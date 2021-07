Robert Moreno: “No vamos a tener 25 fichas, quiero que los jugadores se sientan importantes”

Justo en el ecuador de la pretemporada, Robert Moreno, entrenador del Granada CF ha pasado este jueves por los #DirectosEnRed para analizar los primeros pasos del equipo en esta nueva campaña y el proyecto que el técnico catalán tiene entre manos.

Con tres partidos ya disputados y superada la veintena de entrenamientos con la plantilla, Robert Moreno asegura que el equipo “está dando pasos agigantados” en el proceso de asumir los nuevos automatismos. “Cuando tratas de cambiar la filosofía que un equipo venía usando se pasa por un proceso de aprendizaje. Ahora mismo los jugadores están asumiendo los pasos que deben dar y llegará un momento en el que, una vez asumidos, nos podremos fijar en sus capacidades. Es un grupo excepcional, me he encontrado con un grupo súper integrado y que tiene los roles muy claros”.

El proyecto del entrenador rojiblanco se antoja muy ambicioso y así lo ha querido transmitir en la entrevista dirigida por Juan Prieto, director de GranadaDigital. “Vengo para mejorar lo anterior, si no me pongo ese reto luego ni me voy a acercar. Cuando acepté este proyecto analicé al club y a la plantilla y me di cuenta de que reúne las condiciones necesarias para llegar muy lejos. Estoy seguro de que tenemos las bases y la calidad para seguir asentándonos en Primera División”.

En cuanto a la propuesta de juego de este nuevo Granada CF, el técnico tiene muy claro que su “propuesta no es un fin en sí mismo, sino un medio”. Robert Moreno quiere que la afición se divierta viendo a su equipo en el Nuevo Los Cármenes, es por eso que apuesta por un juego ofensivo ya que “no sirve de nada tener el balón sino se llega a la portería ni se generan ocasiones”.

La confección de la plantilla es otro de los asuntos que en estas fechas adquiere una gran relevancia. A un mes de cerrar el mercado de fichajes, la entidad rojiblanca aún tiene algunas cuentas pendientes por resolver tanto en la defensa como en la portería. De momento, lo único seguro tal y como lo ha confirmado Rober Moreno es que “no vamos a tener las 25 fichas, lo ideal para mi es tener 22. Para la salud de la plantilla es necesario que los jugadores se sientan importantes”. Aun así, el entrenador no descarta que se puedan producir algunos cambios en el equipo.

“El club tiene que estar siempre atento al mercado. Nadie tiene el puesto asegurado ni para jugar ni para estar en la plantilla. Lo he hablado con Pep Boada que si se puede mejorar alguna posición se debe hacer. Aquí el club está por encima de los jugadores y siempre hay que tratar de mejorarlo”.

En este cambio de fichas también entra la cantera. El filial del Granada CF cuenta con un gran protagonismo dentro de la entidad rojiblanca, de hecho, el técnico afirma que cualquier club que quiera consolidarse en la máxima categoría “debe tirar de cantera”. Aunque en estos partidos de pretemporada varios jugadores del filial están disfrutando de minutos sobre el césped, como pueden ser Isma Ruiz o Raúl Torrente, Robert Moreno manda un mensaje muy claro a toda la cantera, “va a ser muy difícil dar el salto, lo darán quienes se lo merezcan. Quiero que tengan ilusión por subir, pero van a ser ellos mismo quienes se pongan en el primer equipo con su esfuerzo y su trabajo diario, no voy a ser yo quien los ponga ahí”.