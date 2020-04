Los españoles tienen en casa más de 5.000 euros en productos que ya no utilizan

¿Cuántas veces alguien ha guardado algún objeto que lleva tiempo sin utilizar por si algún día lo necesita? Quizás esta sería la forma más clara de comenzar a guardar muchos productos en armarios, garajes o trasteros por si acaso en el futuro lo necesitamos para algo. La crisis del coronavirus ha desencadenado en un confinamiento en casa que ha obligado a la sociedad a pasar mucho tiempo seguido en sus domicilios y esto ha generado que la gente tenga que ocupar su tiempo. Una tarea que mucha gente ha empezado a hacer es ordenar sus trasteros, armarios o despensas. Y en estos sitios, han descubierto muchos productos que actualmente pueden tener un gran valor en el mercado de segunda mano. Lo que seguramente muchos no se hayan percatado (otros sí, y lo podemos ver en páginas de anuncios clasificados de segunda mano) es que seguramente si juntasen todos los productos que no utilizan y los vendiesen, podrían sacar una buena cantidad de dinero. ¿Queréis saber cómo puede ser eso posible? Por ejemplo, todas aquellas familias que tengan hijos mayores, tendrán ropa de bebe y carritos que evidentemente ya no utilizarán. Los responsables del portal han analizado mediante encuestas a usuarios de forma aleatoria y analizando cerca de 850.000 de anuncios en total de diversas categorías, cuánto dinero de forma aproximada puede tener una persona guardada en su casa de productos que no utiliza. Los productos más guardados que no utilizamos Prendas de vestir Dentro de la categoría de la ropa existen muchos artículos de moda que todo el mundo tiene por casa que peden costar más o menos, pero sin duda hay una prenda que suelen tener las mujeres cuyo valor es grande, el vestido de novia. Un vestido de novia nuevo de media puede costar desde los 1.000€ (los más baratos) hasta los 5.000€ (los más caros). Vendiendo el vestido de segunda mano se puede obtener la mitad de lo que pagaste o quizás más dependiendo del estado. En el caso de los hombres, es más fácil que reutilicen su traje para otros eventos.