Forbes Women celebra su primera edición de Mujeres Influyentes en el Hotel Alhambra Palace

El Hotel Alhambra Palace de Granada ha acogido la primera edición del 'Summit Mujeres Influyentes 2024' organizado por la revista Forbes Women. Un acontecimiento especial donde se ha puesto en valor la trayectoria profesional de las 100 mujeres andaluzas más influyentes del momento, entre las que se encuentran 15 granadinas.

La tarde previa al encuentro sirvió como cóctel de bienvenida para las invitadas, con una visita al Palacio de la Alhambra, para posteriormente disfrutar de una cena en el prestigioso Hotel Alhambra Palace. Una velada cargada con rostros de éxito femenino y el inicio de la ruta nacional para visibilizar y reconocer el talento de las mujeres más relevantes este 2024 según Forbes Women.

El encuentro ha comenzado en torno a las nueve y media de la mañana con la presentación de la periodista Ana Cuesta donde se ha destacado el papel de la mujer en los espacios de toma de decisiones. Seguidamente, el presidente de SpainMedia y editor y director de Forbes Women, Andrés Rodríguez ha procedido a dar la bienvenida y dar la palabra a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo: "Es un orgullo que Granada sea el centro del liderazgo femenino, con artistas como Estrella Morente, la editora Ana de Arco o la bailarina, Blanca Li", a lo que ha añadido que "Granada es cultura, pero también es innovación, como lo es Andalucía en esa diversidad representada por mujeres fuertes que representan la empresa andaluza".

Para romper el hielo, Marifrán Carazo y Gloria Lomana, presidenta del Consejo Asesor de Forbes Women, han mantenido una breve conversación acerca de la inspiración femenina en el liderazgo de Granada. Un antetítulo a la jornada que ha abierto el prisma a la influencia de la mujer. "Son muchos los ejemplos y lo mejor es escuchar a todas. Estoy muy satisfecha y contenta porque Granada acoja este encuentro de tanta importancia, sea centro del liderazgo y talento femenino en Andalucía y contar con el compromiso de todas de dar visibilidad a la tarea y trabajar juntas para fortalecer todo el empeño y dedicación que desarrollamos", ha destacado la alcaldesa.

El siguiente turno ha sido el de Rocío Medina, presidenta de Grupo Medina, quien ha puesto de relieve que “el mayor orgullo de quienes lideramos empresas es generar oportunidades y tener impacto positivo en la vida de las personas”. También Melanie Durth, directora de I+D+I Proyectos el Clúster Empresarial de Andalucía Aerospace, quien ha destacado que “aunque asociemos Andalucía al sector turístico, hay mucho potencial y liderazgo en sectores de lo más diverso, como es el sector aeroespacial, y tiene que ser una oportunidad también para las mujeres y para eso la formación es clave”. Rosa Siles, consejera y mentora para las empresas, startups y entidades gubernamentales, ha aportado una visión positiva y ha remarcado que “el cambio hacia la igualdad y la equidad se está dando, la clave está en conectarnos, y, ahora mismo, en Andalucía somos líderes en inclusión”.

Posteriormente, Fátima Báñez, presidenta de la Fundación CEOE ha charlado con Gloria Lomana. Una conversación en que la exministra ha dejado claro que “en Andalucía se están haciendo las cosas bien, se está trabajando mucho en la administración pública y también desde las empresas". "Andalucía está en un buen momento para ser destino preferente para las empresas europeas y para eso es clave la equidad y la igualdad real, generando empleo para hombres y mujeres”, ha agregado.

Una mañana de debate, charlas y coloquios en favor del liderazgo femenino por parte de algunos de los rostros y personalidades elegidas como mujeres influyentes este 2024. No ha faltado detalle, la voz de Clara Montes ha eclipsado el momento 'Coffee Break' elevando la experiencia con su tono musical y su contrabajo. La segunda mesa de la jornada, bajo la temática de Andalucía como centro de referencia cultural, ha estado liderada por Lourdes Moreno, directora artística del Museo Carmen Thyssen Málaga, quien ha destacado que "Andalucía es un territorio especialmente rico en cruce de culturas y Granada es uno de los lugares de referencia". También, se ha puesto de referencia a la comunicación como parte esencial "el patrimonio se pone en valor cuando se comunica", ha recalcado Moreno.

La clausura del evento ha tenido lugar pasada la una y media del mediodía, y el encargado de cerrar esta jornada ha sido Manu Bayona, CEO de GranadaDigital y DoctorTrece. Ha sido quien ha moderado la última mesa sobre emprendimiento femenino, en apoyo al valor de la mujer en la creación de proyectos y/o empresas. En ella han participado, Laura Pérez, CEO en Lausett; Sheila Hernández, CEO de @es.decirdiario; y Alicia Beatriz García Alférez, miembro Consejo Rector de Covirán.

Manu Bayona ha comenzado su intervención remarcando la importancia de las oportunidades y ha destacado que "muchas mujeres no tienen la oportunidad de demostrar esa valía profesional por el hecho de ser mujer, esto es una desigualdad descomunal y que debemos cambiar". Se ha debatido sobre los obstáculos a los que un emprendedor se enfrenta en sus comienzos, Laura Pérez ha relatado que empezó "con 200 euros en el salón de casa", a lo que ha recalcado que "para emprender tienes que buscar algo que te apasione porque vas a dedicar muchas horas a ese trabajo". El discurso de Sheila Hernández ha generado una expectación importante: "No sabía cómo adentrarme en el mundo de los medios y decidí crear mi propio medio de comunicación". También ha destacado que "no había ninguna puerta" para ella, solo tenía su "vocación".

Una mañana con especial relevancia hacia la mujer y su trayectoria profesional. Una puesta en valor por el liderazgo femenino, que en palabras de Ignacio Quintana, CEO Forbes Women, "ha sido el valor de cada una por lo que hace, representa y su trayectoria, lo que nos ha ayudado a realizar esta lista, hemos tratado de buscar la diversidad de todo tipo de disciplinas". Granada, ha sido la primera ciudad en esta ruta que llevará a cabo Forbes por toda España, para dar visibilidad y reconocer la experiencia y el liderazgo de las mujeres más reconocidas de Andalucía.

DoctorTrece ha sido el organizador del evento desarrollado en el Hotel Alhambra Palace de Granada en apoyo al liderazgo femenino de esas mujeres andaluzas elegidas como influyentes dentro de la revista Forbes Women.