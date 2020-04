Nace ‘La Albaicinera’, la radio de barrio volcada con la salud pública y la atención primaria a sus vecinos

El pasado 10 de marzo, a escasos días del comienzo de la cuarentena, arrancaba ‘La Albaicinera’, la radio del barrio del Albaicín, nacida por iniciativa, entre otras y otros, de un grupo de médicos del Centro de Salud y crecida justamente alrededor de las movilizaciones por su salvaguarda y mejora que han tenido lugar en los últimos meses. Esta radio quiere ser “un medio de información y contacto con las vecinas y los vecinos sobre temas cercanos a la población del barrio”.

Aunque la idea de la radio no pretendía centrarse únicamente sobre temáticas sanitarias, en los primeros dos programas, la actualidad se ha

impuesto. ‘La Albaicinera’ ha sido así una herramienta ideal para, en el primer programa, abarcar la historia del Centro de Salud del barrio, nacido a raíz de una movilización ciudadana y hoy en día un punto de vital importancia para sus vecinas y vecinos. Si bien aún no se vislumbraba el alcance de los contagios por Covid-19 y sus consecuencias, en este primer programa ya se subraya la importancia de los centros de salud y de la atención primaria en la gestión de emergencias sanitarias- y no emergencia, para que no se conviertan en tales-.

El segundo y último programa hasta la fecha ya se grabó en plena cuarentena y quiere informar a las vecinas y los vecinos -por boca de dos médicos, Adriánn y Blanca- sobre cómo actuar en este contexto desde una perspectiva sanitaria: dónde informarse, qué hacer en caso de detectar síntomas, cómo proceder de la mejor manera para no exponer a vecinos, familiares y a uno mismo, como no saturar innecesariamente los canales sanitarios ya sobrecargados por la pandemi, entre otras. También da a conocer las iniciativas de mutuo socorro y ayuda vecina que se han desarrollado en el barrio, como la red de soporte para personas mayores o incapacitadas para salir promovida por la Asociación Ajuntamiento Albaycín.

Adrián, médico del Centro de Salud del Albayzín, realizador y locutor de La Albaicinera, explica el espíritu con el que se ha lanzado esta iniciativa por parte del personal sanitario que integra el equipo de la radio: “En un contexto en el que se están eliminando las consultas con los especialistas hospitalarios, que para aplanar la curva de contagios nos piden que no acudamos a urgencias a no ser que sea estrictamente necesario, los centros de salud son hoy más importantes que nunca. Son centros sanitarios a pie de nuestros barrios, a los que puedes llamar y conocen dónde vives, cómo y con quién, conocimiento fundamental en estos tiempos de epidemia. Tanto en la atención de lo que puede ser una infección por coronavirus, como en la atención a los problemas que te aquejan con frecuencia y que pueden tener que ver tanto con algún órgano, con el alma o con las condiciones en las que vives (o un poco de todo). El compromiso de los centros de salud con su población de referencia está fuera de toda duda. En nuestro barrio, el Albaicín, los médicos se afanan por no dejar una sola llamada sin responder, ayudando así a desaturar las líneas telefónicas de emergencias. Las enfermeras acuden a realizar sus curas a domicilio que a veces distan 40 minutos del centro. Los médicos atienden de presencia física en el centro los problemas que trae la gente y, además, los casos de Covid-19 que no pueden terminar de resolver por teléfono. Si lo consideran oportuno acuden revisarte en el domicilio y toman contigo la mejor decisión posible. Se coordinan con otros agentes de salud del barrio, como las farmacias, los servicios sociales y otros sectores, y piensan en las bolsas de población vulnerable que viven entre nosotros. En su afán de llegar a las casas de todos los vecinos han hecho un programa de radiopodcast para explicar las medidas de prevención, pero sobre todo para tranquilizar y hacernos sentir su cercanía y su compromiso con todas nosotras”.