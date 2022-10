El 'Diccionario de Palabras Mágicas' con acento granadino que define cada término con sus propias letras

Todo el mundo tiene una afición. Al margen de la profesión, cada uno invierte el tiempo en algo que le gusta, bien sea una actividad, o en algo que le suponga un reto personal y un quebradero de cabeza. Este segundo es el caso de José Manuel Méndez Oliva. José Manuel, administrativo del Estado, empezó a los 20 años a definir palabras, convirtiendo las letras que la componen en su propia definición.

Esta idea llegó a su mente el día que su amigo Ramón, que se encontraba en Armilla haciendo el servicio militar obligatorio, no quiso salir con ellos cuando le tocaba turno de descanso. En ese momento, a José Manuel se le ocurrió definir a su colega de una forma curiosa: "Recluta Aéreo Militar Obligado a Noctambular". A sus amigos les pareció gracioso que utilizara todas las letras de su nombre para hacerlo, por lo que decidió tomárselo como una especie de 'reto'. Empezó completando cinco al día, luego pasó a diez... así hasta completar 2.200 palabras, las mismas que completan su libro, Diccionario de palabras mágicas.

Todo esto comenzó cuando tenía 20 años, allá por los ochenta, y aún no ha parado de hacerlo. "A veces me venían 30 o 40 palabras en una semana y luego me tiraba otra entera sin completar ninguna", afirma para GranadaDigital. "Desde pequeño, la lectura ha estado conmigo: los primeros cómics, la aventura de los cinco, 'novelillas' del oeste que tenia mi padre... Nunca he dejado la lectura y, a partir de ahí, de todo", comenta José Manuel.

Natural del Realejo, este escritor asegura que ahora, cuando va por la calle y observa un rótulo, su cabeza "forma su definición automáticamente", pues es algo que tiene ya "muy metido en el imaginario". Su libro lo conforman más de 2.200 palabras, aunque tiene escritas más de 3.500: "Decidí dejar algunas fuera para que el libro no fuera demasiado extenso, a lo mejor saco una segunda parte".

Publicar el libro no fue tarea fácil. "Pasé por varias editoriales, y me dijeron que como idea era interesante, pero como negocio no parecía demasiado rentable", comenta. "Entonces fue cuando di con Círculo Rojo. La edición y la imprenta corre por mi cuenta, pero no lo hago para ganar dinero", dice. "Estoy muy orgulloso de que haya salido publicado, es un diccionario pionero porque no hay nada parecido". A nivel nacional, se puede adquirir por El Corte Inglés, Amazon o Casa del Libro, pero la más rápida y eficaz, según José Manuel, es a través del portal libros.cc.

Este Diccionario de palabras mágicas no es lo único que ha escrito José Manuel, quien tiene muchos bocetos y asegura que, una vez jubilado, su intención es ir visitando editoriales para presentarlos: "Voy a sacar del cajón todo lo que tengo y publicarlo. Estoy muy contento con el diccionario de momento y lo que vaya pasando, dios dirá".

Además, José Manuel, licenciado en psicología por la UNED, ha querido recalcar la utilidad que puede tener su libro a algunas dificultades psicológicas que ciertos afectados puedan tener. "Tengo una amiga psicóloga y tengo una charla pendiente en el centro donde trabaja, el libro puede servir también para niños afectados por dislexia que se aprendan la definición", concluye. El libro triunfa también entre la más corta edad: "Tengo amigos con nietos a los que les encanta, uno de ellos, por ejemplo, se aprende todos los días una palabra para luego repetírsela a sus amigos en el cole y claro, eso me llena de orgullo". Además, asegura que es una buena manera de que los niños se vean "implicados y se vuelquen con el lenguaje".

Su familia y amigos están encantados con su pasión, el Diccionario de Palabras Mágicas. "Mi hijo me hizo la ilustración de la portada del libro a partir de una foto mía. Están muy implicados y les parece muy interesante", apunta. Algunas palabras curiosas que puede encontrar cualquiera que tenga el libro en sus manos podrían ser Ira ("Indignación y Rabia en el Alma") o Infiel ("Individuo Nada Fiel Incapaz de Expresar Lealtad").

Y no solo palabras, también hay algún que otro equipo de fútbol, como el Betis ("Brillante Equipo Totalmente Incompatible con el Sevilla") y también alguna palabra 'picante', como Teta ("Toda Ella Trata de Amamantar").

Hay palabras de cuatro o cinco letras, pero también hay algunas más largas. Responsabilidad, que cuenta con 15 letras, también se encuentra entre las páginas del libro ("Requisito Especial y Singular de la Persona que Ostenta con Notoria Seguridad, en Alguna Brillante Institución, La Indiscutible Dirección de Algo Difícil").

José Manuel espera poder completar el diccionario con las más de 1.300 palabras que aún tiene guardadas en el cajón y que verán la luz algún día.