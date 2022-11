La madrugada de la noche de Halloween dejó un sinfín de incidencias en Granada por parte de quienes hacen un uso malentendido de la fiesta. Pero ninguna tan grave como el presunto ataque homófobo que tuvo lugar en pleno centro de la capital.

La denuncia ha partido del usuario de Twitter '@naachocho' y ha sido confirmada tanto por el concejal del Unidas Podemos Paco Puentedura, en esta red social, como por fuentes de la Policía Local consultadas por GranadaDigital.

Sucedió entre las 4.30 horas y las 5.00 en el cruce entre Carril del Picón y la calle Tablas. "El chico iba tranquilo con sus amigos y le han empezado a llamar maricón unos notas que iban detrás de él, a lo que él ha contestado que sí lo era, y el muchacho ha caído el suelo no sé si por un resbalón o qué", comienza el denunciante su relato en un hilo de Twitter.

El usuario de la conocida red social explica que, acto seguido, fue "un amigo del niño que estaba en el suelo" quien acudió al lugar instantes antes de que comenzara la pelea. "No confiaba pero la policía en segundos estaba allí y 100% sé que han cogido a uno. Mínimo cuatro coches de policía", remata.

El hilo de Twitter termina con una reflexión: "Estaba desde la acera de enfrente viéndolo todo. Ahora estoy en casa con casi un ataque de ansiedad, desmaquillándome con rabia porque podría haber sido yo perfectamente porque he de decir que el niño no daba indicios ni de maricón pero yo sí. Y no nos vais a callar".

Ante la denuncia pública de '@naachocho', el concejal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Granada, Paco Puentedura, respondió a estos mensajes preguntando si acudió la Policía Local. "Acudieron de forma inmediata unos cuatro o cinco coches y pillaron a dos de ellos, creo, porque se dispersaron. Sería sobre las 4:30-5:00 am", contesta antes de que el corporativo confirme: "Me confirman de la Policía Local que los agresores fueron identificados". Punto que también ha reiterado el cuerpo municipal a preguntas de este periódico.