Olona reclama mayor protección para los agentes de Salvamento Marítimo en Motril

La secretaria general del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha visitado este sábado a los agentes de Salvamento Marítimo en Motril, Granada, y ha abordado con ellos la situación laboral en que se encuentran, así como “la falta de medios materiales y humanos para hacer frente a la invasión migratoria que sufre España”.

En un comunicado, ha denunciado que sólo haya una “tripulación de cuatro personas con relevos dadas las afluencias que estamos viviendo en toda la costa de inmigración ilegal descontrolada, con casos de coronavirus” y ha lamentado que los agentes trabajen “sin las medidas de protección adecuadas”.

“En el caso de Salvamento Marítimo, nos cuentan que disponen de protección personal no como consecuencia del coronavirus, sino por el protcolo ébola, pero lo que puedo decir es que si en septiembre, finalmente, el personal de Salvamento Marítimo mantiene la huelga convocada, yo estaré con ellos, porque considero que no se les está dando la protección que merecen y que el gobierno de España no está teniendo la consideración que ellos merecen como primera línea de batalla frente a esta inmigración ilegal”, ha señalado.

En su opinión, las “palabras bonitas de los políticos tienen consecuencias que sufren, en este caso, los hombres del mar y nuestros agentes”.

Macarena Olona ha denunciado, además, que a los agentes de Salvamento Marítimo se les obliga a volver a sus casas, “sin haber hecho la cuarentena propia de quien ha tenido contacto estrecho con un positivo por coronavirus, como obliga al resto de españoles el Ministerio de Sanidad” y ha preguntado si las familias de los agentes “son de segunda o de tercera”.