Joan Carles March: “El peligro es que aparezca una nueva variante a la que las vacunas no hagan frente”

La quinta ola de la pandemia del Covid-19 y el proceso de vacunación han sido los dos principales temas analizados por Joan Carles March, médico, investigador y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, durante la entrevista en #DirectosEnRedGD con el director de GranadaDigital, Juan Prieto, como se puede ver en el vídeo que acompaña a esta noticia, también disponible en el canal de Youtube de GranadaDigital. Tal y como está la situación, Joan Carles March ha destacado que el peligro es “que aparezca una nueva variante a las que las vacunas no hagan frente” y esto “rompería otra vez la situación”. “Nadie pensaba en febrero o marzo que estuviéramos en las condiciones que estamos. Esta quinta ola es muy diferente, no hay tantas muertes, pero el número de contagios es espectacular. Esto nunca se hubiera pensado después de un mes de junio en el que se decidió quitar mascarillas en el exterior, que es una decisión ‘light’, y ha tenido repercusión porque parecía que esto estaba mejor de lo que estaba. Las personas más jóvenes pensaban que el virus se había ido, pero está aquí, es muy listo. Las variantes que hay nos generan cambios y no sabemos a dónde van”, ha añadido.

Joan Carles March ha indicado que la vacunación en España tiene “cifras muy altas” porque “tenemos una buena atención primaria” y porque “la sociedad tiene claro que la vacunación es la opción” y considera que esta y “las restricciones” son las que “pueden ayudar a salir de esta”. “Vacunar nos ayuda a bajar esa cifra de muertes. Necesitamos un porcentaje muy alto de personas vacunadas. Puede ser que España lo consiga, pero pocos países podrán llegar a la cifra de un 80-90%”, ha señalado.

Sobre si será necesaria una tercera dosis de las vacunas contra el Covid-19, March ha comentado que no hay “ningún estudio que lo corrobore” y que podría ser que algunos pacientes crónicos o con inmunidad baja la necesitasen. Pfizer o Moderna dicen que tienen estudios sobre una tercera dosis y March ha pedido que los hagan llegar a los profesionales para que los analicen.

Respecto a si cada año habrá que vacunarse contra el Covid-19, March ha señalado que no lo saben. “Eso nos lo va a dar la inmunidad. Es una de las dudas que se tiene de la pandemia. No sabemos la inmunidad cuánto dura y si en todas las personas es por igual. Si va a mutar o no, si afecta a las vacunas o no. Si podemos buscar una vacuna esterilizante, si vacunas vía nasal… Tenemos muchas informaciones que no sabemos”, ha insistido.

El médico e investigador también ha comentado durante su entrevista en #DirectosEnRedGD que hemos ido “muy deprisa” y se ha conseguido “información”, pero que todavía hay “muchas dudas, que el tiempo va a quitar”. March ha dicho que no hay todavía un tratamiento más allá que las vacunas y habrá que ir viendo si los laboratorios farmacéuticos “tendrán un tratamiento”.

March ha insistido en que la vacunación “quita muertes, baja la mortalidad” y hace que “haya menos casos en las UCI”, pero nada más, porque “los contagios se producen”, ya que ahora hay nuevas variantes como Delta o Alfa. “La variante Delta tiene un 60% más de contagios”, ha indicado.

Durante la charla, March ha comentado también que otra pandemia que se está teniendo es “la salud mental”, que está “muy tocada”. “Un año y medio es una barbaridad de tiempo. Día a día hay casos, necesitan apoyo psicológico. Los suicidios en personas jóvenes están aumentando, hay uno o dos intentos de suicidios diarios. Esto nos va a generar la necesidad de tener en el sistema sanitario un plan de salud mental. Las comunidades deberían ponerlo en marcha sí o sí. Hay mucha gente que lo está pasando mal, con miedo a contagiarse, con ganas de hacer una vida normal y no lo puede hacer. Y esto es una situación muy dura, difícil, y esto obliga a que tenemos que hablarlo. Es necesario hablar con la gente cuando alguien te plantea ‘ya no puedo más’. El hecho de poder hablarlo ayuda, sin duda”, ha señalado. “Es importante un plan de salud mental que aborde esta problemática y que ayude a los jóvenes y no tan jóvenes para afrontar la situación”, ha agregado.

La situación actual en Granada no es muy preocupante, según March, ya que tiene “unas cifras razonables, aunque no buenas”. El médico ha señalado que la tasa de incidencia acumulada en los últimos siete días “es menor” que la de 14 días, por lo que hay “una cierta bajada”. “Pero no hay que tirar la toalla, puede ser porque haya menos gente en la ciudad. Creo que es necesario disminuir la interacción social. No sabemos cómo será el otoño, puede ser duro”, ha apuntado.

“Tenemos que llegar a un porcentaje de vacunación más alto. La situación de salud mental está afectada. También tenemos los covid persistentes, una situación también complicada”, ha comentado March, quien ha insistido en que no se puede “bajar la guardia” y hay que “disminuir la interacción social”. El médico ha abogado por medidas como limitar la salidas a determinadas horas de la noche “para evitar los botellones”, como un toque de queda a las 1:00 horas. “Tenemos que tomar decisiones que ayuden a bajar la cifra”, ha señalado.

March, que encabeza el comité de expertos de Granada que tomará medidas contra el Covid, ha anunciado al final de la charla en #DirectosEnRedGD que en esta semana se pondrá en marcha en la web del Ayuntamiento un espacio de información diaria sobre el Covid, con datos de vacunación, de incidencia acumulada en los distritos de Granada que va a ayudar a los granadinos.