Herido un vecino y desalojadas varias viviendas ante posibles escapes de gas en Atarfe

Atarfe ha sido junto a Santa Fe, epicentro del terremoto registrado este sábado en Granada, uno de los municipios más afectados por el terremoto. Aunque, por fortuna, sin incidencias de gravedad hasta el momento.

Algunas edificios y casas particulares han sufrido daños estructurales que han abierto grietas en la fachada y los muros. La Policía Local ha informado del desalojo preventivo de varias de ellas ante posibles escapes de gas, tal y como ha reportado el 112 en un comunicado de prensa y un vecino ha resultado herido al caer parte de la chimenea de su casa.

Emergencias 112 Andalucía ha recibido más de 75 llamadas relacionadas con el terremoto procedentes de distintos puntos de la provincia granadina (Granada capital, Atarfe, Armilla, Villanueva Mesía, Albolote, Churriana de la Vega, Vegas del Genil, Pinos Puente, La Zubia y Santa Fe ) y hasta de Jaén.

RECOMENDACIONES DURANTE LOS TERREMOTOS

Tal y como recuerda Emergencias 112, tras un terremoto como el registrado en Santa Fe, y aunque no sea tarea fácil, conviene mantener la calma y cortar cualquier situación de pánico, bulo, rumor o información exagerada.

Durante el seísmo, lo más adecuado es permanecer en el lugar donde uno se encuentra, tanto si se está dentro de un edificio o en la calle, ya que al entrar y salir de los edificios pueden ocurrir accidentes.

Dentro de un edificio es necesario buscar estructuras fuertes donde cobijarse, como por ejemplo una mesa o una cama, bajo el dintel de una puerta, junto a un pilar, una pared maestra o en un rincón. Tras la sacudida, se recomienda salir ordenada y paulatinamente de los edificios a través de las escaleras y, bajo ningún concepto, usar el ascensor para la evacuación.

En el caso de encontrarse en el exterior, se aconseja alejarse de cables eléctricos, cornisas, cristales y demás elementos que puedan sufrir roturas o desprendimientos a causa del movimiento.

Si el terremoto sorprende a los ciudadanos en mitad de un viaje en el interior de un vehículo, es necesario pararlo de inmediato donde permita el tráfico y permanecer dentro del mismo hasta que finalice el temblor.

Se debe comprobar que no hay heridos, examinar a los que están alrededor y no olvidar que los heridos graves no deben moverse, a no ser que se tenga conocimiento de cómo hacerlo o en caso de empeoramiento grave o peligro inminente (fuegos, derrumbamientos, etc….).

Hay que comprobar el estado de las conducciones de gas, agua y electricidad, visualmente y por el olor, sin poner a funcionar nada.

No usar el teléfono a menos que sea para situaciones de urgencia, conectar la radio y seguir las indicaciones de las autoridades u organismos intervinientes a través de los medios de comunicación y cuentas oficiales en redes sociales (por ejemplo: @E112Andalucia / Facebook 112 Andalucía / @IGNSpain).