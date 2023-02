Municipio / Entidad: Vegas del Genil / Consorcio Vega-Sierra Elvira (33 municipios)

Población: 11.874 habitantes / 175.561 habitantes

Alcalde: Leandro Martín López

Formación política: Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

1. Como es evidente, no puedo estar de acuerdo con la iniciativa tal cual la proponen. Pretendo presentarme a la reelección en mayo de 2023 y tengo un proyecto para Vegas del Genil, por lo que no sería consecuente conmigo mismo si pretendiese que en 2027 el municipio perdiese su identidad y, en 2027, pasase a formar parte de otra ciudad o esa nueva ciudad que se supone que es 'La Gran Granada'. Sí es verdad que hay matices de la propuesta que me gustan. También, tal y como me lo apuntaba, como presidente del Consorcio. Trabajar de la mano, de forma común y cohesionada, da muchos resultados para nuestros municipios y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Tuvimos la Conferencia de Alcaldes convocada por el de la ciudad de Granada, Paco Cuenca, en la que apuntamos a esa línea. El Consorcio Vega-Sierra Elvira es una muestra de éxito y de lo que significa trabajar de esta manera. Hoy somos más de 30 municipios los que pertenecemos al Consorcio. Tenemos en común empresas de recogidas de residuos sólidos urbanos o de gestión del ciclo integral del agua que permiten que desarrollemos políticas en común para nuestros ciudadanos que aportan beneficios y aminoran los costes. Eso es lo que espera la ciudadanía de sus representantes políticos. Que el Área Metropolitana es una realidad, y que tiene que ir de la mano con la capital, es una realidad que comparto con 'La Gran Granada' y con cualquiera que quiera trabajar en conjunto. Pero perder la identidad 44 municipios, creo que es difícil y no es realista. Cuando los políticos proponemos algo, tenemos que hacerlo sabiendo que a pesar de las dificultades se puede llevar a cabo. Pensar que 44 municipios van a estar dispuestos a perder su identidad como tal, no es que lo vea complicado, sino prácticamente una utopía.

2. Sí, somos ya una conurbación. Granada y el Área Metropolitana es una realidad que el ciudadano ya la tiene clara. Y, por tanto, todo lo que tardemos todas las administraciones públicas en cogernos de la mano y empezar a trabajar en común es una pérdida de tiempo irreparable. Leía en una noticia que ustedes publicaban que se comparaba, por ejemplo, con París. Es verdad que la ciudad de París tiene muchos pasos dados, pero sigue manteniendo la identidad. Aunque el turista no sepa en cada momento si se encuentra en París o en alguna de las ciudades limítrofes, ellos sí que tienen su identidad de municipio. Y yo voy hacia ese modelo, donde se permite la identidad de cada municipio aunque tengamos cosas en común. Ahí me van a encontrar siempre dispuesto. Y digo más, Vegas del Genil es un municipio que nace de la pérdida de tres municipios -Belicena, Purchil y Ambroz- que deciden dejar de serlo y empiezan a caminar juntos como uno solo. Hace 46 años de la fusión y a día de hoy todavía tenemos que resolver problemas provocados porque tenemos tres núcleos de población diferenciados, tres consultorios médicos o multiplicar muchos de nuestros servicios por tres. Yo soy un fiel defensor y veo el futuro de Vegas del Genil con un mayor éxito del que habrían tenido por separado Purchil, Ambroz y Belicena. Pero no es algo fácil ni tangible a tan corto plazo. Pensar que en 2027, 44 municipios van a dejar de existir como tal para convertirse en una gran ciudad me parece una utopía difícil de realizar ahora. Me quedo con la parte positiva, que es empezar a trabajar en común Granada y su Área Metropolitana porque tenemos problemas y necesidades comunes de transporte o de calidad del aire. Está el Metro, que puede ser una vía de interconexión de todos. Y doy un paso más, podemos trabajar en tener infraestructuras compartidas. Los ciudadanos ya no tienen ese concepto de si están o no en su municipio o en el que residen. Un ciudadano se levanta y va a trabajar a Granada, sus hijos practican actividades deportivas en Atarfe, Maracena o Vegas del Genil y que duermen en Albolote, Peligros o Atarfe. Pero de ahí a perder la identidad, yo personalmente como alcalde de Vegas del Genil no lo veo ni lo comparto. Creo que es una utopía. Soñar es libre y, además, cualquier persona que proponga algo con el objetivo de mejorar la vida, yo lo respeto, pero a día de hoy no lo comparto en su totalidad.