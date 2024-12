Las películas y series más populares en España este 2024

La plataforma JustWatch ha elaborado un listado, según las métricas de sus 4.3 millones de usuarios en España, de las películas y series más populares de este año en el país. El ranking ha tomado en cuenta todas los soportes digitales de streaming que los usuarios utilizan. Movistar+ es la plataforma más utilizada por sus usuarios para ver estas historias y destaca su constante presencia en todo el listado. Disney+ y Prime Video lo siguen de cerca mientras Netflix se queda atrás.

No sorprende a nadie que la película 'Oppenheimer' esté en la cima del listado de películas más vistas. La obra de Christopher Nolan ha sido la ganadora de siete premios Oscar en 2023, de los cuales obtuvo el galardón a la 'Mejor película'. La adaptación de la novela 'American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer' de Kai Bird y Martin J. Sherwin, estrenada en verano del 2023 sigue teniendo sus fans enganchados a la pantalla.

La serie que ha arrasado en los Emmys de este año, 'Shogun', lidera el segundo ranking, de series más vistas. Inspirada de la novela de James Clavell, la obra ha batido el récord de la mayor cantidad de premios obtenidos para una serie en solo un año y se ha llevado 18 estatuillas, entre ellas estaba el premio a la 'Mejor serie dramática'.

Películas más vistas en España

Oppenheimer (SkyShowtime) Pobres Criaturas (Disney+) Guerra Civil (Movistar+) Anatomía de una caída (Movistar+ y Filmin) Dune: Parte dos (Movistar+ y Max) Cualquiera menos tú (Movistar+) La zona de interés (Movistar+ y Filmin) Duna (Netflix, Movistar+ y 2 más) Perfect Days (Movistar+) Del Revés 2 (Disney+)

Series más vistas en España