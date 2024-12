Cámara Granada y la Confederación Granadina de Empresarios han reunido este viernes a 250 empresarios granadinos en beneficio de sus compañeros afectados por la DANA.

Congregados en torno a una Zambomba Flamenca a cargo del grupo 'Con dos cajones', los empresarios han mostrado su compromiso participando en la tradicional Gala Solidaria que el Club Cámara Granada celebra cada Navidad y que en esta ocasión ha tenido como beneficiarias a las “alrededor de 50.000 pequeñas empresas desaparecidas o dañadas por las inundaciones de octubre”.

En una intervención ante los empresarios y en nombre de las dos instituciones, la vicepresidenta de Cámara Granada, Amalia Torres-Morente, (el presidente, Gerardo Cuerva, se recupera de una operación) ha señalado que, si bien el primer recuerdo debe ser siempre para las víctimas mortales y sus familiares, “como empresarios no podemos olvidar que alrededor de 12.000 empresas ya han dicho que no podrán reabrir, que hay infinidad de fábricas paradas, con trabajadores en sus casas” y ha enfatizado que “sin las empresas no habrá posibilidad de recuperación en Valencia”.

Además, ha apuntado que la solidaridad de las empresas españolas es "absolutamente imprescindible" en tanto que las ayudas anunciadas desde las administraciones “ni son suficientes, ni en ocasiones están correctamente planteadas”.

Aunque la gala ha estado centrada en los afectados de Valencia –el presidente de la Cámara de Valencia, José Vicente Morata, ha enviado un vídeo de agradecimiento-, Amalia Torres-Morente no se ha olvidado de los empresarios afectados en Castilla-La Mancha y Andalucía, y particularmente en la zona norte de la provincia.

Al evento, cuya entrada ha tenido un coste de 50 euros, han acudido los concejales del Ayuntamiento de Granada, Vito Epíscopo, Elisa Campoy y Encarnación González, el delegado de empleo y empresa, José Javier Martín Cañizares, y los parlamentarios andaluces del PSOE, Olga Manzano y Olvido de la Rosa, además del Gerente del PTS, Luis González.

Recaudación de 19.500 euros para los afectados por la DANA

Incluyendo las aportaciones a través de la fila 0 habilitada, Cámara y CGE han recaudado 19.500 euros que se distribuirán a los empresarios afectados en colaboración con la Cámara de Comercio de Valencia.

Previamente al concierto y como también es tradicional, los órganos de dirección de Cámara Granada y la Confederación Granadina de Empresarios, acompañados del presidente de la Cámara de Motril, Julio Rodríguez, han mantenido una reunión conjunta en la que han hecho balance del año 2024.

En la parte positiva, los empresarios han valorado su participación en el impulso de los grandes proyectos de futuro para Granada y las distintas acciones en defensa de la figura del empresario como parte fundamental del progreso de la sociedad.

En la parte negativa, han subrayado que un año más Granada siga teniendo un déficit en sus comunicaciones que lastran la competitividad de la economía granadina. En ese sentido, y en frase de su presidente, Gerardo Cuerva, las instituciones empresariales se han conjurado para trasladar a las administraciones que es necesario “cambiar la estrategia en relación con las comunicaciones, porque cuando una estrategia produce los mismos resultados frustrantes, es evidente que hay que cambiarla”.

Solidaridad con la DANA

La gala de este viernes no es la única iniciativa adoptada por ambas organizaciones con motivo de la DANA. Ambas entidades, la CGE a través de la Confederación Valenciana de Empresarios y la Fundación CEOE y la Cámara de la mano de la Cámara de Comercio de España y el gobierno de la Generalitat, ya invitaron a los empresarios de Granada a canalizar aportaciones desde los primeros momentos de las trágicas inundaciones.

En estos momentos, las Cámaras de España tienen abierta una plataforma, https://www.solidana.es en el que se produce una vinculación directa entre empresas afectadas que necesitan ayuda de servicios o productos y empresas de toda España que pueden facilitársela.

La Confederación Granadina de Empresarios convocó a principios de noviembre un paro solidario en la Plaza del Carmen junto a las organizaciones sindicales. Además, diversas organizaciones sectoriales y comarcales han realizado acciones solidarias con el mismo fin.