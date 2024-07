Novedad en Mercadona: los nuevos coloretes de Deliplus para el verano

Tener una piel bronceada en verano nunca había sido tan barato. Mercadona acaba de lanzar su nueva línea de maquillaje para este verano con nuevos coloretes, iluminadores y bronceadores.

Los tres tipos de productos se pueden combinar entre sí para obtener un look veraniego impecable. El primero de los productos se trata de un colorete facial luminoso líquido, también conocido como Blush y que da un toque de color saludable y un brillo luminoso que realza las mejillas. Disponible en tono melocotón o rosa medio, se aplica con una esponja integrada que lo hace especialmente fácil de usar.

La firma de supermercados propone otros dos productos revolucionarios. Por un lado el iluminador facial fluido (Highlighter), con textura ligera, pensado para dar al rostro una luz natural.

Por otro lado el bronceador facial (Bronzer). Siempre es preferible un bronceado natural pero si no tienes tiempo, no quieres exponerte al sol y a posibles quemaduras o quieres resaltar el bronceado natural ya existente, esta opción es ideal para no perder el tono veraniego en todo el año. Ideal para resaltar los rasgos.

Modo de uso

Para abrir los productos es necesario girar la parte superior donde está la esponja en 'on' para que el producto salga, y volverlo a cerrar en 'off' para que se mantenga y conserve.