El cementerio, contaminación lumínica, el duende y Boabdil en la segunda jornada del Gravite

Tras la visita dominical a la almazara histórica de La Erilla de Nigüelas y una cata de aceites de oliva en La Alquería de los Lentos, establecimiento reconocido con un 'Solete' de la prestigiosa Guía Repsol, la quinta edición del Gravite, el festival multicultural patrocinado por CaixaBank y dedicado a la tercera cultura, continúa este lunes.

La primera cita será a las 11:00 horas en el Cementerio de Granada. Habrá una visita guiada a cargo de la especialista Vanesa Jurado para mostrar la belleza de un espacio único, enclavado en la Dehesa del Generalife y forma parte del conjunto histórico, monumental y paisajístico de la Alhambra.

A las 12, en el propio cementerio, la ambientóloga Alicia Pelegrina, científica del Instituto de Astrofísica de Andalucía, plantea una charla en forma de pregunta: '¿Dejaremos de ver las estrellas?'. Alicia ha publicado el libro ‘La contaminación lumínica’ y en su charla recuerda que el cielo oscuro no solo constituye un importante patrimonio científico y cultural, sino también un eje en torno al que desarrollar actividades de turismo sostenible y cuya carencia, derivada de la contaminación lumínica, afecta a nuestra salud y a la de los ecosistemas. El estudio del firmamento ha ido de la mano del desarrollo de las diferentes civilizaciones y ha sido y es una importante fuente de conocimiento.

Su observación fue determinante para el desarrollo de la navegación por mar o para precisar el inicio de la época de siembra en las sociedades agrícolas; nos ha permitido también conocer la posición de nuestro planeta en la galaxia o descubrir que compartimos composición química con las estrellas.

Pelegrina hablará de los riesgos de ‘apagar’ el cielo y planteará posibles soluciones para mitigar la contaminación lumínica.

El duende en la ciencia con Boabdil como testigo

A las 18 horas, en el salón de actos del I.E.S. Suárez, se desarrollará una estimulante conversación a modo de performance entre el poeta y músico Ernesto Estrella y el físico Alberto Martín Molina. Un viaje en el tiempo que conecta el aquí y el ahora con quiénes fuimos en vidas anteriores, usando el ADN como pasaporte.

Así plantean los artistas ‘El duende en la ciencia’. “Nuestro cuerpo está compuesto por cuerpos anteriores. El padre, la madre, los abuelos, tu gente, tu ciudad, tu país, son solo el primer mordisco nimio de una larguísima cadena –la de nuestro ADN– dentro de la que duerme, aún a día de hoy, todo lo que ha existido, desde este momento hasta el inicio del universo, que es, en realidad, el primer recuerdo de infancia que todos tenemos guardado.

Existe una postura del cuerpo, un modo de inclinarse hacia el otro lado, que provoca la entrada repentina de alguna de esas identidades ancestrales que llevamos dentro. El que danza la vida sin miedo ni cautela, sin mucho respeto a la realidad, está especialmente expuesto a estas entradas. Ocurren sin avisar. Un día estás sentado en un banco, y, de repente, al levantarte, ya no eres tú, eres otra persona”.

Mañana lunes tendremos la oportunidad de observar, en directo, este fenómeno, entre la magia y la ciencia, de la mano de los dos invitados especiales a esta sesión: el poeta y comisario Ernesto Estrella Cózar y el catedrático de física y bloguero musical Alberto Martín Molina. El tercer ‘pasajero’ invitado a esta sesión es Muhammad XII, el último sultán del reino nazarí de Granada, más conocido por su sobrenombre de Boabdil.

A modo de conversación casual, este Boabdil-de-Paso se unirá en un marco idóneo, el espacio del Museo de Ciencias del Instituto Padre Suárez. El público está invitado a realizar preguntas durante el evento. Boabdil no responderá, en esta ocasión, preguntas relacionadas con el pasado, tema que solo trata entre su círculo más cercano.

El presente de nuestra ciudad y de nuestro siglo, de nuestro año, y su reacción a lo que viene viendo, incluida su llegada, el tiempo que va quedarse, noticias, cotilleos, cómo hace su día, qué come, etc., son los temas, que, según los interlocutores, pueden resultar de interés. Nos avisan ya que su conocimiento y comprensión de nuestra realidad contemporánea es bastante limitado, lo que, por otro lado, hace que sus perspectivas sean frescas para los asistentes. No es seguro, pero es posible que también se presente, durante esta sesión, el adelanto de unas crónicas –Cartas a mi Granada del siglo XXI– que el propio Boabdil viene escribiendo en los meses que lleva entre nosotros.

Los protagonistas son el músico y comisario de exposiciones Ernesto Estrella, que a lo largo de su trayectoria ha creado una amplia gama de actuaciones que se han presentado en festivales internacionales en Argentina, Uruguay, Austria, Alemania, España, Croacia, Rusia, Finlandia, Letonia y los Estados Unidos. Más recientemente, su trabajo en gestión cultural y educación cívica lo llevó a crear la escuela ‘Nómada de los Sentidos’.

Por su parte, Alberto Martín-Molina es catedrático de Física Aplicada de la Universidad de Granada. Es autor del blog Rock con Ciencia, se pretende relacionar el Rock (en cualquiera de sus variantes) con la Ciencia. Por ejemplo, ¿sabías que Brian May (Queen) se doctoró en Astrofísica por el Imperial College de Londres? No es de extrañar que hoy día se haya convertido en el divulgador más famoso de la NASA.

Sin duda, una conversación apasionante acogida en uno de los mejores escenarios donde Ciencia y Cultura comparten espacio en Granada: el IES Padre Suárez.