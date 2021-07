Los interinos Ingenieros de Caminos reclaman que se les reconozca el tiempo de servicio

El de los interinos ha sido uno de los colectivos más esenciales durante toda la pandemia en todos los sectores del empleo público. Los gobiernos autonómicos han hecho y deshecho como han querido en función de las necesidades que han surgido a lo largo de esta situación que ya dura año y medio. Han sido muchos los que han sido llamados a filas durante los últimos 18 meses, pero no siempre se han respetado todos los elementos y criterios que rodean a los contratos de empleabilidad pública. La situación en Andalucía ha sido especialmente tensa debido a una remesa de ofertas que salieron al Servicio Andaluz de Empleo y en la que la forma de apuntarse a las misma era enviando un correo electrónico. La forma de elección, el orden de llegada de dichos emails.

Ante esta situación, fueron varios los sindicatos que pusieron el grito en el cielo. CSIF y SAF impugnaron dicho concurso al, según su parecer, no cumplir con los principios de igualdad, méritos y capacidad. La denuncia terminó en los juzgados y el magistrado terminó por darle la razón a los sindicatos, lo que supuso el cese inmediato de los interinos que estaban en un puesto de trabajo y su eliminación de futuras bolsas de trabajo, aunque les correspondería el Colectivo 3 de las misma.

Esta es la principal situación que reivindican los Ingenieros de Caminos que fueron seleccionados a través de este proceso. El suyo ha sido el único grupo que ha visto cómo la sentencia que impuso la justicia se cumplía a rajatabla. Ellos firmaron un contrato de seis meses que desarrollaron entre julio y diciembre de 2020, como un grupo de efectivos para ayudar en las tareas más esenciales en medio de la pandemia del Covid.

Tras ello, ingresaron a una bolsa de trabajo como bien se estipula en una resolución 2014 de la Junta, que obliga a contabilizar el tiempo trabajo dentro de la propia junta como servicio y les da acceso al Colectivo 3 de las bolsas de empleo. De buenas a primeras, todos los que habían accedido a la misma por conseguir su empleo mandado un correo electrónico fueron eliminados sin motivo aparente, pero la denuncia de los sindicatos ya estaba en el aire.

Finalmente fueron readmitidos en las bolsas, también sin ninguna explicación mediante, y al poco fueron llamados por estar dentro de ellas para cubrir contratos de seis meses. Fue entonces cuando la situación se salió de control para la Junta. Llegó el mazazo del juez y decretó todo el primer proceso de selección inválido y revocaba el derecho laboral a los interinos de Caminos. Ni un mes llegaron a durar en el puesto y además, en contra de lo que la propia normativa de la junta estipula, fueron eliminados de las bolsas de trabajo a pesar de contar con seis meses de servicio.

Esta situación ha puesto en pie de guerra a los interinos que formaron parte del proceso. Según han declarado a GranadaDigital, la mayoría no entran a evaluar si el proceso de selección original fue justo o no, lo que piden es que se les reconozca el tiempo de servicio como viene estipulado en la resolución 2014. Se sienten estafados y maltratados, tanto por la Junta como por los sindicatos.

A los primeros les recriminan la falta de empatía a la hora de los ceses, los cuales consideran de forma injusta, y la eliminación arbitraria de las bolsas de trabajo dentro del Colectivo 3. También argumentan que la sentencia sobre el proceso de selección también atañe a otros grupos laborales más allá del A1.2003 (Ingenieros de Caminos), pero aseguran que el resto siguen manteniendo sus puestos laborales. “Somos los únicos que hemos dejado de trabajar, hay otras profesiones que se mantienen en sus puestos, es una situación completamente injusta”, nos comenta Nagore.

Además, cabe destacar que los procesos de selección siguen sin respetar los principios de igualdad, méritos y capacidad. Actualmente el proceso vuelve a ser a través del SAE tras un regreso a lo que se puede considerar mínimamente normal. Lo único que se pide es tener el título de Ingeniería de Caminos por lo que, a fin de cuentas, todos parten desde el mismo punto. Sin embargo, el criterio de desempate elegido es puramente aleatorio mediante el número de DNI leído al revés. No se tienen en cuenta años de servicio u otros puntos conseguidos por formaciones complementarias.

En cuanto a los sindicatos, piensan que no han protegido igual el derecho de todos los trabajadores. “No sabemos si pensar incluso que hay algún interés de una tercera parte de por medio, porque los únicos que hemos sido perjudicados hemos sido nosotros”, argumenta Álvaro, otro de los interino que se ha quedado sin trabajo tras firmar un contrato de seis meses. Los afectados señalan que los sindicatos se han limitado a interponer la denuncia, sin tener en cuenta cómo afectaba a unos trabajadores que no tienen la culpa del formato en el proceso de selección.

Otro de los afectados es Pedro: “Me siento engañado por la Junta. Nos cesaron tan solo 23 días después de comenzar a trabajar y casi no nos dieron explicaciones, tan solo que lo dictaba la sentencia del tribunal”. Para Ana supuso un gran cambio en sus planes: “Tengo una hija y, de pronto, se nos ha complicado el verano. Además, ya no me queda subsidio por desempleo, por lo que esta oferta de trabajo me habría venido muy bien”.

Por otro lado, en lo que todos coinciden sin miramientos es en la bolsa de trabajo. Por el mero hecho de haber realizado labores para la Junta de Andalucía deberían ser incluidos en el Colectivo 3 de las mismas. V.G., que ha preferido mantener su anonimato, carga duramente contra la administración pública: “Nos han mareado y nos han tratado muy mal. Dejé el trabajo que tenía por aprovechar una oportunidad más estable y al final resulta que no pasa ni un mes y me cesan, teniendo dos niñas pequeñas conmigo”.

Esta situación ha cambiado las expectativas de muchos de los afectados. V.G., por ejemplo, estuvo a punto de inclinarse por otra oferta de mayor duración: “Había otra fuera de mi ciudad, pero con un contrato de tres años. Llegué a plantearme mudarme con toda mi familia, pero menos mal que no lo hice porque nos hubieran cesado igualmente”. Como ella, otros tantos han tenido que ir cambiando su situación conforme las noticias iban llegando. “Me compré un coche para trabajar y poder ir a ver a mi pareja, ahora me cuesta mucho ir pagándolo tras el cese repentino”, puntualiza Pedro.

“Nos tienen que incluir en la bolsa de trabajo sí o sí, nos corresponde por derecho. No entramos a valorar si y la convocatoria original fue legal o no, pero hemos trabajado para la Junta y nadie nos puede quitar ese tiempo”, reclama Ana. Exactamente lo mismo piden Álvaro, Pedro, Nagore y V.G, que ya han comenzado a moverse interponiendo recursos y solicitando al Defensor del Pueblo de Andalucía que estudie su caso, aunque tampoco descartan comenzar con acciones legales al respecto.

Tras muchas semanas de lucha por sus derechos, algunos de ellos han comenzado a ver la luz al final del túnel. Nagore recibió hace tan solo unos días la primera respuesta positiva por parte de la Junta. En uno de los recursos impuestos, la Junta reconoce que sí deben ser admitidos en el Colectivo 3 de las bolsas de trabajo. “Ahora voy a solicitar mi inclusión en la bolsa presentando este escrito”, comenta.

V.G. defiende que han hecho una labor esencial durante la pandemia que merece ser reconocida y denuncia que el sector se encuentra paralizado ante la falta de efectivos, por lo que la entrada en las bolsas de trabajo significaría aliviar esa presión y ayudar al empleo. Para el colectivo de Ingenieros de Caminos contratados por la Junta durante la pandemia se trata de una pequeña victoria en el reconocimiento de sus derechos, aunque no será total hasta que todos se vean de nuevo dentro de la bolsa.