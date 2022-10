Pablo Pin: "Para ganar partidos debemos jugar los 40 minutos bien"

De ganar en el último segundo a perder en el último momento. Así es el deporte. El Covirán Granada ha caído derrotado ante Baxi Manresa por 84 a 87 tras una encuentro en el que los rojinegros tuvieron el control durante 35 minutos. Pablo Pin ha señalado los pequeños errores acumulados en los últimos cinco minutos del partido como el motivo principal de la derrota sufrida en la segunda jornada de la Liga Endesa. Además, ha hablado sobre el gran partido de Petit Niang y la lectura positiva que saca del encuentro.

Valoración del partido: "Ha sido un encuentro donde los detalles han marcado el resultado final. Hemos sido capaces de controlar muchos detalles durante muchos minutos, pero cuando hemos perdido nosotros mismos la concentración en esos detalles hemos sufrido demasiado. Esas cosas en esta liga en un regalo para el rival. Ellos también han tenido un gran acierto en la segunda parte, sobre todo por Juampi Vaulet que ha hecho dos de dos cuando no había metido ningún triple en pretemporada. Fallar 10 tiros libres en casa en un partido que se decide por detalles pues es demasiado regalo. El equipo ha hecho un gran esfuerzo, hemos sido capaces de dominar y de jugar bastante bien contra un equipo que se irá a jugar competición europea en unos días. No es cualquier rival. Debemos seguir mejorando en esos pequeños detalles y aprendiendo de esta derrota".

Sensaciones de los últimos instantes: "Los últimos cuatro o cinco minutos no hemos estado concentrados. Ellos presionan muchísimo. Hemos tenido errores de orden, de recordar las situaciones de juego. Es muy difícil cuando te están presionando continuamente, hay que hacer las cosas muy bien y es algo que hay que aprender. Tenemos que estar siempre manteniendo la concentración. Tenemos que, por un lado, tener en cuenta que no es LEB Oro, que aprietas un poco y te vas del partido. Hay que sacar cosas positivas si, pero tengo la sensación de que es una derrota con la que no me conformo. Ha habido varias situaciones donde hemos hecho varios cambios defensivos, pero hemos cometido varios errores de ajuste. Han sido pequeños detalles que antes no nos habían pasado y se han sumado en los últimos minutos. Hemos cometido muchos errores seguidos que ellos han podido castigar muy bien. Además, se ha sumado a malos ataques, por eso el resultado final".

Físico: "Sí puede ser que hayamos llegado a los últimos minutos con poca gasolina. Jugar dos partidos en tres días par aun equipo como nosotros que no somos especialmente atléticos, pues cuesta, pero esto es así".

Lecturas positivas: "Los minutos de Petit es de las cosas positivas que se puede sacar de este partido, también de Thomas aunque tiene que mejorar en defensa. También el hecho de que Lluís ya se ha encontrado mejor. Aun así, les tengo que exigir más, si queremos dar un paso adelante hay que exigirse mucho más. Quiero más de los jugadores, un paso más".

Prince Ali y Dejan Todorovic: "A Dejan aun le queda un poco para empezar a entrenar. Con Prince, ni el otro día era Michael Jordan, ni hoy es el jugador más malo del mundo. Ha tomado algunas decisiones erróneas, pero estoy contento con él, da el máximo y trabaja muchísimo".