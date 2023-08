El PSOE exige a Carazo que se retomen "de inmediato" las visitas guiadas en la Huerta de San Vicente

La concejala de PSOE María De Leyva ha mostrado su desacuerdo con la decisión de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en cuanto a la suspensión de las visitas guiadas en la Huerta de San Vicente "en un momento en el que la ciudad está llena de turistas, y con unas instalaciones renovadas después de las mejoras de climatización llevadas a cabo por el gobierno del exalcalde Paco Cuenca".

La edil ha criticado la incapacidad de gestión del nuevo equipo de gobierno "quien no ha dejado resuelta la organización de la Huerta para este mes de agosto, porque está más afanado en quitar y poner cargos directivos que en controlar las áreas y al personal para las sustituciones de verano".

Para la socialista, “es patético que acusen al anterior gobierno de no velar para que los turnos del personal y el destino de los funcionarios se ajuste a las necesidades de las diferentes instalaciones municipales, más cuando el personal de la Huerta es responsabilidad del nuevo concejal de Cultura, quien debería haber previsto la solución como se ha hecho en otras ocasiones y periodos vacacionales”.

Asimismo, De Leyva ha destacado que "la realidad, aunque ahora quieran maquillarla, es que el PP decidió hace semanas que la solución era cerrar el museo en vez de contratar a una persona para que la instalación no suspendiera sus actividades durante el mes de agosto". "Según hemos podido saber, el PP ni se planteó otra opción, lo que ha generado una gran alarma, que ahora intentan resolver a la desesperada. El concejal de Cultura sabe desde hace mes y medio que tenía que resolver el asunto. Eso es gobernar, gestionar y solucionar los problemas del día a día de una administración. Ellos resolvieron el asunto de la manera más radical y ahora no encuentran justificación alguna", ha señalado.

Al respecto, la concejala del PSOE ha recalcado que Carazo "no ha podido empezar peor su mandato, dado que en apenas mes y medio ya ha suspendido la programación de exposiciones en los palacios municipales, para ahora dejar la Huerta sin personal durante el mes de agosto". "Se llenaba en campaña la boca con Granada 2031, cuando la realidad es que como siga así no va a quedar nadar de los grandes avances en materia de Cultura conseguidos en los últimos dos años", ha destacado la edil, al tiempo que se ha preguntado “qué problema tiene el PP con Lorca". "El legado del poeta no llegó a la ciudad hasta que salieron del Ayuntamiento y Paco Cuenca como alcalde lo consiguió para Granada, y ahora, en unas semanas, dan el cierre a la Huerta dando una imagen lamentable a los miles de turistas que nos visitan y que se van a quedar sin poder disfrutar de este maravillosos emplazamiento", ha añadido.