Resumen semanal | Una medalla olímpica y una nueva estructura en el Ayuntamiento mientras avanza la quinta ola

La última semana del mes de julio ha dejado una grata noticia deportiva para Granada, ya que por segunda vez en la historia un granadino ha conseguido una medalla en unos Juegos Olímpicos. El héroe ha sido el bastetano David Valero. El ciclista ha logrado la medalla de bronce en ciclismo cross country en los Juegos Olímpicos de Tokio en una carrera que fue seguida especialmente en su Baza natal, que este jueves por la tarde se volcó para recibir a su paisano olímpico.

Pero no todo han sido buenas noticias esta semana ya que la situación por la pandemia del Covid-19 sigue preocupando. La quinta ola sigue su avance. El número de contagios va en aumento y el principal reto que tiene la provincia granadina es frenar esta quinta ola. De momento, todos los distritos sanitarios siguen en Nivel 2 y ningún municipio se ha visto afectado por restricciones más severas, pero no hay que bajar la guardia, como advirtió Joan Carles March, médico, investigador y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, durante su entrevista en #DirectosEnRedGD. “El peligro es que aparezca una nueva variante a la que las vacunas no hagan frente” ya que esto “rompería otra vez la situación”, destacó March, quien apuntó en que esta quinta ola “es muy diferente” porque “no hay tantas muertes, pero el número de contagios es espectacular”. El médico abogó por reducir los contactos sociales para frenar el avance de la pandemia.

En el Ayuntamiento de Granada ha vuelto a haber cambios. El portavoz del consistorio anunció que el exalcalde Luis Salvador, que fue suspendido de militancia por Ciudadanos después de apoyar la investidura del socialista Paco Cuenca, será concejal de Estrategia 2031 y que este nombramiento “no va a tener ningún tipo de sobrecoste”. Luis Salvador llevará la internacionalización de la marca Granada, además de asuntos vinculados al anillo verde. Además, el otro concejal de Ciudadanos que también apoyó a Cuenca, José Antonio Huertas, ya es tercer teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Deportes y Transformación Digital. Tras esto, el portavoz del PP, César Díaz, aseguró que Cuenca “paga a los dos concejales tránsfugas de Ciudadanos con 40 cargos” y les otorga a dichos ediles como “contraprestación” tras sus votos favorables para la investidura.

El alcalde Cuenca, por su parte, sigue “tendiendo la mano” al resto de formaciones tras la incorporación de Huertas y Salvador. Y Unidas Podemos ofreció un paquete de medidas a desarrollar a partir del mes de septiembre que aporten estabilidad a la ciudad y ayuden de manera directa a los granadinos y granadinas que los socialistas han aceptado.

Cuenca también ha avanzado esta semana en la redacción del nuevo PGOU, que diseñará “la Granada de las próximas décadas”. Una Granada donde el comercio del centro resiste al empuje de las grandes firmas. Esta semana hemos repasado en un reportaje algunos de los establecimientos que perviven en el centro desde hace más de 50 años después de haber pasado de generación en generación.

Además de los nuevos movimientos en el consistorio granadino también ha habido esta semana movimientos sísmicos. La tierra ha vuelto a temblar en la provincia de Granada con varios terremotos este pasado lunes y también el martes, aunque de baja intensidad.

Otro ‘terremoto’ a raíz de unas denuncias de abuso de varios exalumnos se ha producido en Maristas. Los religiosos han asegurado que han iniciado un proceso para aclarar lo sucedido en los casos desconocidos hasta ahora. También han denunciado su situación los interinos Ingenieros de Caminos, que reclaman que se les reconozca el tiempo de servicio. Los sindicatos denunciaron como “ilegal” el proceso de selección, fueron cesados ipso facto de sus puestos y les retiraron el derecho a entrar en bolsa. Esta situación ha puesto en pie de guerra a los interinos que formaron parte del proceso. Según han declarado a GranadaDigital, la mayoría no entran a evaluar si el proceso de selección original fue justo o no, lo que piden es que se les reconozca el tiempo de servicio como viene estipulado en la resolución 2014. Se sienten estafados y maltratados, tanto por la Junta como por los sindicatos.

Esta semana también ha iniciado el Granada CF su ‘stage’ de pretemporada en Marbella. El equipo granadino ha disputado dos amistosos: uno que acabó en empate a uno contra el Espanyol y otro en el que fue derrotado por el Alcorcón. Su entrenador, Robert Moreno, está contento con la plantilla, que está dando pasos agigantados” en el proceso de asumir los nuevos automatismos”, como destacó durante su entrevista en #DirectosEnRedGD. El técnico catalán aseguró que no tendrán 25 fichas, porque quiere que los jugadores “se sientan importantes”. Robert Moreno afirmó que el club tiene que estar “atento al mercado” y que “nadie tiene el puesto asegurado ni para jugar ni para esta en la plantilla”.

También va confeccionando su plantilla de cara a la próxima temporada el Covirán Granada, que esta semana ha renovado a David Iriarte, Germán Martínez y Lluís Costa. El equipo de Pablo Pin ya dispone de siete efectivos de cara a la próxima campaña, en la que volverá a luchar por el sueño del ascenso a la liga ACB.