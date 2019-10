Armilla ha sido el escenario elegido por el popular músico Manolo García para realizar una exposición de pinturas, dibujos y esculturas propios que, desde el 30 de octubre y hasta el 30 de noviembre, podrá presenciarse en la Casa García de Viedma.

Bajo el título Poetas desafectos, excéntricos remeros, la exposición reúne una muestra de la producción más reciente del artista en pintura, dibujos y esculturas. Se podrán ver 24 pinturas (óleos y acrílicos), 35 dibujos en papel, así como también algunas esculturas en madera y hierro.

Aunque volcado profesionalmente en la música, Manolo García siempre ha mantenido en paralelo una prolífica creación pictórica. De hecho, se pueden ver algunas de sus obras en portadas e interiores de álbumes a lo largo de toda su carrera artística, desde sus inicios con Los Rápidos. Como ejemplos, la portada de Arena en los bolsillos, del Nuevas Mezclas de El Ultimo de la Fila, o de su último Geometría del Rayo.

Asimismo, también han sido publicados tres libros sobre sus dibujos y pinturas. De arrebatadora vida, una recopilación de sus cuadros pintados entre 1985 y 1992, Vacaciones de mí mismo(2004) con un largo recorrido por toda su obra pictórica y El Fruto de la rama más alta (2011).

Su primera exposición individual fue en Menorca en 1992. Después se han sucedido más de una veintena de muestras en diferentes puntos de la península, tanto exposiciones individuales como colectivas. La última, este verano en el Monestir de Sant Feliu de Guíxols.

El propio Manolo García ha escrito en su web, para explicar su vena artística, que “de zagal ya supe que me iba a dedicar a pintar y a la música. Fue una elección por supuesto precozmente instintiva y obstinadamente incierta de la cual yo no tenía lógicamente ni la más mínima idea del alcance de sus consecuencias para mi vida de esmirriado alevín. Ya en mi peludo cráneo anidaba la disparatada idea de que lo importante es participar, como dice con alevosía el atleta derrotado. Desde entonces, egos aparte, he decido compartir, siendo como soy muy consciente de que lo que recibo es mucho”.De la misma manera, añade que “así como hay personas que por medio de la red llevan una especie de cuaderno de Bitácora de las pequeñas cosas de su día a día, a mí lo que me apetece es mostrar mi obra pictórica a través de la cual casi cada día miro un rato el mundo”.

El horario de la exposición en la Casa García de Viedma en Armilla será, a partir del 30 de octubre, de 17:00 a 21:00 horas de martes a sábados y de 11:00 a 14:00 horas los sábados y domingos.