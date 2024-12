La llegada de la Navidad es sinónimo de sentarse a la mesa con las personas a las que se aprecia. Cualquier ciudadano medio tiene varias cenas y comidas con amigos, familiares o simplemente sus compañeros de la peña de fútbol de los martes. Tan importante es la compañía como elegir bien el restaurante, una tarea donde brillan opciones como el Enjoy It, que un año más se ha propuesto brillar en la Navidad del Centro Comercial Nevada Shopping.

“Nuestros clientes se van a encontrar un ambiente bastante acogedor, cálido y bastante llamativo”, explica Rosa Valecillos, encargada de Enjoy It. El local luce una cuidada decoración que incorporó en cuanto el centro comercial encendió su archiconocido árbol.

Este restaurante ya forma parte de la rutina de muchos granadinos, pero su “vocación de servicio” le empuja a esforzarse para “mejorar cada día” y así “prestar un servicio de calidad con productos de primera”. Así lo expresa Rosa Valecillos, que afirma que el secreto es tan sencillo como tener gusto por lo que se hace.

Una cita navideña acostumbra a reunir un buen número de comensales en cada mesa. Casi por ley, en cada grupo hay siempre personas calificadas cariñosamente de ‘delicadas’ por sus amigos, pero a la hora de pedir con ellos siempre ayuda tener una carta con opciones de sobra. El Enjoy It abarca todos los gustos con su amplio abanico de alternativas y también ofrece algunos platos idóneos para los grupos que prefieren pedir al centro para compartir. Su encargada recomienda para esto “nuestros famosos nachos a la brasa, las deliciosas patatas hollywood y las exquisitas alcachofas confitadas en nuestro horno josper”.

Rosa Valecillos manifiesta el gran agradecimiento de Enjoy It por la gran aceptación recibida “un año más”. “No por estas fechas señaladas, sino para elegir cada día del año para vivir la experiencia de Enjoy It”, celebra. Así es mucho más sencillo gozar de una Navidad sabrosa.