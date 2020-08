Salvador afea al Gobierno su “estrategia cómplice” con los municipios del PSOE

El alcalde de Granada y miembro de la Junta de Gobierno Local de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Luis Salvador, ha afeado la “estrategia que pretende llevar a cabo el Gobierno” de España con la “complicidad de muchos municipios de todo el país gobernados por el PSOE” y que quiere “dejar fuera a los municipios como Granada”, que no cuentan con ahorros y se hallan en una complicada situación financiera.

Una estrategia que también “dejaría fuera a aquellos que no quieren cederle sus ahorros, con unas malas condiciones, del reparto de 5.000 millones de euros vía Presupuestos Generales del Estado (PGE) para la recuperación de los territorios tras la crisis del coronavirus”, ha afirmado en un comunicado.

“Con esta estrategia, el Gobierno está vulnerando la igualdad de derechos y oportunidades de todos los ciudadanos, castigando y complicando la salida de la crisis a quienes han sufrido tanto en estos meses”, ha señalado Salvador tras analizar las consecuencias económicas que hay detrás de la aplicación del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales.

Según ha explicado el alcalde, el presidente del Gobierno “está diciendo que la aportación económica de los ayuntamientos al Ejecutivo es voluntaria, pero lo que no está contando es que para aquellos ayuntamientos que no quieran aportar los ahorros de sus ciudadanos” o que “directamente no tengan o tengan muy pocos, el Gobierno los dejará fuera” del reparto de esos fondos para la recuperación y “continuará sin dejarles usar sus ahorros en sus municipios”.

“Si un municipio no tiene remanentes, se queda fuera y no recibe nada para su recuperación; si tiene muy pocos ahorros recibe muy poco, lo que sería insuficiente para salir adelante; y si tiene remanentes pero no quiere darle el 65 por ciento al Gobierno para que lo devuelva en 15 años, también se queda fuera y no recibe nada”, ha criticado.

Salvador ha calificado este decreto de “chollo” para el Gobierno y para los ayuntamientos gobernados por el PSOE, “puesto que se reparten solo para ellos los 5.000 millones de euros procedentes de los impuestos de todos los españoles”. El regidor granadino también ha querido resaltar la importante paradoja que plantea el Gobierno central con los usos del dinero destinado a los fondos de la Covid-19, “que no contemplan ni al sector del turismo, ni el comercio ni el sector servicios, es decir autónomos y pymes especialmente golpeados por las consecuencias DE esta crisis sanitaria” y que necesitan de ayuda para poder reactivarse y recuperar la actividad.