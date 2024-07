Ellen Degeneres comunica su retirada tras su último monólogo en Netflix

Ellen Degeneres ha tomado una importante decisión con su carrera de presentadora y actriz profesional, que acabará con su último proyecto, con un monólogo que no solo estará en la televisión, sino también se incluirá en Netflix. Después de casi dos años de la controvertida desaparición de su programa diario de NBC, la cómica ha comunicado su retirada después de que acabe su gira con el monólogo 'Ellen's Last Stand…Up', que también se lanzará en Netflix.

La actriz estadounidense ha explicado que "Esta es la última vez que me verás. Después de mi especial de Netflix, ya no quiero más", después de responder a un fan. Por otra parte, no fue la única pregunta que hizo el público, ya que otros seguidores le preguntaron si le volvería a poner voz de doblaje de 'Dory' tras su experiencia en las películas de 'Buscando a Nemo' y 'Buscando a Dory': No, me voy, adiós, ¿recuerdas?'. Ellen Degeneres afrontó a algunas a las incriminaciones, donde varios trabajadores de 'The Ellen Degeneres show' que se hizo en 2020, la presentadora denunció por un ambiente de trabajo tóxico y culpó al espacio de racismo, abusos y discusiones por ausencias.

El formato de entrevistas acabó en medio de una multitud de informes, donde había acusaciones de racismo, mala conducta sexual e intimidación tras bastidores. También, según medios estadounidenses, indicaron sobre las frustraciones de los miembros del equipo con la forma en que la producción manejó la compensación durante la época del Covid-19. Degeneres pidió perdón y echaron a tres productores después de que WarnerMedia realizara una investigación interna.