La UGR acoge una campaña extraordinario de donación de sangre y plasma

“Dona sangre, dona vida” es el nombre de la campaña extraordinaria de donación masiva de sangre y plasma, que se llevará a cabo en la Universidad de Granada el día miércoles 15 de mayo, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas en el Hospital Real, sede del Rectorado. Además, el martes 14 de mayo, se realizará una colecta sanguínea en el Colegio Mayor Isabel la Católica.

Esta colecta extraordinaria de sangre y plasma en la Universidad de Granada, se ha presentado en la sede del Rectorado con la intervención de Mª Carmen Aguilar Luzón, directora del Secretariado de Salud y Bienestar de la UGR; Indalecio Sánchez Montesinos, delegado de Salud de la Junta de Andalucía, y CTTC, es Jesús García Bautista, director del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Granada (CTT). Además se ha contado con la asistencia de Eladio Jiménez Mejías, coordinador para la Promoción de la Salud, y Javier Machado, director del Servicio de Salud y Prevención.

Sobre esta iniciativa, Mª Carmen Aguilar Luzón, directora del Secretariado de Salud y Bienestar de la UGR, ha hecho un llamamiento a la participación de toda la comunidad universitaria, enfatizando en la importancia de “la transmisión de los valores de solidaridad, generosidad, el hecho de poder dar vida y con un acto tan sencillo, como puede ser la donación de sangre y de plasma”. Además, ha destacado que “el compromiso con la salud siempre ha estado presente en nuestra universidad, se tiene ya cierto recorrido en hacer este tipo de campañas en diferentes centros, pero quizás es necesario poner en marcha una acción más contundente que nos lleve a poder palear esta necesidad”.

Por su parte, el doctor Salvador Oyonarte, director gerente de la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células, ha explicado la gran importancia que tiene la sangre y el plasma para los tratamientos médicos de muchas personas: “prácticamente, casi ninguna actividad hospitalaria se podría entender sin sangre, los hospitales no podrían funcionar. Trasplantes, cirugías, tratamientos oncológicos, cualquier actividad de este tipo, no se entiende sin sangre. La única manera de acceder a este líquido precioso, es a través de la donación. Y cuando sacamos la sangre, hay una parte líquida, que es el plasma, de ahí se sacan también una serie de proteínas que no se puede obtener de otra forma”. Además, el doctor Oyonarte ha indicado que la donación de plasma es igual de sencilla que la donación de sangre, y que no implica ningún riesgo para la salud para el donante. “La donación de plasma 30 minutos aproximadamente. No se pierde ningún elemento importante. El líquido que se pierde se recupera ese mismo día, en cosa de horas”, afirma.

Finalmente, Indalecio Sánchez Montesinos, delegado de Salud de la Junta de Andalucía ha hecho referencia a la importancia de “las personas que lo hacen por vez primera, dado que la experiencia demuestra que quien lo hace una vez repite y además se convierte en un magnífico embajador de la donación”. En este sentido, ha destacado que durante el pasado año se incorporaron 4.514 donantes nuevos en Granada.

Sánchez-Montesinos ha recordado que el Centro de Transfusión, Tejidos y Células (CTTC) de Granada recibió durante el pasado año, un total de 36.183 donaciones de sangre y 3.843 de plasma. Del total de estas donaciones, 34.422 (un 86%), se concretaron en los equipos móviles que realizan salidas a los distintos municipios granadinos y el 14% restante, 5.604, fueron realizadas en el propio CTTC, ubicado en la Calle Dr. Mesa Moles s/n. Además, 387 personas se registraron como donantes de médula ósea.

Para conocer dónde se encuentran las unidades móviles las personas interesadas pueden consultar la página del centro: www.transfusiongranada.org. Aquellas personas que lo deseen también pueden acercarse a realizar su donación, al propio Centro Regional de Transfusión Sanguínea, ubicado en las proximidades de la plaza de toros, con horario de mañana y tarde (C/ Doctor Mesa Moles, s/n).

Cabe recordar que la donación de sangre está controlada desde el punto de vista sanitario para garantizar la seguridad tanto del donante como del receptor. Así, antes de la extracción, en la que se emplea material estéril y de un solo uso, se realiza un reconocimiento médico al donante.