto desde entonces. El concierto es un viaje como de una cosa más pop a una cosa más guarra y más macarra, pasando por esta parte acústica que me representa también mucho. Creo que es como esos tres polos que siento que forman parte de mí, con una cosa también un poco electrónica por la mitad. Creo que es un viaje de emociones muy chulo.

P. ¿Qué supone actuar en Granada?

R: Me hace muchísima ilusión porque me gusta muchísimo. Es verdad que cuando tocas poco ves la ciudad, pero sí que hay algo. Yo soy de Pamplona y de repente, que haya tanta gente viéndote casi en la otra punta de la península es como bastante fuerte. Y Granada es una ciudad a la que le tengo especial cariño. Tengo muchísimas ganas. Estoy muy agradecida y flipando con que la gente decida estar en el concierto en lugar de estar en cualquier otro sitio.

P. ¿Por qué considera que está en el mejor momento de su carrera?

R: Por lo menos es cuando más contenta estoy. Es verdad que estamos viendo un crecimiento que ya es muy orgánico. Estoy muy agradecida por el crecimiento tan repentino de OT, pero es verdad que eso luego se va estabilizando y ahora creo que estamos viendo un crecimiento orgánico, que creo que es más estable. De repente ya tienes x personas que vienen a verte en todas las ciudades y respiras muy tranquila. Saber que puedes ir a cualquier sala del país y que venga gente a verte me parece que vale oro. Siento que ya hay gente que no se va a olvidar de mí así fácil, creo, no lo sé. Igual sí y me meto una hostia el mes que viene, pero siento que no.

P. Además también ha publicado su primer libro, ‘El arte de ser mediocre’, el pasado 4 de abril, ¿por qué ha decidido escribir un libro?

R: Hace poco estuve con un amigo del instituto y le dije que me sentía muy intrusa y muy impostora, que yo no era escritora, y, de repente, me dijo: hostia, pues a mí si me llegas a decir esto hace diez años, no me hubiera extrañado nada que escribieras un libro porque siempre que te he conocido nunca te he visto parar de escribir. Lo que pasa es que no he estudiado nada de eso. Obviamente, sigo sin ser escritora, aunque él me dijera eso, que me hizo muchísima ilusión. Pero lo que sí que es verdad y me hizo ver es que siempre he estado escribiendo. Entonces, era un poco como un ejercicio para mí misma y demostrarme que puedo hacer algo mediocre y quedarme tranquila. Aunque no me he quedado tranquila, ha sido un poco de contradicción todo. Pero ha sido precioso.

P. ¿De qué trata el libro?

R: El libro habla de cuando intentas definirte a ti misma porque necesitas etiquetarte para ser alguien y haces como un viaje por todas las personalidades o todas las personas que viven dentro de ti, que se contradicen entre sí y que siempre he querido como elegir cuál soy yo. Creo que es un libro que podría escribir absolutamente cualquiera.

P. ¿Cuáles son sus próximos proyectos?

R: Mi proyecto ahora mismo es el anti-proyecto. Ahora mismo no quiero hacer un disco, no quiero componer con una temática de por medio ni con un hilo conductor ni nada. Quiero divertirme. Voy a cumplir 30 años en mayo y he decidido que quiero estar en mi adolescencia, componer canciones jugando, juntarme con gente que me apetezca y no pensar en la coherencia de nada. Y mientras, tocar. Todo lo que pueda, no parar de tocar con mi banda, saltar, sudar, reír, compartir con la gente, hacer canciones y ser feliz. Creo que vivo muy preocupada y no somos cirujanas, no es tan importante nada.