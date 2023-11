Pablo Pin: "Nos merecíamos esta victoria, estamos en esta liga para quedarnos"

Victoria más que merecida para el Covirán Granada. Plenamente orgulloso por la actuación de su equipo, Pablo Pin ha destacado en rueda de prensa el enorme esfuerzo que sus jugadores han tenido que realidad para cosechar el segundo triunfo de la temporada. El técnico rojinegro ha destacado la actuación de jugadores como Costa, Díaz o Iriarte, así como de Joe Thomasson al que le pidió que "transmitiese su energía y su ambición tanto al equipo como a la grada". Además, Pin ha hablado sobre el estado de Evaldas Kairys y, una vez más, sobre la actuación del trio arbitral.

Valoración del encuentro: "Hemos tenido un buen primer cuarto, un muy buen inicio, siendo bastantes sólidos en defensa. La última jugada, que hemos tenido el error de un 2+1. Quitando ese error hemos hecho un buen cuarto a nivel defensivo. Un par de errores no borran todo lo bien que hemos jugado en el primer periodo. En el segundo no han castigado con el rebote ofensivo, pero ellos estaban por debajo del 50% en tiros de dos y por debajo del 35% en triples por lo que estábamos punteando bien los lanzamientos. Las sensaciones eran buenas. Hemos hablado de que sabíamos que el partido se iba a alargar, que teníamos que seguir siendo sólidos en defensa. La respuesta del equipo en los momentos malos ha sido buena, sobre todo, como equipo, que es lo más positivo para mí. Hemos pasado momento de nervios, pero hemos vuelto a pasarnos el balón y hemos conseguido una victoria justa y que nos la merecemos por el esfuerzo que estamos haciendo este año".

Actuación de los jugadores que vienen de LEB Oro: "Están aquí porque valen para esta liga, son grandes jugadores. Si tengo una mala situación o tengo que ir a solucionar algún problema sé que Christian, Lluís, Germán, David y Pere van a estar conmigo y con el club. Es una alegría por como están tra

Joe Thomasson: "Cuando un jugador como Joe o como Lluís que tienen mucho tiempo el balón en la mano comenten muchos errores. En general he visto al equipo hoy más equipo, más pasando el balón, disfrutar pasándonos el balón y haciendo lo que sabemos hacer. A nivel de energía es lo que le había pedido durante la semana, ser capaz de transmitirle la ambición y las ganas de ganar tanto al equipo como a la grada".

Altos porcentajes de acierto: "Va todo un poco unido. Si jugamos sin egoísmos, sin intentar hacer súper jugadas, jugamos simple y pasándonos el balón vamos a encontrar situaciones de tiro buenas. Tenemos que seguir insistiendo en eso. Jugar como un equipo".

Sensaciones de la plantilla tras el equipo: "Estaban super felices. No es fácil trabajar con la sensación de que estamos trabajando bien y no llega tu premio. Estoy orgulloso de ellos".

Buscar un base en el mercado: "Hace falta buscar un jugador que nos de descansos. Christian hoy ha estado increíble, pero todo lo que sea que nos ayude lo necesitamos".

Estado de Evaldas Kairys: "Después del primer día de la lesión, apareció aquí y dijo que quería jugar. Eso habla muy bien de él. Ha calentado con sus vendajes y me ha dicho que está disponible. Que tenía dolor, que quizás no podría saltar, pero que estaba disponible. Él ha querido estar por si hacía falta y eso habla muy bien de él".

Arbitraje: "No nos sentimos con el mismo respeto y las decisiones no son iguales. Hoy jugando en casa hemos estado unos cinoc minutos con bonus del rival, de 40 minutos de partido. La mitad de los tiros libres. No me quiero meter en muchos líos, pero sentimos que no nos tratan al mismo nivel. Nosotros estamos aquí para quedarnos y para defender lo que hemos estado tanto tiempo trabajando".