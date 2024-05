Año tras año se están superando los registros de temperatura en verano en todo el mundo, pero sobre todo en España, donde durante varios años seguidos, sobre todo 2022 y 2023 en el que se han batido récords de temperatura.

Pues según la Agencia Española de Meteorología (AEMET) este verano no va a ser distinto ni mejor y no tiene pronósticos muy halagüeños, sobre todo para los que no les gusta el calor y el verano. Ya que según un estudio junto con el Servicio de Cambio Climático Copernicus este periodo estival se espera, habiendo una probabilidad de entre el 50% y 70%, que sea si no el verano más caluroso de la historia, uno entre el 20% de los más cálidos desde que se tienen registros. Donde más se sufrirán estos efectos es en el sur de España, sobre todo Andalucía.

En los veranos de los últimos años se sufren numerosas olas de calor, una tras otra, sin apenas descanso entre ellas, cada vez más largas e intensas. Es la estación en la que menos precipitaciones hay, pero también caracteriza a este periodo las tormentas de verano. Pero según AEMET lo más probable es que las lluvias sean inferiores en todo el país a las ya de por sí normalmente escasas en la estación estival, entre un 40% o 50% menos que el tercil.