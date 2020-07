La Universidad de Granada ha dedicado un ciclo de conferencias titulado ‘El personal sanitario, lo mejor de nuestro sistema de salud’ para, durante las últimas dos semanas, homenajear el impagable esfuerzo y la gran labor de la comunidad sanitaria durante la pandemia. Ese homenaje tendrá este miércoles su colofón con dos actividades culturales que se celebrarán de manera consecutiva en el campus de la Salud en el PTS. Se trata de la apertura, en primer lugar, de la exposición ‘El aplauso de la Universidad’ y, a continuación, de un concierto que tendrá lugar en el anfiteatro exterior del PTS, que por primera vez se usa para este fin.

El ciclo de homenaje ha sido organizado por el vicerrectorado de Extensión Universitaria y Patrimonio. Víctor Medina, su vicerrector, explica que “nuestra estructura cultural se pone al servicio de este homenaje que la UGR brinda al colectivo que nos ha salvado la vida y que es la continuación de aquellos aplausos de durante semanas la ciudadanía ofrecía a los sanitarios y sanitarias a las ocho de la tarde”. Para Medina, la sociedad “ha contraído una deuda que será difícil de saldar porque la generosidad del colectivo de sanitarios ha sido enorme”. En ese sentido, el vicerrector recuerda que “la comunidad universitaria ha mostrado un gran espíritu de solidaridad en estos momentos tan complicados, pero que además la mejor contribución que puede hacer la nuestra institución es seguir trabajando en el avance del conocimiento, impulsando nuevas investigaciones y redirigiendo algunas ya en marcha hacia la búsqueda de soluciones que sirvan para acabar antes con la pandemia”.

La exposición El aplauso de la Universidad se podrá visitar en la Sala de exposiciones del PTS. Esta muestra quiere hacer visible, además del extraordinario esfuerzo de los sanitarios, el excelente trabajo de investigación y la gran labor solidaria llevada a cabo desde la UGR por investigadores, docentes, PAS, etc. En el primer espacio de la exposición, el visitante podrá conocer de primera mano el testimonio de sanitarios, pacientes, familiares, etc. que comparten su experiencia en la lucha contra la pandemia durante estos meses pasados que han resultado especialmente duros. A continuación, un grupo de fotoperiodistas de Granada muestra su particular visión de la crisis de la covid-19 con las imágenes que han captado en las últimas semanas.

A continuación, investigadores de la Universidad de Granada presentan su labor investigadora de estos días y, finalmente, la exposición concluye con un repaso a la labor solidaria de la comunidad universitaria y se muestran algunas de las piezas elaboradas con impresoras 3D durante los momentos más duros de la pandemia.

El concierto, que tendrá lugar a partir de las 22.00 horas, se inicia con la interpretación al piano de Miguel Ángel R. Laiz de Almería, de Isaac Albéniz. El cuarteto de cuerda de la Orquesta de la UGR se une al homenaje con dos movimientos del cuarteto número 2 de Rachmaninoff. Tras el cuarteto, el Coro Manuel de Falla, de la UGR, interpretará cuatro piezas de música renacentista. En una de ellas estará acompañado por la guitarra de Pedro Ordóñez Eslava, director del área de Música del vicerrectorado de Extensión Universitaria y Patrimonio. A continuación, el director de la Orquesta de la Universidad de Granada, Gabriel Delgado, une su chelo al piano de Laiz para interpretar Élégie del compositor francés Gabriel Fauré. La suite nº 5 de J. S. Bach, a cargo de Gabriel Delgado, concluye la parte musical. El concierto acabará con una performance de microteatro a cargo del grupo de Teatro y Danza de la UGR, que dirige Rafael Ruiz. Debido a las restricciones impuestas por la Covid19, el aforo será reducido, por lo que las invitaciones disponibles serán muy limitadas. Estas se podrán solicitar a partir del martes 7 de julio a las 11.00 de la mañana en el correo culturacontemporanea@ugr.es, comunicando el nombre y DNI de la persona. Las peticiones serán individuales, pudiéndose solicitar tan solo una invitación por persona, y adjudicándose por estricto orden de petición.