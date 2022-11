Uno de cada tres delitos de odio contra el colectivo LGTBI nunca llegan a esclarecerse

El último incidente tuvo lugar la pasada madrugada de Halloween, cuando un joven denunció a través de Twitter que había presenciado una paliza a un tercero al grito de "maricón". Le hostigaron e insultaron hasta que, en un acto de valentía, el chico respondió que efectivamente era homosexual y entonces comenzaron a golpearle. No ha sido el único caso del que se ha tenido constancia recientemente. Hace menos de un mes, el 5 de octubre, fue otro joven quien denunció una agresión homófoba. Venía de una boda e iba con sus amigos de madrugada camino de un bar cuando un "energúmeno inmenso" se acercó a uno de ellos y le empujó hasta tirarlo al suelo.

Desde 2014, año en el que comienza la serie, y hasta 2021, el Portal Estadístico de Criminalidad ha notificado un total de 17 casos de delitos de odio relacionados con la orientación sexual y la identidad de género. De ellos, solo 12 se han esclarecido, lo que representa apenas una resolución por cada 1,41 de estos sucesos. O lo que es lo mismo, casi uno de cada tres delitos contra el colectivo LGTBI nunca se llegan a resolver. 2019 fue el peor año, con cuatro delitos conocidos y tres esclarecidos. Todos se tramitaron por la vía penal y ninguno tuvo carácter de infracción administrativa o de otra índole.

Solo en 2021, se notificaron tres delitos de odio por homofobia o 'LGTBIfobia' en Granada, dos de ellos resueltos. Registros idénticos a los de 2020 y 2018. Los ejercicios de 2014 y 2017 se cerraron con un único de estos delitos conocido. El primero no se resolvió, pero sí el segundo. La mejor tasa en este aspecto fue la de 2016, cuando hubo dos casos confirmados que fueron resueltos. Y el mejor año, 2015, en el que no hubo que esclarecer nada porque no hubo hechos relacionados al respecto.

Perfil de los agresores

Si mejorable es la tasa de conversión por delitos de odio, aún más lo es el hecho de que haya menos detenciones que cifra total de delitos, lo que habla de la cierta impunidad que pueden sentir los agresores a la hora de acosar o agredir a una persona por su condición sexual. Y es que los 17 delitos de odio por homofobia o 'LGTBIfobia' de los que se tiene constancia en Granada desde 2014 se han saldado con apenas siete personas detenidas o investigadas.

Y un dato más, solo una de estas personas fue una mujer, la correspondiente al único arresto contabilizado en 2019. El balance deja los años 2016 y 2021 como los que más detenciones han registrado con dos cada una. Para hacer una lectura completa de estos datos, cabe recordar que en un mismo delito pueden participar varias personas, como en el ocurrido durante la madrugada de Halloween, o una sola, como en el acaecido el pasado 5 de octubre.

Preocupante también es comprobar que, a tenor de los datos de detenciones, se puede extrapolar que la mayoría de estos delitos los cometen personas de cada vez menos edad. Tres de los arrestados o investigados en Granada desde 2014 tenían entre 18 y 25 años y, lo que es todavía más alarmante, un cuarto era menor de edad. Entre los 51 y los 65 años hay dos individuos y el séptimo aparece en la horquilla de 41 a 50.

Reacción desde el Grupo de Unidas Podemos

Para el concejal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Granada Paco Puentedura, las cifras anteriormente expuestas "son los hechos que se denuncian, pero nos tememos que son muchos más". Puentedura fue quien hizo el seguimiento del último caso narrado en Twitter.

El corporativo considera "fundamentales" las reuniones del Observatorio contra los Delitos de Odio, una figura cuya convocatoria corresponde al Ayuntamiento de la capital, "para que este tipo de agresiones no queden impunes y para que quienes sufran este tipo de agresiones puedan sentir el acompañamiento de las instituciones de forma que puedan denunciar y se puedan prevenir estos delitos".

"Nosotros vemos que, desde los colectivos y las asociaciones, se denuncian mucho este tipo de delitos que luego no acaban en denuncia formal", zanja el concejal.