'Esta Navidad enciende la luz de otros', la nueva campaña de San Juan de Dios para combatir la pobreza energética

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en Granada ha lanzado, desde su área de Solidaridad, la campaña ‘Esta Navidad enciende la luz de otros’ con el objetivo de recaudar fondos para que estas Navidades el mayor número de familias posibles puedan hacer frente a sus facturas de luz y gas a través de su programa de Atención a la Pobreza Energética.

A través de la web www.sjdgranada.es o a través del número de Bizum 04672 cualquier persona, con el importe que desee, puede colaborar a través de un simple ‘click’ con esta campaña solidaria en la que pretendemos que, gracias a la solidaridad de las personas, se haga brillar el mayor número de hogares posibles de la provincia de Granada encendiendo así, la esperanza de muchas familias que se han visto en situación de vulnerabilidad en este último año, procurándoles un presente y un futuro mejor. “El actual encarecimiento en el coste de la luz y el gas está haciendo que muchas personas y familias normalizadas estén viendo cómo su vida ha cambiado radicalmente, y que su economía ajustada ya no les permite hacer frente a las facturas de suministros”, explica Inés Riera, responsable del área de Solidaridad de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. “Cualquier donativo sea el importe que sea es bienvenido porque estas Navidades queremos ayudar a encender la luz de otros. Es decir, que personas anónimas contribuyan con su generosidad con alguien a quien no conocen y que necesita de una ayuda económica para poder pagar las facturas de electricidad, personas anónimas que sean capaces de empatizar con las situaciones de real necesidad y dar el paso de actuar”, cuenta Riera. “Queremos que estas Navidades se puedan reunir las familias sin la angustia de estar pasando frío o tener que cenar a la luz de las velas por miedo a no llegar a final de mes. Queremos ayudar a que estas familias pasen las Navidades con la mayor paz posible dentro de sus circunstancias”.

En lo que llevamos de año, la Obra Social de San Juan de Dios ha atendido, a través de los distintos programas que llevan a cabo, a más de 10.000 personas en situación vulnerabilidad y exclusión social, y ha destinado tan solo al pago de suministros eléctricos 15.369 euros beneficiando, así, de manera directa a 126 familias granadinas.

“El Área de Solidaridad de San Juan de Dios se ha caracterizado siempre por estar al lado de la población más vulnerable de Granada, atendiendo las necesidades más inmediatas de cada momento. En este último año, la crisis energética, que nos ha repercutido a todos, ha hecho muchas familias ya no puedan hacer frente a la cobertura de todas sus necesidades básicas, de manera que, como hemos hecho en nuestros 450 años de historia, vamos a aunar nuestros esfuerzos para ayudarles con el pago de los suministros eléctricos”, cuenta la responsable del Área de Solidaridad de San Juan de Dios.

Según la Encuesta de Condiciones de Vida 2021 del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social AROPE en 2021 se situaba en el 27,8%, porcentaje de la población residente en España que se encontraba al menos en alguna de estas tres situaciones: riesgo de pobreza, carencia material y social severa o baja intensidad en el empleo. El 2,3% de la población sufre estas tres dimensiones de la exclusión a la vez. En el manejo de estas cifras correspondientes al año pasado hay que tener en cuenta el crecimiento de los precios en 2022, lo que está repercutiendo en el perfil y aumento de usuarios que acceden a los recursos de San Juan de Dios.

Refuerzo de la atención a personas vulnerables

Además de esta atención a la pobreza energética que llevan a desde la Obra Social de San Juan de Dios, desde el año 2021, la institución ha reforzado también su apuesta por la ayuda a los más necesitados a través de diferentes programas dentro de su proyecto de 'Atención a personas en situación de vulnerabilidad' como el pago de alquileres, la distribución de tarjetas monedero a las familias en situación de necesidad para que puedan adquirir de manera normalizada en diferentes supermercados productos de primera necesidad para garantizar una adecuada alimentación, favoreciendo la ingesta de productos frescos y el necesario aporte nutricional.

Diciembre solidario de San Juan de Dios

Dentro de las acciones, la Orden volverá a abrir un año más su tradicional rastrillo solidario con piezas de decoración, arte o ropa, cuyos beneficios irán destinados íntegramente a atender a los usuarios del Comedor Social y de los diferentes servicios de su área solidaria durante todo el año. “El rastrillo solidario forma parte de nuestras tradiciones y señas de identidad solidarias permitiéndonos acercarnos a la ciudadanía ofreciéndoles otra forma más de colaborar y de que conozcan la labor social que llevamos a cabo. Una forma diferente de encontrar regalos especiales para nuestros seres queridos, pero también el regalo personal de contribuir para mejorar la difícil realidad de muchos”, afirma Inés Riera. “Iniciativas tradicionales como estas también nos ayudan a seguir atendiendo el resto de dimensiones de nuestra Obra Social durante el resto del año, sin entender de fechas especiales”.

Otra de las iniciativas dentro de este diciembre solidario juandediano será la celebración de la Nochebuena y la Navidad con los usuarios del Comedor Social San Juan de Dios que, como cada año, podrán disfrutar esos días de los tradicionales menús especiales de Navidad para que, más allá de recibir una comida especial como la de cualquier casa en un ambiente de calidez, se sientan espiritualmente arropados y acompañados. “En estas fechas tan especiales nos esforzamos aún más para que estas personas que en muchos casos no tienen a nadie, se sientan rodeados de gente que les aprecia, los cuida y los considera parte imprescindible de una gran familia: la de San Juan de Dios”.

En este sentido, la Orden también llevará a cabo de manera interna un desayuno solidario especial el 15 de diciembre bajo el lema 'hoy eres tú, mañana podemos ser cualquiera de nosotros' en el que los propios trabajadores de los diferentes centros de San Juan de Dios en la ciudad servirán y compartirán un desayuno con los usuarios del comedor social, con el fin de estrechar lazos y compartir experiencias.

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios es una institución sin ánimo de lucro nacida en Granada y de carácter internacional con la misión de curar y cuidar a las personas más desfavorecidas, situándolas en el centro y atendiendo su dimensión física, psicológica, social y espiritual.

Con casi 500 años de experiencia en el cuidado y protección de las personas enfermas y en exclusión social, la Orden Hospitalaria continúa su compromiso sanitario, sociosanitario y social inspirándose en los mismos valores que llevaron a su Fundador, San Juan de Dios, a revolucionar la atención hacia las personas que más lo necesitaban, dignificando al ser humano sea cual sea su condición.

El concepto de Hospitalidad de San Juan de Dios ha traspasado todas las fronteras. En nuestro país, la Provincia San Juan de Dios de España cuenta con una red de 80 centros sanitarios, sociales, sociosanitarios, docentes y de investigación que atienden a casi un millón novecientas mil personas anualmente. Además, se desarrollan más de 40 proyectos de cooperación internacional en África, América Latina y Asia, beneficiando directamente a 400.000 personas.

Está integrada por 180 Hermanos, 15.000 profesionales, 4.500 voluntarios y numerosos donantes y bienhechores.

La presencia y actividad internacional de San Juan de Dios se lleva a cabo en los cinco continentes a través de 405 centros en los que se ofrecen más de 37.700 camas o plazas. Para ello, son 65.000 profesionales los que prestan más de 35 millones de atenciones cada año. Además, cuenta con 1.020 Hermanos y más de 23.000 voluntarios/as.